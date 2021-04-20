20 иностранцев рассказали, какие особенности нашей страны удивили их сильнее всего

Они ходят очень быстро. Я имею в виду, очень-очень быстро. Будто они одержимы тем, чтобы добраться туда, куда им нужно попасть. Сначала я думал, что у них просто длинные ноги, но потом заметил, что меня обгоняют даже дети и пожилые люди. Я был в нескольких странах и никогда не видел, чтобы люди ходили так быстро. © Dhanushka Amarakoon / Quora

В целом люди довольно милые, хотя и немного заносчивые, а их чувство юмора иногда бывает странным. Но я восхищаюсь тем, что русские всегда красиво одеваются, даже когда путешествуют или тренируются. © RhythmicSkater / Reddit

Моя подруга вышла замуж за иностранца и повезла его знакомить с родителями. Родители приехали их встречать на машине, поехали из Москвы в Северодвинск. По дороге муж захотел в туалет, и ему предложили отойти в лес. Он с возмущением отказался, сказав, что потерпит до станции. Но после посещения туалета на станции он уже не возражал против леса. © Ирина Нефедова / Facebook

Из Шереметьева я ехала в экспрессе рядом с русским мужчиной. Я сильно нервничала и спросила у него на плохом русском, сколько остановок до Москвы. Он что-то резко ответил, а когда мы приехали, предложил донести мой чемодан и показал дорогу к метро. Хотя нам было не по пути, он зашел со мной в метро и купил мне билет! Потом убедился, что я знаю, куда мне ехать дальше, помахал рукой и ушел. Я была потрясена! © Suzan Sparks / Quora