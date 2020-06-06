20+ особенностей жизни в Израиле, которым сложно найти логичное объяснение. А для местных это норма

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Израиль — парадоксальная страна. У них нет национальности в паспорте, зато есть обязательная воинская повинность для женщин. Любая пара, ведущая совместное хозяйство, считается супружеской. Они пишут буквы справа налево. А вот цифры — слева направо. В алфавите всего 22 буквы, но все согласные. И не спрашивайте, как это, — они сами в шоке. При встрече они говорят друг другу не «Привет», а «Мир!» Все это и многое другое делает эту страну лакомым кусочком для иностранцев.

AdMe.ru взглянул на Израиль глазами туристов и тех людей, которые эмигрировали туда, и на основе их рассказов сделал выводы о Земле обетованной. Благодаря путевым заметкам жизнь в стране открывалась нам с совершенно неожиданной стороны. А в конце статьи мы приготовили бонус, который ярко показывает, как тяжело получить скидку на услуги у местных жителей.

1. В Израиле солнце порой палит так сильно, что водителям, которые вынуждены ехать в это время, сочувствуют даже полицейские

2. И вот еще одно доказательство, что полицейские здесь тщательно выполняют свои обязанности и трепетно относятся к пожеланиям людей

3. В стране, видимо, работает закон сохранения шекелей

4. Стоматологические услуги можно получить бесплатно. Но нужно соблюсти условие

«Бесплатное лечение зубов до полугодового возраста».

5. Ох уж эта израильская армия

6. Местные архитекторы и строители порой удивляют неожиданными решениями, в которых сложно найти логику

7. Бесплатные обнимашки по-израильски

8. В Израиле многодетные семьи встречаются чуть ли не на каждом шагу

9. Здесь много внимания уделяется безопасности на дороге

10. Вы живете в Израиле, если не верите, что где-то бывает минусовая температура. Уже в середине марта в Израиле +28 °С и солнце. «Ну холодновато, конечно», — жалуются местные

11. И все-таки местные жители рады снегу. Даже если это один большой сугроб на весь залитый солнцем город

12. Чувство юмора тут у многих в крови. В преддверии «Евровидения» появился вот такой рекламный плакат

Надпись на английском: «Удачи всем участникам „Евровидения“!»

Надпись на иврите: «Шуткааа, удачи только Коби!» (участник от Израиля).

13. В некоторых квартирах весьма странная планировка и санузел может располагаться в самом неожиданном месте. Конфузы неизбежны

14. В магазине было найдено подтверждение мифа о любви местных жителей к экономии

15. Теперь вы знаете, как выглядит покемон-израильтянин. Замечен на футболке на рынке

16. Умереть с голоду в Израиле невозможно. Вот такой обед на четверых можно купить в столовой для малоимущих за 4 шекеля (чуть больше $ 1)

17. Наконец-то это стало законным — очередь в поликлинике, которую мы все ждали

Надпись на талончике: «Мне только спросить».

18. А казалось, такое будет только в 3020 году

19. Но книги здесь по-прежнему актуальны

20. Этот мяч сделан из пластика, чтобы напомнить людям о необходимости убирать за собой мусор на пляже

21. «Я сделал эту фотографию Мертвого моря со стороны шоссе. Я даже не представлял, что безлюдное место может быть таким красивым»

22. Почти 12 лет в стране существует необычная услуга — «Карета желаний». Этот медицинский фургон помогает тем, кто находится на пороге смерти, исполнить их последнее желание

С ее помощью больные люди попадают на семейные торжества, ездят к Стене плача, отправляются в кафе есть жареного цыпленка или на концерт любимого артиста. Был случай, когда парамедики даже подняли парализованного человека на носилках на крепость Масада, возвышающуюся на 450 метров над уровнем Мертвого моря.

Бонус: все, что вам нужно знать о скидках в Израиле

В Тель-Авиве вызвал такси, предупредил заранее, что буду платить картой. Однако минут за 5 до завершения поездки у нас состоялся такой разговор с водителем: — Ты хочешь оплатить картой? — Да. — Ты знаешь, что ты можешь в любом банкомате деньги снять? — Да, знаю. — Просто при оплате картой я свои деньги увижу через месяц. А если заплатишь наличкой, то сразу. Я остановлю машину, сходи сними наличку, — сказал он, специально сделав крюк до банкомата. — Сделайте мне скидку тогда, если хотите свои деньги побыстрее получить. — Ты хочешь скидку, чтобы заплатить мне наличкой? — Совершенно верно. — Не вижу взаимосвязи... — Ну тогда я буду платить картой. Попыхтел недовольно, но оплату картой принял. © Polozzz / pikabu