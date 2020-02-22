20+ особенностей индийского быта, которые вызывают возмущение и восхищение одновременно

21 0 12 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Индия — страна, о которой сложно рассказывать. Она такая разная, что любой опыт может относиться только к какому-то конкретному региону. Потому что в другом все совершенно иначе: другой язык, другой климат, другие традиции, еда, боги, одежда. К тому же в стране много социальных, экологических и прочих проблем, которые невозможно игнорировать.

Но AdMe.ru не любит сосредотачиваться на плохом. Мы бы хотели показать другую Индию — без блогерской жести и в то же время без восторженных болливудских сказок.

Точку на лбу ставят не только замужние женщины

Бинди — аккуратная точка между бровями — традиционное украшение индианок. Замужние женщины обычно носят бинди побольше, а свободные девушки ставят маленькую точку. Бинди рисуют пастой из куркумы, сандала, шафрана и других красителей. Также в магазинах продаются бинди-наклейки — кружочки из бархатной бумаги или пластика разного размера и цвета, которые легко приклеиваются и держатся весь день.

Большинство индийцев, живущих в городах, говорят на смеси английского и родного языка

Английский язык так плотно влился в индийскую культуру, что даже те, кто не говорит по-английски, используют много английских слов в своей речи. Люди среднего класса из Дели говорят на хинглише — странной смеси английского и хинди. Чем богаче и образованнее человек, тем больше в его речи иностранных слов. Кстати, жители разных штатов — например Кералы и Гуджарата — вероятнее всего, будут объясняться друг с другом тоже на английском, потому что это единственный язык, который понимают везде в Индии.

Индийцы просто одержимы своим кинематографом

Индийцы боготворят своих актеров и музыкантов. Простые местные жители о мировых знаменитостях знают очень мало. Среднестатистический гражданин вполне может не знать, кто такие The Beatles, а из иностранных фильмов в лучшем случае слышал что-то о «Терминаторе».

Грузовики и автобусы принято разукрашивать

Этой традиции уже несколько десятилетий. Грузовик заводской окраски в Индии встретить сложно. По узорам и прочим украшениям можно понять, из какого штата автомобиль, какой веры и достатка его хозяин. Кабину и кузов украшают традиционным орнаментом, изображениями известных актеров, политиков, собственных жен и детей, строками из мантр, цветами и косичками. Кабину иногда меняют практически полностью: верхнюю часть делают деревянной, чтобы не нагревалась, и водружают сверху фигурную надстройку. Украшение грузовиков и автобусов из кустарного ремесла превратилось в настоящий бизнес. Стоимость уникального дизайна доходит до $ 5 000.

Первый в мире поезд-больница

Передвижные больницы работают в Индии с 1991 года. Медицинские поезда ездят по железным дорогам в разных частях страны, чтобы даже в самых отдаленных уголках люди могли посетить врача.

Ежедневное количество железнодорожных пассажиров в Индии больше населения Австралии

В Индии поезда никогда не приходят по расписанию. Опоздание на несколько часов в порядке вещей. Поезда дальнего следования к концу маршрута могут опаздывать больше чем на сутки. Билеты в общие вагоны продаются без указания времени отправления — можно сесть в любой поезд, главное, чтобы вагон был того же класса и такой же пункт назначения. Билеты в вагон любой категории продаются без мест. В классах повыше стюарды сами рассаживают пассажиров так, чтобы в купе не было разнополых пассажиров, которые путешествуют не вместе. А в вагонах, которые похожи на наши плацкартные, пассажиры занимают любые свободные места. Самый высокий класс — 1-й с кондиционером — выглядит как наше стандартное купе. Такие вагоны бывают не в каждом поезде. Аналога СВ в индийских поездах вообще нет. Классом пониже — вагоны типа нашего плацкартного, только со шторками, которыми отделяются купе и боковые места. Самый популярный тип вагонов называется Sleeper, он рассчитан на 72 пассажира. Там 6 полок в купе вместо 4. Средние полки откидываются только на ночь. Кондиционер в таких вагонах не предусмотрен, так как они не застеклены. Есть расхожее мнение, что человек, который не проехался на индийском поезде, считай, и не был в Индии.

В каждом поезде метро и пригородных электричках есть вагоны только для женщин

Мужчинам в такие вагоны заходить запрещено. Это сделано в первую очередь для безопасности женщин, которые в Индии очень часто подвергаются домогательствам.

В крупных городах действует особая система доставки обедов в офисы

Курьеры (даббавала) приходят на дом, если обед заказчику готовит жена, или забирают его из небольших компаний, которые специализируются на производстве бизнес-ланчей. Обед обычно состоит из нескольких блюд. Их раскладывают в очень удобный набор контейнеров, который в свою очередь упаковывают в термосумку. Система доставки очень сложная и выверена по минутам: каждый обед, прежде чем достанется адресату, может сменить 3–4 курьеров, у каждого из которых свой маршрут. Офисные работники предпочитают услуги разносчиков обедов бизнес-ланчам в кафе и ресторанах, так как им нравится индивидуальный подход и проверенное качество продуктов. Кстати, об этом есть даже трогательный индийский фильм — «Ланч-бокс», который был отмечен призами в Каннах.

