20+ фактов о тропической стране с развитой инфраструктурой, которую туристы почему-то обходят вниманием

В отличие от своих ближайших соседей — Таиланда, Сингапура и Индонезии — Малайзия не так популярна у туристов. Следовательно, и информации в сети о ней намного меньше. Но мы можем с уверенностью сказать, что эта самобытная мультикультурная страна тоже достойна внимания, ведь есть в ней кое-что, чего вы не найдете больше ни в одном уголке мира.

Мы в AdMe.ru всеми руками за увлекательные путешествия и изучение новых мест, поэтому сегодня собрали все самое интересное, что смогли найти, о Малайзии и ее жителях.

В аэропорту Куала-Лумпура есть участок настоящего тропического дождевого леса

Малайзия начинает удивлять сразу, как только вы в ней оказываетесь: в аэропорту Куала-Лумпура можно прогуляться по настоящему дождевому лесу. Во время строительства было решено сохранить кусочек природы в первозданном виде, и теперь пассажиры в ожидании своих рейсов могут совершить прогулку по джунглям и даже попасть под дождь, не выходя из аэропорта.

Мотоциклисты надевают куртки задом наперед

Погода в Малайзии непредсказуемая, а Куала-Лумпур признан одной из столиц, где за год ударяет наибольшее количество молний. В году здесь бывает до 220 дождливых дней. Солнышко может смениться непогодой за считаные минуты. Кроме того, в городах довольно высокий уровень загрязненности, и на дорогах одежда быстро пачкается. Это отчасти объясняет любовь малайзийских байкеров к ношению курток задом наперед: даже в ясную и жаркую погоду они берут с собой ветровки на случай дождя. Но надевают их так, чтобы спереди защищать себя от ветра и пыли, а спине при этом не было жарко. Многие туристы отмечают, что мотоциклисты в куртках задом наперед — это уникальная малайзийская фишка.

В Малайзии находится самый большой в мире перекресток с круговым движением

Он располагается в административной столице — городе Путраджае. Диаметр круга составляет 3,5 км.

Границу между Малайзией и Сингапуром ежедневно переходят около 450 000 человек

Многие ездят в соседнюю страну на работу, поэтому граница между Сингапуром и Малайзией считается одной из самых многолюдных в мире. Чтобы попасть за рубеж, то есть переехать мост, почти полмиллиона человек ежедневно пользуются небольшой 4-полосной дорогой.

Предпоследний король Малайзии Мухаммад V женился на россиянке и отрекся от престола

Оксана Воеводина завоевала титул «Мисс Москва» в 2015 году, а через пару лет в Европе познакомилась с Мухаммадом, который был тогда султаном штата Келантан. Вскоре его избрали королем. В 2018 году Оксана приняла ислам и стала женой короля, но уже в 2019 году супруги со скандалом развелись. Сейчас девушка воспитывает их общего сына Леона.

Малайзийцы обожают ужастики

Самые кассовые фильмы в истории малайзийского кинематографа — это 2 ужастика о зомби и призраках. В стране снимают рекордное количество картин в жанре хоррор.

Свет в кинотеатрах не выключают до конца сеанса

Но вовсе не потому, что зрители боятся смотреть фильмы ужасов в темноте. Дело в том, что Малайзия — это мусульманская страна, и в ней довольно строгие нормы морали. Свет оставляют, чтобы помешать молодым парочкам обниматься во время сеансов. Кроме того, с недавних пор в некоторых кинотеатрах разнополые зрители-мусульмане вообще не могут сидеть рядом, если они не женаты.

По телевизору запрещено показывать подмышки

В любых средствах массовой информации запрещено демонстрировать интимные части женского тела. В Малайзии к ним относятся и подмышки. Возникает вопрос: как же быть производителям женских дезодорантов и эпиляторов? Оказывается, выход есть: девушку в рекламе можно показать со спины — так, чтобы подмышечная впадина не попала в кадр. Кроме того, на малайзийском телевидении запрещено рекламировать услуги юристов и медиков, а также средства контрацепции.

За исполнение песни «Despacito» могут оштрафовать

Дело в том, что в ней слишком вызывающий текст, в котором есть очень прозрачные намеки на отношения между полами, что недопустимо для мусульманской страны. И это несмотря на то, что на испанском в Малайзии не говорят. Цензура также распространяется на песни Мадонны, Леди Гага и многих других исполнителей. Кино и мультфильмы, содержащие сцены насилия и материалы для взрослых, тоже под запретом.

В лифтах нет 4-го этажа

Иногда 4-й этаж совсем отсутствует и после 3-го сразу идет 5-й, но порой его заменяют на 3а. Дело в том, что «4» в китайском языке звучит так же, как «смерть». Китайцы же являются основным по численности национальным меньшинством в стране.

