20+ деталей жизни в Румынии, которые мы себе и представить не могли
При упоминании Румынии в нашем воображении тут же всплывают образы старинных замков, зловещих лесов и вампирских саг. Но эта страна полна интересных особенностей: например, название «Румыния» происходит от латинского слова «романус», что означает «гражданин Римской империи», а столицу Бухарест часто называют «маленьким Парижем».
Нам в AdMe.ru стало интересно, как выглядит повседневная жизнь в этой стране, и мы подглядели за теми, кто там бывал.
«Автомат по продаже книг, который я нашел в Румынии»
«Я скучаю по Румынии из-за мерденеле — сырных пирожков с луком-шалотом, шпинатом и морковью»
Куриное яйцо ручной росписи, которое можно купить примерно за $ 13
«Местную валюту вывозить из страны запрещено. А так хотелось, потому что бумажные деньги на ощупь шелковые, мы оценили»
На потолке этого книжного магазина в Брашове есть оригинальные фрески
Так выглядит здесь настоящий помидор с огорода
- Не понял, это ингредиент или целое блюдо? © dadthedude / Reddit
Фантастическое место там, где вы бы никогда не ожидали увидеть. Словно шагаешь по волшебной земле
Румыния — родина хорошего кофе. Франческо Илли, основатель итальянской компании по обжарке кофе, на самом деле родился здесь
Квартал в Бухаресте, отреставрированный в красочном стиле
«Ждала на ж/д вокзале поезд до Бухареста, а наткнулась на экспресс до Хогвартса. Наконец-то»
«Особо хочется отметить румынский хлеб. Я не знаю, как передать, но он волшебный, и есть его можно тоннами. В него добавляют КАРТОФЕЛЬ»
Добро пожаловать в ботанический подъезд
«Если вы молодая женщина, то тут есть негласное правило: всегда лучше одеться чересчур, чем посредственно, а вечерний макияж подходит всем»
А вот так выглядит дом Влада II Дракулы в Сигишоара, где он родился и жил до 7 лет
Аутентичный бульвар Corneliu Coposu
- Будущее уже здесь. © DarkoTSM / Reddit
В самом сердце страны Секеи, Румыния: парк «Мини-Трансильвания». Великолепное мастерство, отличная идея
Если в Румынии вы занимаетесь спортом, то у вас точно должно быть полное снаряжение и спортивные умные часы
Эта соляная шахта в Турде выглядит как кадр из фильма «Звездные войны»
Чтобы было чем заняться, пока едешь, в поездах здесь есть уголок с книгами
- Это отличная идея, по крайней мере для популяризации чтения. © wavmp3 / Reddit
Никаких композиций из «первое, второе и компот» в Румынии любой нормальный человек осилить не сможет
«Порции огромные, все мясное, жирненькое и вкусное. Особенно понравились местные супы. В них добавляют либо капустный сок, либо консервированные томаты, либо лимон, чтобы придать супу характерный кислый вкус».
Между Черным морем и озером Сьютгьол, Констанца
Просто упаковка с фисташками в Румынии
На берегу в скале высечен гигантский лик древнего румынского царя
Существует в Румынии место, о котором мало кто знает. Глиняный замок из Долины фей. Приводит в восторг и детей, и взрослых
«Зашли в ресторанчик перекусить местной антипастой, которая здесь состоит из разного вида сала, сыра и овощей»
Так здесь чинят трубопровод, по которому вода поступает в небольшой город. Построен в 1978 году
«От подножия крепости в Рышнове ходит такой „паровозик“, садиться в него мы, конечно же, не стали и пошли пешком»
KFC не подает чесночный соус в остальном мире, а в Румынии его можно найти на полках супермаркета
- Ну конечно, у Румынии есть преимущество во всем, что касается чеснока. © teeohdeedee123 / Reddit
А вы бывали в Румынии? Можете поделиться впечатлениями?
Фото на превью Depositphotos.com, Jarp_Darpo / Reddit
Поделиться этой статьёй