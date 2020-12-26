20 + фактов о Крайнем Севере, где продукты стоят как крыло самолета, а квартиры продают за бесценок

Неизведанный Крайний Север одновременно отталкивает от себя и притягивает обратно. Кто-то влюбляется в него так сильно, что остается там жить, а кто-то бежит не оглядываясь и спотыкаясь, лишь бы никогда не возвращаться в это морозное место.

Необычность зимних городов заинтересовала нас в AdMe.ru настолько, что мы решили изучить жизнь людей на Севере более подробно. В этой статье мы поделимся с вами нашими наблюдениями, а в конце вас будет ждать бонус — мы нашли место в России, где наблюдать за китами можно прямо с берега.

«Открытие грибного сезона на Ямале выглядит примерно так»

В Коми так же. Пока идешь до машины после охоты, набираешь 2 мешка отборных белых. © entropic / pikabu

«Это фото сделано по дороге в поселок Ямбург»

«На следующий день меня ошарашили толстые чайки размером с огнетушитель»

Халеи. Так называются эти припадочные жирные чайки, которые летом с 4 утра начинают орать. © SuperMisha / Pikabu

«Тусоваться на землю ездят»

«Я в боевой раскраске (пятница же) спросила знакомого: „А куда вы тут ходите отдыхать?“ Мол, смотри, я готова, сейчас же на тусовку пойдем, да? А в ответ услышала: „Никуда, мы тут дома сидим. В Новом Уренгое все работают и дома сидят, а отдыхать и тусоваться на землю ездят“. Я сначала не поверила, 3 раза переспросила. Потом, когда поняла, что это не розыгрыш и не шутка, разревелась». © Ksushagrach / Pikabu

Батареи лопаются от холода

На моей памяти было —62 °С дома, сейчас там —47 °С. Школу мелким актировали в —50 °С. Старшие продолжали ходить, пока там не лопались батареи от холода, тогда мы уже сидели дома. Колыма. © Muhomorph / Pikabu

Цены на квартиры начинаются от ₽ 56 тыс.

Некоторые квартиры принимает в дар мэрия Воркуты. Один из сотрудников администрации рассказал, что в среднем город получает бесплатно от граждан 1–2 квартиры в месяц.

У меня был случай: звонит незнакомый номер, там мужичок какой-то. Сказал, что проживает уже давно в «средней полосе», а на поселке у него квартира стоит, за которую приходится платить. И нужно было ему от квартиры избавиться. Продать не может, она никому не нужна. Спросил, что делать. Я говорю: слушай, мужик, найди человека без постоянного места жительства с паспортом и подари ему квартиру. Проходит месяц-полтора. Звонок: «Все получилось». © Владимир Тищенко / Znak.com

Очень многие здания покинуты. По одну сторону — жилые дома и люди, а по другую — покинутые навсегда строения, разбитые окна и строительный мусор. © KOT268 / Pikabu

Обувь из оленьих шкур

«—48 °С, дети играют на улице»

Так выглядит чум, в котором живет семья ненцев-оленеводов

Дома делают разноцветными. Это способ борьбы с «белой депрессией»: солнца мало, повсюду белый цвет, несколько месяцев в году не темнеет вообще

А чтобы было еще веселее, каждый год в Салехарде проходит фестиваль, и на фасадах домов появляются муралы с арктическими сюжетами. Можно увидеть и ледоколы, и Полярный Урал, и белых медведей с северными оленями.

Winter Cities

Города со всего мира выше 45° широты и с температурой ниже нуля зимой объединены в сообщество Winter Cities. Концепция комьюнити — «Зима — это ваш актив». Сообщество предлагает работать с вечной зимой на всех уровнях: от конфигурации зданий, которые защитят от ветра, до «февральского патио» во дворе с подушками, одеялами и обогревателями.

Строганина — это...

Сырое мясо или сырая рыба, которые просто замораживают, а потом срезают с них тонкую стружку и едят с солью.

«Автобусные остановки Крайнего Севера — это не пластиково-железные недоразумения, где мы ждем автобусы на юге. Это настоящие бетонированные ДОТы»

«Лето в тундре. Комары едят прямо с рук»

«Только летом без дождевика и резиновых сапог лучше не суйся. И без средства от комаров. Я ступил и не купил, так местные комары меня чуть в тундру не унесли и там не сожрали. А зимой без валенок или баффинов». © KOT268 / Pikabu

Сосульки на лице

На ресницах, волосах, бровях и бороде образуются сосульки и мини-льдинки.

Люди в Салехарде живут в бочках

Бочки людям достались еще с тех времен, когда нефтяники, приезжавшие в тайгу со всех концов страны, только осваивали эту местность. Тогда первопроходцы селились в вагончиках и больших железных бочках, потому что их было легко перемещать с места на место. Но сейчас многие жители Салехарда живут в таких просто потому, что не могут позволить купить себе квартиру.

«В Норильске выпала 2-месячная норма снега и сугробы достигают 2-го этажа»

«Изоляция от остального мира ограничивает доступ ко всем видам товаров, а то, что попадает в город, стоит адски дорого»

«Март. Якутия. Главное — не открывать окна»

У многих есть неприкосновенный запас продуктов, ведь снежная буря может парализовать жизнедеятельность городов на несколько дней

Автомобилисты не глушат двигатели по 5 месяцев

Номера домов / автобусов указываются очень большими цифрами из-за плохой видимости

Бонус

При всех тяготах здесь есть такие вещи, которых нет нигде в мире. Например, поющие белухи. Их еще называют полярными дельфинами. Увидеть белух, занесенных в Красный список МСОП, можно во время отлива на Белужьем мысу с июня по август. Наблюдать за этими стайными китами можно прямо с берега.