20+ особенностей жизни в разных странах, читая о которых удивляешься, что все эти люди ходят с нами по одной планете

Путешествия открывают нам знакомые по фильмам и книгам места, дарят новые впечатления. Мы привыкаем к определенному укладу жизни, а оказывается, что спустя даже пару часов перелета мы попадаем к людям совсем другой культуры. Порой она увлекает и покоряет, а иногда безмерно удивляет.

Мы в AdMe.ru наткнулись на истории пользователей, которые отправились за границу и получили такой опыт, какого и не ждали.

Отношение к детям

Зашли мы с сыном (1,5 года) в обычный автобус в Анкаре в Турции. Сын прилип к стеклу, за которым сидел водитель: там большой руль, кнопки, панель светится. Через нас проходили люди, мы им мешали, они думали, наверное, мол, вот наглые иностранцы, стоят тут. Через 5–6 остановок водитель затормозил и пустил сына за руль посидеть. Никто слова не сказал. И потом поехали дальше. © Дуня Переделкина / Facebook *** Живем в Южной Корее. Люди здесь всегда доброжелательные и очень отзывчивые. Если ты мамочка с ребенком, ни одна машина не будет тебе сигналить, чтобы ты шла быстрее. Иду как-то по узкой дороге — я не знала даже, что это проезжая часть. Мы спокойно идем, оборачиваюсь, а за мной 5 машин едут не спеша, видя, что я с ребенком. Прижались с дочкой к обочине, а они показывают жестами, мол, идите спокойно. Это было так приятно! Никто не ворчал и тем более не сигналил. © Юлия Кан / Facebook *** В Японии я видел, как 4-летние дети ходят в детский сад сами. Они переходят улицу с высоко поднятой рукой, чтобы водители могли их видеть. Люди назовут вас сумасшедшим, если вы позволите своему ребенку дошкольного возраста прогуляться по улицам Лос-Анджелеса хотя бы 5 минут. © Jomer Belisario / Quora

Правила поведения в общественных местах

В японских ресторанах нужно снимать обувь при входе. Если идешь в туалет, то обуваешься — там стоят тапочки для посетителей. © Oxana Kochergina / Facebook *** Я британец, гастролировал как-то по Европе, выступая на фестивалях. Если везло, то душевая была в гримерке, но обычно организаторы ставили душевые кабинки за кулисами. Везде, кроме Германии. Там не было перегородок между кабинками, и они были установлены настолько близко друг к другу, что при мытье ты кого-то задеваешь. Неважно, работаешь ты настройщиком гитар или ведущим вокалистом в хедлайнерской группе, — все принимают душ вместе. © Dave Samwell / Quora *** Живу в Германии. Когда были проездом в Кельне, пошли в аквапарк. Рассчитывали провести в нем целый день — покататься на горках, полежать в кислородных комнатах, посидеть в горячих ваннах. Нам повезло, не очень много народа оказалось, несмотря на середину недели. И все было здорово до 4 часов... Тут присматриваюсь: вокруг меня везде исключительно люди без одежды. Оказалось, там был день нудиста с 4 дня до закрытия. Тетка-регистратор откровенно поржала над нами, так как была уверена, что мы знаем. Но мы явно не были одиноки: из-под прилавка вытащила нам подарочные сертификаты на 2 часа в любой другой день. В качестве извинения от заведения. Правда, мы их никогда так и не использовали. © Negutor / Pikabu

Подруга давно живет в Финляндии, ко всему привыкла, но даже ее шокируют местные традиции. Как-то родители ее мужа сидели в сауне абсолютно голыми. Внезапно дверь открылась, заглянул сосед и спросил без тени смущения: «А где молоко?» Оказывается, раз они держат ферму, соседи к любое время могут зайти к ним за свежим молоком.

Отношение к техническому прогрессу

В Сербии нет «Авито» и прочих вполне привычных радостей. Снять квартиру? Есть пара сайтов, где завышенные цены и только пара предложений. Купи газету, там будет объявление, как в детстве: сдам квартиру, телефон такой-то. И звони спрашивай район, цену и что за квартира. © eugen.gazgen / Pikabu *** Живу в Германии. У нас тут до сих пор очень туго с безналичной оплатой, особенно всякие мелкие магазины, булочные и так далее в 99 % случаев предпочитают наличные. В одной из поездок по югу страны зашли поесть. Все очень красиво и солидно, официант одет лучше меня, дамы в дорогих нарядах — в общем, страшновато даже. Ладно, поели «дефлопе с крутоном», приносят счет. В полной уверенности, что уж в таком-то месте точно безналичный расчет есть, достаю карточку. И получаю отповедь от официанта, покровительственно так: «Уважаемый, наш ресторан принимает гостей в этом месте с тысяча восемьсот лохматого года, мы чтим традиции и не одобряем все эти современные веяния с виртуальными деньгами». В общем, только наличные, только хардкор. Пришлось пробежаться до ближайшего банкомата. © Auswanderer / Pikabu

Благоустроенные общественные пространства

На выходных плавали на лодке по озеру Сайма в Финляндии и провели полдня на острове Илконсаари. Каково же было мое удивление, что на острове, до которого от ближайшего города идти на моторной лодке минут 50 и который можно обойти за полчаса, есть 4 оборудованных места для гриля. Там можно найти дрова, пилу и топор, чтобы наколоть еще, а также щетки для уборки и даже штопор.

