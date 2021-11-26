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20+ любопытных вещиц, которые для жителей Азии — обыденность, а для нас — как подснежники зимой

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Мы уже привыкли, что многие футуристические изобретения родом из Азии. Ведь именно там, по статистике, самый высокий средний показатель IQ. Но технологии не стоят на месте, и каждый день появляется нечто такое, что хочется воскликнуть: «Ого!»

Пользователи сети регулярно показывают, что их впечатлило в загадочных и далеких странах. И мы в AdMe.ru погрузились в это путешествие с головой.

Экосумка, которую не хочется прятать

Ночник в форме груши — что может быть милее

В Токио есть торговый автомат с бананами

На многих рулетках в Японии нанесены дополнительные метки, которые обозначают старые размеры

«Одна старая японская единица — 303 мм. Ширина между балками в традиционных домах 1,5 такие единицы. Поэтому красная метка располагается через каждые 454,5 мм для удобства плотников».

Кухонные губки из ближайшего магазина

В Японии устают все. Настолько, что там есть даже туристическое агентство для мягких игрушек

Какой-то гений придумал блокноты горизонтальной ориентации, которые идеально лежат перед компьютером

Обозначения на мерной чашке выглядят перевернутыми, потому что подразумевается, что на них нужно смотреть изнутри

В Гонконге можно купить газировку со вкусом молока. И да, на вкус она странная

Старый торговый автомат, который продает яйца, лук, тыкву и много чего еще

Карандаш в виде сиба-ину? Легко!

И еще в Японии проводится парад Пикачу

«В своем азиатском магазине нашел чипсы со вкусом сакуры»

Торговый беспилотник KFC в Японии

Губка в виде собачьего носа для открывания пакетов

В эту раковину встроены диспенсер для мыла и сушилка для рук

Большой пряный кальмар из местного магазинчика

«В моем городе в ресторане есть такая крутая система выдачи заказа. Тут даже есть слот для карточки»

«В азиатском магазине недалеко от меня есть соевый соус Hello Kitty»

Азиатский ресторан делает дырочки в контейнерах, чтобы жареная еда при доставке не становилась мокрой

На этой японской чаше при намокании проявляется фото женщины

Внутри японского конверта для журналов. Вот такая дополнительная защита

«Я должен этим поделиться: вот такую гитару увидел в магазине подержанных товаров недалеко от Токио»

Какие азиатские изобретения попадались вам? Какое из тех, что в статье, вы бы хотели иметь у себя дома?

Фото на превью TemporalParietal / Reddit
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