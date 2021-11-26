20+ любопытных вещиц, которые для жителей Азии — обыденность, а для нас — как подснежники зимой
Мы уже привыкли, что многие футуристические изобретения родом из Азии. Ведь именно там, по статистике, самый высокий средний показатель IQ. Но технологии не стоят на месте, и каждый день появляется нечто такое, что хочется воскликнуть: «Ого!»
Пользователи сети регулярно показывают, что их впечатлило в загадочных и далеких странах. И мы в AdMe.ru погрузились в это путешествие с головой.
Экосумка, которую не хочется прятать
Ночник в форме груши — что может быть милее
В Токио есть торговый автомат с бананами
На многих рулетках в Японии нанесены дополнительные метки, которые обозначают старые размеры
«Одна старая японская единица — 303 мм. Ширина между балками в традиционных домах 1,5 такие единицы. Поэтому красная метка располагается через каждые 454,5 мм для удобства плотников».
Кухонные губки из ближайшего магазина
В Японии устают все. Настолько, что там есть даже туристическое агентство для мягких игрушек
Какой-то гений придумал блокноты горизонтальной ориентации, которые идеально лежат перед компьютером
Обозначения на мерной чашке выглядят перевернутыми, потому что подразумевается, что на них нужно смотреть изнутри
В Гонконге можно купить газировку со вкусом молока. И да, на вкус она странная
Старый торговый автомат, который продает яйца, лук, тыкву и много чего еще
Карандаш в виде сиба-ину? Легко!
И еще в Японии проводится парад Пикачу
«В своем азиатском магазине нашел чипсы со вкусом сакуры»
Торговый беспилотник KFC в Японии
Губка в виде собачьего носа для открывания пакетов
В эту раковину встроены диспенсер для мыла и сушилка для рук
Большой пряный кальмар из местного магазинчика
«В моем городе в ресторане есть такая крутая система выдачи заказа. Тут даже есть слот для карточки»
«В азиатском магазине недалеко от меня есть соевый соус Hello Kitty»
Азиатский ресторан делает дырочки в контейнерах, чтобы жареная еда при доставке не становилась мокрой
На этой японской чаше при намокании проявляется фото женщины
Внутри японского конверта для журналов. Вот такая дополнительная защита
«Я должен этим поделиться: вот такую гитару увидел в магазине подержанных товаров недалеко от Токио»
- Да, абсолютно нелепая гитара. Я ее обожаю. © episodefive / Reddit
Какие азиатские изобретения попадались вам? Какое из тех, что в статье, вы бы хотели иметь у себя дома?
Фото на превью TemporalParietal / Reddit
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