Ощущение безопасности и доверие к окружающим

На паркинге в Испании девушка закрывает авто и уходит. Я вдогонку:

— Девушка! У вас окна открыты в авто.

— Я знаю.

— Но у вас там сумка...

— Я знаю! — И потом она ушла пить кофе. © spec1alone / Pikabu *** В Черногории могут подпереть твою машину на парковке у торгового центра и уйти, оставив ключи в замке зажигания. Мол, если придешь раньше, то сам отгони. © Kovalevan7 / Pikabu *** Живу в Германии. Вчера ходили с девчонками в кафе. Я приехала на велосипеде. Оставила его рядом с кафе непристегнутым. Решили потом прогуляться, про велосипед я благополучно забыла и опомнилась только сегодня. Решила сходить проверить. Велосипед стоял на месте. © Ekateri21596145 / Twitter

Неожиданные подарки

Я пошел подстричься за 50 турецких лир. Сделал отличную стрижку, плюс к этому мне предложили маску для лица, подровняли бороду, угостили чаем с пахлавой. Лучший и самый дешевый опыт в парикмахерской. © AirportCreep / Reddit *** Приятельница от скуки выучила арабский. Полетела отдыхать в Оман. На свежевыжатый сок там 2 цены: одна написана на английском, другая арабской вязью. Арабская цена в 6 раз ниже. Подходит моя приятельница с мужем и покупает фреш. Продавец ей называет английскую цену. А приятельница по-арабски зачитывает ему другую стоимость. Арабу это так понравилось, они пообщались, все бесплатно дал. © Лариса Обнинск / Facebook

Особая забота о туристах

В такси в Вене еду от аэропорта. Таксист попался разговорчивый, спрашивает, мол, откуда. Говорит, что у него жена русская. И тут изрекает (с акцентом, конечно): «Куда едем, подлюка?» Я, офигевшая, с моментально испарившейся улыбкой отвечаю: «Хорошо, подлюка». Далее получаю ответ от радушного водителя. Потом дошло, что он хотел произнести «подруга», но вот так получилось. © Наталья Тарапата / Facebook *** Родилась в Бразилии, первый раз приехала в Данию. Больше всего поразила доброта людей. Парень в кофейне разговорился со мной, а потом предложил показать достопримечательности на следующий день. Когда я пожаловалась другу, к которому приехала в гости, что у меня болят ноги от ходьбы, он предложил сделать массаж ступней. В другой раз я растерянно смотрела на карту метро и совершенно незнакомый человек предложил помощь. Я чувствовала себя принцессой! © Gia Giampãolo-Garcia / Quora *** Если вы в Грузии попросите воды, то вам могут вынести попить, пригласить домой и накрыть на стол. © Давид Пипия / Facebook

Подход к тратам

В Англии я всегда заранее покупаю билеты на поезд на вокзале, потому что кассир обязательно предложит самый дешевый вариант. Это выгоднее, чем покупать в интернете. Однажды была свидетелем того, как кондуктор проверял билеты в поезде у девушки, которая не успела их купить на вокзале. И у нее не хватило денег на билет. Тогда он оставил ее, пошел проверять дальше и вернулся, когда проехали пару станций. И продал ей билет уже от последней станции, и даже сдача осталась. © Tatjana Cesniuk / Facebook

Домашние привычки

Не знаю, как в других странах, но в Японии меня удивило, что очень много стиральных машин стирают белье с использованием только холодной воды. Я относилась к этому с недоверием и купила машинку со шлангом, чтобы можно было добирать горячую воду из ванны. Но в итоге забила и тоже в холодной стираю. То, что явно так не отстирается, замачиваю сначала или сразу вручную стираю. © Maria Prokhorova / Facebook

Особенности знакомства с потенциальным партнером

Открыла в Дании приложение для знакомств и удивилась тому, что, по мнению местных мужиков, должно привлечь барышень. Мой папа бы, наверное, плакал от восторга. Дело в том, что на фотографиях многие из мужчин держат свежевыловленную рыбу. © Copine / Pikabu