В уличной парикмахерской можно постричься за 20 рублей

Женщины в Индии редко стригутся, поэтому клиентами парикмахерских становятся в основном мужчины. Они могут получить новую стрижку прямо на улице в импровизированном салоне. Парикмахерам не нужна лицензия, они могут «открыть» барбершоп прямо на тротуаре — достаточно складного стула и чемоданчика с инструментами.

Ручная стирка ценится больше машинной

В Мумбае есть легендарное место под названием Дхоби Гат («прачечный дворик»). Это целый квартал прачечных, где вещи стираются вручную. Услугами этих прачек пользуются фешенебельные отели, больницы, а также состоятельные жители города. Считается, что они отстирывают вещи гораздо лучше, чем стиральные машины, поэтому поток клиентов у дхоби (представителей касты, которая специализируется на стирке белья) не иссякает, и аренда ячейки в исторической прачечной Дхоби Гат стоит больших денег.

Любое бытовое устройство в Индии собирают дома из подручных средств

Кофеварка по-индийски.

В Индии распространено понятие jugaad, которое не переводится на русский язык, но смысл можно передать такими словами: «аналог какого-либо механизма из подручных средств». Многие индийцы не видят смысла тратиться на всякие приборы, которые можно запросто собрать самому (чаще у них просто нет денег). Тренажеры, вентиляторы, кофемашины, антенны — все это и многое другое заменит джугаад.

В Индии есть люди «третьего пола»

Они называются хиджры. Это мужчины от рождения, которые в определенный момент жизни решили стать женщинами. Они носят женскую одежду, макияж и украшения. Хиджры обычно живут общинами и зарабатывают на жизнь, танцуя на свадьбах и других праздниках. Часто они приходят без приглашения. Если хозяева отказываются им платить, хиджры начинают снимать одежду. Зрелище это не самое приятное и люди готовы отдать им деньги, лишь бы не смотреть. Также многие хиджры становятся мастерами мехенди и занимаются рукоделием. Несмотря на то что их особый статус упоминается в священных книгах индуизма, в наши дни хиджры относятся к касте неприкасаемых и часто подвергаются дискриминации. Хотя есть среди них и мэр города, и профессор университета.

Индийским полицейским доплачивают за усы

В штате Мадхья-Прадеш решили, что усатые полицейские внушают больше уважения, чем безусые. Поэтому стали поощрять обладателей усов скромной доплатой в 30 рупий в месяц. Специальный человек следит за формой усов — чтобы они были аккуратными и не вызывали у людей страха. Только непонятно, как получить прибавку к жалованью женщинам-полицейским.

На всей продукции в магазинах есть маркировка MRP — максимальная розничная цена

Продавец не имеет права просить за бутылку воды или пачку риса больше, чем на ней указано. Так что одно и то же мороженое в глухой деревне и на оживленном пляже будет стоить одинаково. Продукты, пригодные в пищу вегетарианцам, маркируются зеленой точкой.

В домах для семей среднего и высшего класса есть отдельное помещение для домработницы и ее семьи

В Индии так распространены помощницы по хозяйству (айя), что во многих домах есть пристройки, в которых они могут жить вместе со своими семьями. Так айя все время под рукой, когда нужна ее помощь, и ей не приходится бросать мужа и детей, уходя на работу. Жить с помощницами настолько популярно, что во многих местах для проведения семейного досуга — например в зоопарках и музеях — есть абонемент, включающий 3 взрослых и ребенка.

Дети спят в одной кровати с родителями до 6–7 лет

Дело не в том, что родителям жалко выделить ребенку собственную комнату или хотя бы кровать (хотя бывает довольно часто, что у семьи всего одна комната и одна кровать). Индийцам просто в голову не приходит оставлять младенца одного в другой комнате.

Маленьким детям подводят глаза

Веки и брови красят сурьмой не только для защиты от сглаза, которого индийцы очень боятся, но и для профилактики конъюнктивита. Также местные считают, что это просто красиво.

Чай в Индии обычно пьют с молоком и специями

Если попросить в Индии чай, то, скорее всего, вам подадут его именно в таком виде. Если вы хотите обычный черный чай без добавок, нужно об этом сказать. Кстати, чай на хинди так и будет «чай». Чай с молоком и специями называют «масала чай».

Сари — самая популярная женская одежда

Сари представляет собой кусок ткани длиной 4–9 м. Существует множество способов «заматывания» в сари. Предполагается, что оно должно держаться без иголок и булавок, но на деле многие их используют. Иначе сари может сползти, обнажив живот, что далеко не всегда выглядит эстетично. Цены на сари начинаются от 100 рублей за самое простое синтетическое полотно и доходят до десятков и даже сотен тысяч долларов за расшитые золотом ткани ручной работы.

Носить сари — отдельное искусство. Женщинам приходится избегать резких движений — иначе одеяние может сползти или потерять форму. Несмотря на это, сари используется в качестве униформы в местных авиакомпаниях, отелях, банках, школах и прочих государственных учреждениях, а некоторые даже играют в нем в футбол и ездят на мотоциклах.

