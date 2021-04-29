20 человек рассказали, какой культурный шок испытали, когда посетили другую страну

Человек обычно придерживается того образа жизни и традиций, которые за многие годы сложились в стране его проживания. И если, к примеру, для жителей Дании совершенно нормально оставлять коляски с детьми перед входом в магазин или кафе, то приезжие это воспринимают с недоумением.