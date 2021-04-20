20 иностранцев рассказали, какие особенности нашей страны удивили их сильнее всего
Наша родина — особенное место с богатым культурным наследием. Неудивительно, что туристы из других стран искренне изумляются тому, что встречают, приезжая к нам. Мы с этими явлениями сталкиваемся ежедневно, а для них все в диковинку. Их удивляет, например, наше гостеприимство — то самое, когда даже незнакомого человека сажают за стол и поят чаем. Им кажутся потешными или странными наши обычаи. А архитектура и вовсе приводит их в восторг.
AdMe.ru отыскал рассказы иностранцев, которые приезжали в Россию отдохнуть или поработать, и сделал подборку о том, что поразило их сильнее всего.
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Если вы внезапно нагрянете в гости, вам всегда предложат какую-нибудь еду и напитки, а не только чай с печеньем. Они поступают так даже с незнакомцами. Это их культура, их обычаи. Моя жена часто рассказывала мне об этом, а однажды даже приготовила выпечку для рабочего, который делал нам кухню, вместо того чтобы просто предложить ему чашку чая. © James Smith / Quora
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Если я правильно помню, то пожимать руку через порог неприлично. © ImKobra / Reddit
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Я ехал в поезде и ужасно проголодался. В купе проводница продавала еду, но у меня были только английские деньги. Она посмотрела на них и, качая головой, стала повторять: «Рубли, рубли». А затем, наверное, увидела отчаяние на моем лице. Тогда она вытащила пирог, который был у нее с собой, и отдала мне половину! Я был шокирован такой добротой. © Phil Jones / Quora
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У них есть странная традиция: когда семья переезжает в новый дом, первой туда должна войти кошка. Если кошка не хочет заходить в этот дом, значит, там обитает нечисть. © Tssusmc / Reddit
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Их национальная изобретательность. Серьезно, вы когда-нибудь видели, как эти ребята вытаскивают машину из замерзшего озера, используя лишь веревку и несколько деревянных брусков? Впечатляюще! © Horse_for_courses / Reddit
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У нас гостила кореянка. Она очень боялась нашего трясущегося лифта. А еще не могли ее накормить: купили корейскую морковку — оказалось, она ее впервые видит. © Светлана Гортинская / Facebook
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Сортировкой отходов здесь не занимаются. Повсюду огромные мусорные контейнеры, и люди просто сваливают все в них. Мусор часто вывозят, но, помимо этого, здесь просто кладут вещи рядом с мусорными контейнерами. Не потому что они переполнены, а потому что люди надеются, что кто-то подберет эти вещи и даст им второй шанс. © mitsuhiko / Reddit
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У нас женщины ходят в магазин в пижаме и чувствуют себя превосходно. Но не здесь. Здесь женщина никогда не выйдет из дома, если она не одета как следует. © Michael Smith / Quora
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Они ходят очень быстро. Я имею в виду, очень-очень быстро. Будто они одержимы тем, чтобы добраться туда, куда им нужно попасть. Сначала я думал, что у них просто длинные ноги, но потом заметил, что меня обгоняют даже дети и пожилые люди. Я был в нескольких странах и никогда не видел, чтобы люди ходили так быстро. © Dhanushka Amarakoon / Quora
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В целом люди довольно милые, хотя и немного заносчивые, а их чувство юмора иногда бывает странным. Но я восхищаюсь тем, что русские всегда красиво одеваются, даже когда путешествуют или тренируются. © RhythmicSkater / Reddit
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Моя подруга вышла замуж за иностранца и повезла его знакомить с родителями. Родители приехали их встречать на машине, поехали из Москвы в Северодвинск. По дороге муж захотел в туалет, и ему предложили отойти в лес. Он с возмущением отказался, сказав, что потерпит до станции. Но после посещения туалета на станции он уже не возражал против леса. © Ирина Нефедова / Facebook
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Из Шереметьева я ехала в экспрессе рядом с русским мужчиной. Я сильно нервничала и спросила у него на плохом русском, сколько остановок до Москвы. Он что-то резко ответил, а когда мы приехали, предложил донести мой чемодан и показал дорогу к метро. Хотя нам было не по пути, он зашел со мной в метро и купил мне билет! Потом убедился, что я знаю, куда мне ехать дальше, помахал рукой и ушел. Я была потрясена! © Suzan Sparks / Quora
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Люди повсюду сидят на корточках, как будто бы это удобно. © rafael-a / Reddit
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Когда я ездила в Россию в середине 70-х, замечала, что русские, которые пытались говорить с нами по-английски, часто говорили с британским акцентом. А позже один молодой человек объяснил, что он тренировался, слушая записи The Beatles. © ElvinaGB / Twitter
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Мой муж-австралиец совсем не понимает наши сказки. Вообще не въезжает. Как-то я пыталась ему переводить некоторые, вот было веселье! Совершенно обалдевшее лицо и вопросы: «Штука наподобие раковины для умывания, кривоногая и хромая, выбегает из МАМИНОЙ спальни?!» © YaNa YaNa / Facebook
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Люди здесь невероятно милые и довольно суровые одновременно. А небольшие города, по моему опыту, обычно лучше, чем такие огромные мегаполисы, как Москва. © atheistmil / Reddit
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Были с родителями на Дальнем Востоке, любовались дачными участками. Маме понравился декор, и я спросил: «Хочешь посмотреть поближе?» Постучали в ворота, поздоровались с хозяином (мы не были знакомы), и нас пригласили на чай. Мы сели за стол на улице, хозяйка начала собирать с грядки свежие помидоры, морковь и, конечно, свежий укроп и огурцы. Просто обожаю Россию за это! © Michael Smith / Quora
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Российские участники «Евровидения» всегда устраивают настоящие представления. Бабушки, пекущие хлеб на сцене? О да. Мужик отражается в куче зеркал, и еще дождь идет? Ну конечно. Тот же самый мужик лезет по стене во время пения? Вот это круто. И мои личные фавориты: парень со скрипкой Stradivarius стоимостью € 5 млн и фигурист с маленьким ледяным катком прямо на сцене. Вот они, кстати, и победили. © marshmeeelo / Reddit
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Мой муж-немец был с делегацией в Артеке. Вот его самое яркое впечатление: «Нам сварили чай в ведрах! А потом половником разлили в чашки, и он был уже сладкий!» Он до сих пор не может этого забыть. © Yevgeniya Loschinski / Facebook
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Для меня стало сюрпризом то, как здесь относятся к детям. Моим ребятам стало скучно, и они отправились посмотреть на снег на улице перед входом в отель. Вскоре жена запаниковала: «Где дети? Их больше не видно из холла отеля!» Я выбежал наружу, готовый сразиться с целым отрядом спецназа. Только вместо спецназа я обнаружил, что какой-то добрый дедушка, который разгребал снег перед гостиницей, отвел моих детей за угол, чтобы они не мешали движению транспорта, попросил их взяться за руки и начать водить хоровод, а сам пел им песню. © Michael Smith / Quora
А вы принимали в гостях друзей-иностранцев? Какие у них остались впечатления о вашем городе?