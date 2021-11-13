20+ деталей жизни в Румынии, которые мы себе и представить не могли

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При упоминании Румынии в нашем воображении тут же всплывают образы старинных замков, зловещих лесов и вампирских саг. Но эта страна полна интересных особенностей: например, название «Румыния» происходит от латинского слова «романус», что означает «гражданин Римской империи», а столицу Бухарест часто называют «маленьким Парижем».

Нам в AdMe.ru стало интересно, как выглядит повседневная жизнь в этой стране, и мы подглядели за теми, кто там бывал.

«Автомат по продаже книг, который я нашел в Румынии»

«Я скучаю по Румынии из-за мерденеле — сырных пирожков с луком-шалотом, шпинатом и морковью»

Куриное яйцо ручной росписи, которое можно купить примерно за $ 13

«Местную валюту вывозить из страны запрещено. А так хотелось, потому что бумажные деньги на ощупь шелковые, мы оценили»

На потолке этого книжного магазина в Брашове есть оригинальные фрески

Так выглядит здесь настоящий помидор с огорода

Не понял, это ингредиент или целое блюдо? © dadthedude / Reddit

Фантастическое место там, где вы бы никогда не ожидали увидеть. Словно шагаешь по волшебной земле

Румыния — родина хорошего кофе. Франческо Илли, основатель итальянской компании по обжарке кофе, на самом деле родился здесь

Квартал в Бухаресте, отреставрированный в красочном стиле

«Ждала на ж/д вокзале поезд до Бухареста, а наткнулась на экспресс до Хогвартса. Наконец-то»

«Особо хочется отметить румынский хлеб. Я не знаю, как передать, но он волшебный, и есть его можно тоннами. В него добавляют КАРТОФЕЛЬ»

Добро пожаловать в ботанический подъезд

«Если вы молодая женщина, то тут есть негласное правило: всегда лучше одеться чересчур, чем посредственно, а вечерний макияж подходит всем»

А вот так выглядит дом Влада II Дракулы в Сигишоара, где он родился и жил до 7 лет

Аутентичный бульвар Corneliu Coposu

В самом сердце страны Секеи, Румыния: парк «Мини-Трансильвания». Великолепное мастерство, отличная идея

Если в Румынии вы занимаетесь спортом, то у вас точно должно быть полное снаряжение и спортивные умные часы

Эта соляная шахта в Турде выглядит как кадр из фильма «Звездные войны»

Чтобы было чем заняться, пока едешь, в поездах здесь есть уголок с книгами

Это отличная идея, по крайней мере для популяризации чтения. © wavmp3 / Reddit

Никаких композиций из «первое, второе и компот» в Румынии любой нормальный человек осилить не сможет

«Порции огромные, все мясное, жирненькое и вкусное. Особенно понравились местные супы. В них добавляют либо капустный сок, либо консервированные томаты, либо лимон, чтобы придать супу характерный кислый вкус».

Между Черным морем и озером Сьютгьол, Констанца

Просто упаковка с фисташками в Румынии

На берегу в скале высечен гигантский лик древнего румынского царя

Существует в Румынии место, о котором мало кто знает. Глиняный замок из Долины фей. Приводит в восторг и детей, и взрослых

«Зашли в ресторанчик перекусить местной антипастой, которая здесь состоит из разного вида сала, сыра и овощей»

Так здесь чинят трубопровод, по которому вода поступает в небольшой город. Построен в 1978 году

«От подножия крепости в Рышнове ходит такой „паровозик“, садиться в него мы, конечно же, не стали и пошли пешком»

KFC не подает чесночный соус в остальном мире, а в Румынии его можно найти на полках супермаркета

Ну конечно, у Румынии есть преимущество во всем, что касается чеснока. © teeohdeedee123 / Reddit