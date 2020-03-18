20+ особенностей родильных домов со всего мира, которые сперва смущают, а затем воодушевляют
Удовлетворенность женщины опытом родов может влиять на ее здоровье и отношение к новорожденному. Главными факторами комфорта здесь являются поддержка со стороны врачей и близких и позитивный настрой. В разных культурах идут на любопытные уловки, чтобы облегчить будущим мамам этот процесс.
Мы в AdMe.ru многое узнали о том, как все устроено в родильных домах некоторых стран, и эти самобытные факты действительно удивляют.
Израиль
- В Израиле существуют специальные экскурсии в роддома — сиюры. Будущая мать на этапе выбора больницы может записаться на такое посещение клиники, где ей покажут родильное отделение, палаты, послеродовой отсек, а также расскажут про спецификацию больницы — в приоритете ли тут естественные роды или кесарево сечение.
- Помимо экскурсий, больницы устраивают для беременных специальные собрания — кенес. Это такие конференции, где дарят подарки, показывают выступления стендап-комиков и обучающие видео.
«Я ушла с огромным мешком, в котором были памперсы, смеси для кормления малыша, различные кремы (для ребенка и себя любимой), пеленочки, мешочки, игрушки», — поделилась Таня Левинсон.
- Роды всегда принимает дежурная бригада, выбрать акушера заранее нельзя. Во время рождения ребенка может случиться пересменка, и тогда есть шанс начать роды с одним врачом, а закончить — уже с другим.
«Бывало, расскажешь все про себя между схватками, то ли друга приобретая за пару часов, то ли проживая собственный стокгольмский синдром, — и пересменка, и добро пожаловать, и снова здравствуйте», — рассказала Юлия Ляховецкая.
- Муж получает специальный браслет, который позволяет ему находиться в роддоме круглосуточно, присутствовать на родах и есть в столовой бесплатно.
«Наш папа Гриша — просто дважды герой. Пока я из эстетических соображений стонала: „Дорогой, вот моя рука, держи ее“, — акушерка деловито попросила его помочь подержать и ногу», — рассказала Юлия.
- После родов есть выбор: отправляться прямиком домой или остаться в специальном отеле для мам с новорожденными детьми, чтобы провести какое-то время там, находясь под специальным присмотром.
Италия
- Никакой особой диеты беременные не соблюдают, на обед едят пасту с томатным соусом и пьют кофе. Небольшое количество вина тоже считается социально приемлемым, официанты предложат этот напиток, даже если у посетительницы уже виднеется живот.
- После рождения ребенка навестить маму и малыша приходят все знакомые и родственники. Новорожденного несут показать гостям, чтобы те могли его подержать на руках и сфотографироваться.
«К моей соседке по палате родственники и друзья с подарками шли нескончаемой толпой. Они ее поздравляли, обнимали, брали на руки ребенка. Я была в шоке, потому что родила двух детей в Беларуси и моих родственников не пускали, чтобы они не занесли инфекцию», — рассказывает Alesia Shautsova на своем ютьюб-канале.
Япония
- Женщина с новорожденным после роддома уезжает на несколько месяцев к маме или к свекрови, чтобы получить там необходимую поддержку.
- Беременным выдается специальный брелок с надписью «В животике есть малыш» и изображением мамы и малютки. Этот значок обычно крепится к сумке, таким образом окружающие понимают, что женщина ждет малыша, и проявляют максимальную осторожность. А еще этот брелок дает право занимать в транспорте специальные места.
- После родов маму ожидает праздничный ужин или обед, а затем трехразовое питание, не уступающее ресторанному. Если день рождения роженицы выпадает на послеродовые дни в больнице, не беда: ее обязательно угостят кусочком тортика и подарят открытку.
«Еда, с точки зрения нашей советско-российской системы питания, — аллергический ужас. Дают все: от клубники до креветок. Понятия диеты во время грудного вскармливания тут нет. Наоборот, диетолог рассказывает о том, что детский мозг быстрее всего растет и развивается именно в первый год жизни, поэтому нужно принимать сбалансированную и разнообразную пищу. Сложно взращивать полноценные мозги на одной гречке и курице», — объяснила SONATA в своем блоге.
- В некоторых больницах за возможность пребывания вместе с малышом нужно доплачивать.
Тайвань
- Беременность и роды ведет один и тот же врач. Этот подход помогает женщине узнать своего акушера получше, привыкнуть к его манере общения, юмору.
- Согласно поверью, женщинам около месяца нельзя купаться и мыть голову, а также нужно носить длинную одежду. Когда начали приходить сообщения о перегревах молодых матерей, все чаще стали открываться центры с кондиционерами и ваннами, где традиции поддерживают в современном варианте, и мамы стараются попасть именно туда. Там их обучают уходу за новорожденным, кормят и смотрят за ребенком.
Финляндия
- Вместо эпидуральной анестезии для обезболивания зачастую используется веселящий газ, который считается более безопасным.
- Роды проходят без участия врача, весь процесс контролируют акушерки. Врача вызывают только в крайних случаях, когда роды слишком затягиваются или требуется кесарево сечение.
- Если беременная боится рожать, то она может обратиться в женскую консультацию и сообщить об этом. Ее направят в особый центр, где работают специалисты, помогающие справиться со страхами.
- На выписке нужно иметь при себе автокресло. Именно в нем транспортируется ребенок из больницы до дома. Медперсонал обязательно проверит, правильно ли оно установлено в машине.
Франция
- Здесь беременная может заранее написать проект родов и указать в нем, какое предпочитает освещение, хочет ли кесарево, хочет ли, чтобы врачи использовали щипцы. Врачи учтут все пожелания, но решения будут принимать по ситуации.
- Палаты напоминают гостиничные номера. Для каждой беременной во французских клиниках предусмотрены отдельные комнаты, которые рассчитаны на маму и еще одного человека. Есть кровать для самой пациентки и еще одна — для ее родственника, фен, холодильник, телевизор, гардеробный шкаф с сейфом. Для каждого предусмотрен набор полотенец и шампунь с гелем.
- Через 6 недель после родов женщина может начать программу восстановления, которая состоит из 10 сеансов у акушерки или кинезитерапевта. Все оплачивает страховая компания. Программа направлена на то, чтобы помочь с такими проблемами, как недержание или опущение внутренних органов.
Южная Корея
- После родов женщина ест специальный суп, «Миек Гук», богатый различными витаминами и питательными веществами. Традиция такова, что корейцы на празднование дня рождения готовят этот суп и вспоминают о том, через что прошли их мамы, чтобы подарить им жизнь.
- В клиниках оборудованы салоны красоты, чтобы новоиспеченные мамы могли побаловать себя.
«Сразу после родов в салоне красоты мастера привели в порядок мою прическу. Также порадовал местный массаж живота. Послеродовой животик стал плоским спустя пару дней, и все благодаря восточной медицине», — делится в своем журнале LIMIKLA.
А чем вам запомнилось пребывание в роддоме? И какое место для родов выбрали бы вы?
Фото на превью Юлия / isroe