Перед футбольным матчем на поле приглашают шамана

Шаманы — бомо — в Малайзии так популярны, что перед футбольным матчем они окуривают бутсы футболистов, раздают им амулеты, а иногда закапывают у ворот обереги.

Устраивают соревнования по приготовлению чая

Любимый напиток малайзийцев — тех-тарик, чай с молоком, который готовят, переливая жидкость из одной емкости в другую, причем чем дальше они находятся друга от друга, тем лучше (тех-тарик дословно означает «вытянутый чай»). Мастера делают это настолько зрелищно, что приготовление чая иногда превращается в соревнование.

Но обычно тех-тарик наливают в пакет и пьют с помощью трубочки.

Здесь водится самый мелкий представитель семейства медвежьих

Бируанг, или малайский медведь, весит всего 45 кг, а в длину не превышает 1,5 м. Его мех, в отличие от северного собрата, короткий, жесткий и гладкий. Питается малайский мишка в основном насекомыми и корешками, но иногда охотится на ящериц и грызунов. Малайзия также является родиной бинтуронга, которого из-за внешнего сходства с двумя видами прозвали «кошачьим медведем», хотя он не приходится родственником ни тем, ни другим. Бинтуронги часто заходят в дома людей в поисках остатков пищи и в целом не проявляют агрессии — напротив, бинтуронга можно приручить. Однако в качестве домашнего питомца зверек не прижился: всему виной бесконтрольное мочеиспускание.

В канализации водятся вараны

Варанов можно встретить повсеместно, даже в крупных городах, где они часто живут в канализации и сточных канавах, питаясь отходами.

Имя для ребенка выбирает петух

В Малайзии существует традиция называть детей в честь родственников, но только умерших. Родители выбирают несколько подходящих имен и готовят чашки с рисом — каждая соответствует определенному имени. Какую чашку первой выберет бойцовый петух (манок таваи), так ребенка и назовут. А в провинции Саравак существует забавная традиция называть всех детей, которым пока еще не выбрали имя, словом «улат» («червь»). Считается, что это очень ласковое наименование для ребенка. В то же время давать детям имена, совпадающие с названиями растений, животных, цветов, цифр, марок машин запрещено на государственном уровне.

Кетчуп родом из Малайзии

Предполагается, что английское слово «кетчуп» происходит от слова ke-tsiap из хоккианского диалекта китайского языка. Слово означает сброженный соус для блюд. Китайские торговцы привозили его в Малакку, где его увидели и попробовали европейцы.

Важные надписи и указатели дублируются на 4 языках

Основное население Малайзии составляют малайцы, китайцы и индийцы-тамилы. Зачастую они знают только свой язык, поэтому правительство вынуждено переводить все важные объявления на китайский и тамильский. Английский же используется для туристов и представителей национальных меньшинств. Образованные малайзийцы часто владеют всеми 4 языками и легко «переключают» их даже во время беседы с одним и тем же человеком, потому что одни вещи проще обсудить на китайском, а другие, например, на английском.

После свадьбы молодожены 3 дня не могут ходить в туалет

В некоторых регионах страны после свадьбы молодожены 3 дня не могут воспользоваться туалетом. Чтобы вытерпеть положенный срок, они ничего не едят и не пьют на свадьбе. Считается, что нарушение традиции приведет ко всевозможным несчастьям.

После рождения ребенка женщине больше месяца нельзя выходить из дома

Традиционно малайки не могут покидать дом в течение 1–1,5 месяцев после родов. Только самые близкие видятся с матерью и малышом в это время. Также женщине запрещено мыть голову, а принимать ванну можно только с травами. В это время мама полностью избавлена от домашних дел, ей нужно только заботиться о малыше. Все бытовые вопросы, такие как стирка, готовка, уборка, покупки, ложатся на плечи свекрови или няни. Для многих женщин период уединения — это роскошь и мечта.

В Малайзии находятся пещеры, в которых добывают ласточкины гнезда

Пещеры Гоматонг в Сабахе — одно из самых известных мест, где добывают ласточкины гнезда, которые употребляют в пищу. Чаще всего их используют для супа. Ласточки делают гнезда из своей слюны, в процессе варки они растворяются и создают студенистую текстуру супа. Гнезда бывают черные (с примесями) и белые (чистые). В 90-е годы для добычи ласточкиных гнезд в промышленных масштабах стали строить специальные конструкции наподобие многоэтажных домов, но в пещерах Гоматонг до сих пор добывают деликатес традиционным способом. 2 раза в год, только после того, как птенцы покидают гнездо, в пещеры приходят лицензированные сборщики с длинными бамбуковыми лестницами. Такие гнезда считаются наиболее ценными, их стоимость доходит до $ 4 000 за 1 кг.