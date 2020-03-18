20+ особенностей родильных домов со всего мира, которые сперва смущают, а затем воодушевляют

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Удовлетворенность женщины опытом родов может влиять на ее здоровье и отношение к новорожденному. Главными факторами комфорта здесь являются поддержка со стороны врачей и близких и позитивный настрой. В разных культурах идут на любопытные уловки, чтобы облегчить будущим мамам этот процесс.

Мы в AdMe.ru многое узнали о том, как все устроено в родильных домах некоторых стран, и эти самобытные факты действительно удивляют.

Израиль

В Израиле существуют специальные экскурсии в роддома — сиюры. Будущая мать на этапе выбора больницы может записаться на такое посещение клиники, где ей покажут родильное отделение, палаты, послеродовой отсек, а также расскажут про спецификацию больницы — в приоритете ли тут естественные роды или кесарево сечение.

Помимо экскурсий, больницы устраивают для беременных специальные собрания — кенес. Это такие конференции, где дарят подарки, показывают выступления стендап-комиков и обучающие видео.

«Я ушла с огромным мешком, в котором были памперсы, смеси для кормления малыша, различные кремы (для ребенка и себя любимой), пеленочки, мешочки, игрушки», — поделилась Таня Левинсон.

Роды всегда принимает дежурная бригада, выбрать акушера заранее нельзя. Во время рождения ребенка может случиться пересменка, и тогда есть шанс начать роды с одним врачом, а закончить — уже с другим.

«Бывало, расскажешь все про себя между схватками, то ли друга приобретая за пару часов, то ли проживая собственный стокгольмский синдром, — и пересменка, и добро пожаловать, и снова здравствуйте», — рассказала Юлия Ляховецкая.

Муж получает специальный браслет, который позволяет ему находиться в роддоме круглосуточно, присутствовать на родах и есть в столовой бесплатно.

«Наш папа Гриша — просто дважды герой. Пока я из эстетических соображений стонала: „Дорогой, вот моя рука, держи ее“, — акушерка деловито попросила его помочь подержать и ногу», — рассказала Юлия.

После родов есть выбор: отправляться прямиком домой или остаться в специальном отеле для мам с новорожденными детьми, чтобы провести какое-то время там, находясь под специальным присмотром.

Италия

Никакой особой диеты беременные не соблюдают, на обед едят пасту с томатным соусом и пьют кофе. Небольшое количество вина тоже считается социально приемлемым, официанты предложат этот напиток, даже если у посетительницы уже виднеется живот.

После рождения ребенка навестить маму и малыша приходят все знакомые и родственники. Новорожденного несут показать гостям, чтобы те могли его подержать на руках и сфотографироваться.

«К моей соседке по палате родственники и друзья с подарками шли нескончаемой толпой. Они ее поздравляли, обнимали, брали на руки ребенка. Я была в шоке, потому что родила двух детей в Беларуси и моих родственников не пускали, чтобы они не занесли инфекцию», — рассказывает Alesia Shautsova на своем ютьюб-канале.

Япония

Женщина с новорожденным после роддома уезжает на несколько месяцев к маме или к свекрови, чтобы получить там необходимую поддержку.

Беременным выдается специальный брелок с надписью «В животике есть малыш» и изображением мамы и малютки. Этот значок обычно крепится к сумке, таким образом окружающие понимают, что женщина ждет малыша, и проявляют максимальную осторожность. А еще этот брелок дает право занимать в транспорте специальные места.

После родов маму ожидает праздничный ужин или обед, а затем трехразовое питание, не уступающее ресторанному. Если день рождения роженицы выпадает на послеродовые дни в больнице, не беда: ее обязательно угостят кусочком тортика и подарят открытку.

«Еда, с точки зрения нашей советско-российской системы питания, — аллергический ужас. Дают все: от клубники до креветок. Понятия диеты во время грудного вскармливания тут нет. Наоборот, диетолог рассказывает о том, что детский мозг быстрее всего растет и развивается именно в первый год жизни, поэтому нужно принимать сбалансированную и разнообразную пищу. Сложно взращивать полноценные мозги на одной гречке и курице», — объяснила SONATA в своем блоге.

В некоторых больницах за возможность пребывания вместе с малышом нужно доплачивать.

Тайвань

Здесь считается, что позитивный настрой очень важен, ведь он мотивирует заводить больше детей. Поэтому на Тайване даже построили тематический госпиталь в стиле Hello Kitty, где акушерки носят не белые халаты, а милую розовую униформу.

Беременность и роды ведет один и тот же врач. Этот подход помогает женщине узнать своего акушера получше, привыкнуть к его манере общения, юмору.

Согласно поверью, женщинам около месяца нельзя купаться и мыть голову, а также нужно носить длинную одежду. Когда начали приходить сообщения о перегревах молодых матерей, все чаще стали открываться центры с кондиционерами и ваннами, где традиции поддерживают в современном варианте, и мамы стараются попасть именно туда. Там их обучают уходу за новорожденным, кормят и смотрят за ребенком.

Финляндия

Вместо эпидуральной анестезии для обезболивания зачастую используется веселящий газ, который считается более безопасным.

Роды проходят без участия врача, весь процесс контролируют акушерки. Врача вызывают только в крайних случаях, когда роды слишком затягиваются или требуется кесарево сечение.

Если беременная боится рожать, то она может обратиться в женскую консультацию и сообщить об этом. Ее направят в особый центр, где работают специалисты, помогающие справиться со страхами.

На выписке нужно иметь при себе автокресло. Именно в нем транспортируется ребенок из больницы до дома. Медперсонал обязательно проверит, правильно ли оно установлено в машине.

Франция

Здесь беременная может заранее написать проект родов и указать в нем, какое предпочитает освещение, хочет ли кесарево, хочет ли, чтобы врачи использовали щипцы. Врачи учтут все пожелания, но решения будут принимать по ситуации.

Палаты напоминают гостиничные номера. Для каждой беременной во французских клиниках предусмотрены отдельные комнаты, которые рассчитаны на маму и еще одного человека. Есть кровать для самой пациентки и еще одна — для ее родственника, фен, холодильник, телевизор, гардеробный шкаф с сейфом. Для каждого предусмотрен набор полотенец и шампунь с гелем.

Через 6 недель после родов женщина может начать программу восстановления, которая состоит из 10 сеансов у акушерки или кинезитерапевта. Все оплачивает страховая компания. Программа направлена на то, чтобы помочь с такими проблемами, как недержание или опущение внутренних органов.

Южная Корея

После родов женщина ест специальный суп, «Миек Гук», богатый различными витаминами и питательными веществами. Традиция такова, что корейцы на празднование дня рождения готовят этот суп и вспоминают о том, через что прошли их мамы, чтобы подарить им жизнь.

В клиниках оборудованы салоны красоты, чтобы новоиспеченные мамы могли побаловать себя.

«Сразу после родов в салоне красоты мастера привели в порядок мою прическу. Также порадовал местный массаж живота. Послеродовой животик стал плоским спустя пару дней, и все благодаря восточной медицине», — делится в своем журнале LIMIKLA.

А чем вам запомнилось пребывание в роддоме? И какое место для родов выбрали бы вы?