В индийских McDonald’s нет свинины и говядины

Индия — страна с самым низким потреблением мяса на душу населения. Индийская сеть McDonald’s — единственная в мире, где в меню нет бигмака, гамбургера, чизбургера и прочих знаменитых сэндвичей из говядины и свинины. Вместо бигмака в индийском McDonald’s можно отведать махараджа мак — сэндвич с куриной или овощной котлетой на выбор.

Коровы считаются священными животными не во всех штатах

В Керале, Ассаме, Аруначале, Мизораме, Мегхалае, Нагаленде, Трипуре и Западной Бенгалии разрешен забой крупного рогатого скота, в то время как в других штатах считается уголовным преступлением. Например, в Харьяне убийство коров карается денежным штрафом и лишением свободы сроком до 10 лет. Кстати, продажа животных в другие штаты также запрещена.

В штатах Мегхалая и Нагаленд устраивают «живые» мосты из корней каучуковых деревьев

Гибкие воздушные корни каучуковых деревьев, растущих на скалистом берегу реки или оврага, направляют навстречу друг другу. По мере роста деревев корни сращиваются, и мост таким образом становится прочнее. В идеальных условиях, если деревья здоровы, «живые» мосты могут просуществовать даже несколько столетий.

В Индии не принято мыться без одежды

Индийский обычай надевать в душ специальное белье обусловлен тем, что на протяжении многих веков в домах не было ванны. Мылись в реке все вместе. В Индии собственная ванная (или хотя бы огороженное помещение, где можно принять душ) до сих пор считается роскошью и есть только у 58 % населения. На пляжах индийцы тоже купаются в основном одежде, порой совсем для этого не предназначенной. Например, в плотных джинсах и рубашках.

Родители ищут женихов и невест своим детям через брачные объявления в газетах и на сайтах

Чаще будущих зятей и невесток ищут по знакомству, но иногда у друзей семьи нет детей нужного возраста, в таком случае на помощь приходят специализированные сайты и газеты. В объявлении указывается возраст, физические данные, образование, социальное положение, каста и желательный размер приданого. Также без обиняков могут указать, что у кандидата в супруги должен быть вид на жительство в определенной стране или зарплата не ниже такой-то суммы. Объявление может выглядеть так: «Для красивой девушки (24 года, рост — 155 см, есть диплом MBA) из состоятельной семьи, принадлежащей к пиллаи, разыскивается жених — госслужащий, врач, промышленник или бизнесмен из той же касты. Программистам просьба не беспокоить».

Перед свадьбой обязательно составляют гороскоп жениха и невесты

Если звезды говорят, что молодые люди друг другу не подходят, помоловку, вероятнее всего, расторгнут. В некоторых северных районах страны невеста даже меняет свое имя (не только фамилию), чтобы лучше соответствовать гороскопу мужа.

«Коммандос любви» помогают молодым парам пожениться против воли родителей

Не секрет, что большинство браков в Индии заключается не по любви. Родители тщательно подбирают будущих супругов своим детям. Они должны быть из одной касты, подходить по возрасту и уровню доходов. В тех случаях, когда дети пытаются сами устроить свою судьбу, семьи часто от них отказываются, и молодые остаются без средств к существованию. Кроме того, в отдаленных от цивилизации районах все еще распространены убийства чести. Волонтерская организация Love Commandos предоставляет молодым семьям крышу над головой, юридическую помощь и, если нужно, услуги телохранителей. Ежедневно волонтеры отвечают более чем на 300 звонков со всей страны. Организацию поддерживает известный индийский актер Аамир Кхан.

В южных штатах жених по традиции сбегает с собственной свадьбы

Отец невесты должен бежать за ним, умоляя взять в жены его дочь. К тому же семья невесты должна заплатить родителям жениха немалую сумму денег. Свадебный банкет всегда обходится намного дороже, чем семья может себе позволить. Даже на самую бедную свадьбу собирается 300 человек гостей. Гости, даже небогатые, дарят золото и приличную сумму денег, которая иногда равняется их зарплате за несколько месяцев. Подарить более скромный подарок считается невежливым. Матерям (как жениха, так и невесты) присутствовать на церемонии бракосочетания запрещается.

Индийцы обожают попадать в Книгу рекордов Гиннесса

Их креативности в выдумывании повода для рекорда можно только позавидовать. Одно из последних достижений — самое большое собрание людей, одетых как Махатма Ганди (851 человек). Многие другие попытки составители Книги рекордов Гиннесса отказываются регистрировать. Так, осталась без внимания 2-километровая гирлянда кексиков, приготовленных из коровьего навоза, и 10-часовой сеанс йоги верхом на лошади.

Мы надеемся, что статья помогла вам взглянуть на Индию с другой стороны. Вы бывали в этой стране? Расскажите о своих первых впечатлениях об Индии: что вас приятно удивило и что стало культурным шоком? А если не бывали, хотели бы поехать?