20 человек рассказали, какой культурный шок испытали, когда посетили другую страну
Человек обычно придерживается того образа жизни и традиций, которые за многие годы сложились в стране его проживания. И если, к примеру, для жителей Дании совершенно нормально оставлять коляски с детьми перед входом в магазин или кафе, то приезжие это воспринимают с недоумением.
Недавно пользователи сети рассказали, какой культурный шок им пришлось пережить во время визита в другую страну. Мы в AdMe.ru прочитали их комментарии и узнали кое-что новенькое о менталитете жителей разных государств.
- Весной я был в Мёндоне (торговый квартал в Сеуле, Южная Корея). Тогда шел дождь. Автобусная остановка, ведущая в аэропорт, была без навеса, еще и находилась прямо у дороги. Но на остановке вдоль перил висело очень много красивых зонтиков, и никто их не воровал. Они просто были там, и ими мог воспользоваться совершенно любой человек. Для меня это было огромным шоком. © NobodyButMyself357 / Reddit
- В Корее еще есть уличные рынки, которые лично меня удивили. У одного продавца вся дневная выручка лежала в большой коробке из оргстекла. Банкноты были отсортированы по номиналу. Я что-то у него покупал, а он просто толкнул коробку через прилавок, чтобы я положил в нее свою купюру и взял сдачи. А ведь любой мог просто схватить эту коробку с деньгами и убежать. Невероятно, что там повсюду такое доверие к людям и так мало преступлений! © territrades / Reddit
- Я из Индии. Здесь правил дорожного движения просто не существует. Во время студенческого обмена я был в Норвегии. И когда я там переходил дорогу, машины останавливались, чтобы пропустить меня. Я, в принципе, слышал об этом и знал, что это обычное явление за границей, но когда это случилось со мной, я почувствовал огромное уважение.
И только через месяц я смог нормально реагировать, когда видел останавливающуюся машину. © Bhav2112 / Reddit
- Я из США, и я в шоке, что в Аргентине в принципе отсутствует понятие личного пространства. Нет, мне в этой стране очень понравилось, но местные люди вообще не заботятся о чьем-либо личном пространстве.
Как-то в ожидании парома я сидел на краю пустой длинной скамейки, рядом лежала моя сумка. Тут подошли какие-то женщины, и одна из них просто взяла и села прямо на лямки моей сумки. Это при том, что скамейка не была маленькой, там было достаточно места. Но почему-то эта женщина решила сесть чуть ли не на мою сумку. Мне пришлось встать и пересесть на другое место. © livelyfellow / Reddit
- Когда я была в Копенгагене, видела оставленные возле кафе детские коляски. Поначалу я восприняла это нормально, ведь это Европа, тут магазины маленькие, коляски громоздкие. Только потом до меня дошло, что в них были дети! По-видимому, это совершенно нормально — просто взять оставить своего ребенка снаружи и верить в то, что никто не соберется его похитить.
Я живу в Канаде, и я боюсь даже свою собаку оставить на улице, когда захожу в кафе, ведь ее могут украсть. © etceteraism / Reddit
- Я поехал в Канаду (сам я из Европы) и был просто поражен размерами всего, что там есть. Нет, я, конечно, всегда знал, что в Северной Америке другие размеры, но одно дело — слышать о них, а другое — видеть. Машины, дороги, размеры еды, даже размеры холодильников. Дороги в Европе для меня теперь больше похожи на велосипедные дорожки. © discountedjelly / Reddit
- Я работал в Шанхае. Решил перед работой позавтракать в McDonald’s. Рядом со мной села милая девочка и стала громко жевать с открытым ртом. Серьезно, я думал, что она прикалывается надо мной. Оказывается, так едят все в Китае. © ***_A_DEAD_RACCOON / Reddit
- В центре Амстердама есть уличные писсуары, в которых нет стен. Вы просто прислоняетесь к ним, пока мимо проходят люди. © Minimum-Function1312 / Reddit
- Американские пригороды, в отличие от немецких, в одном из которых я вырос, показались мне каким-то пустырем, где вообще нет каких-либо детских площадок, кафе, ресторанов, парков, аптек, врачей, фармацевтов или чего-нибудь еще. И чтобы за чем-то поехать, обязательно нужна машина. © HiopXenophil / Reddit
- В одном из магазинов Японии мне понравилась рубашка и я попросила ее примерить. Девушка-консультант по-английски не говорила. Она лишь протянула мне бежевую сетчатую сумку и жестом показала, чтобы я надела ее себе на голову. Я прямо растерялась.
В итоге я купила рубашку и узнала, что в магазинах просят покупателей при примерке одежды надевать пакеты на голову. Оказалось, что японские женщины носят много косметики, и продавцы не хотят, чтобы их товар испачкался. © SpiritedBreakfast6 / Reddit
- Когда я приехал в Амстердам, я был удивлен звуком города, который напоминал колокола: велосипедные, церковные, часовые, трамвайные. Этот фоновый «саундтрек» с нежным звоном раздавался по всему городу бесконечно. Конечно, периодически этот звон перебивали двухтактные двигатели мопедов и надоедливые автомобили, но я запомнил только колокола. © ev_journey / Reddit
- Во Франции рестораны открываются в полдень и закрываются уже через 2 часа. И вновь открываются для посетителей вечером, часов в 7–8. © vorpalblab / Reddit
- Будучи в Японии, я повсюду встречал торговые автоматы. Там даже в «лапшичной» можно заказать еду в автомате. © Northern-Nurse / Reddit
- Я преподавала английский язык в Испании, а в свободное время ходила попить кофе в кафетерий. Однажды, перед тем как сделать глоток, я хорошо так потянулась, раскинула руки и издала протяжный звук. В кафе было немноголюдно, и мой коллега, который сидел рядом, прошептал мне на ухо: «Здесь мы так не делаем, потому что это считается невежливым». А я даже понятия об этом не имела! © OllieOllieOxenfry / Reddit
- У меня, как у человека из Канады, где пунктуальность считается важной чертой, Греция вызвала шок. Там можно даже не договариваться о конкретном времени встречи. А моя исключительная пунктуальность в итоге приводила там к тому, что я приходила слишком рано. Причем, даже если я сама приходила вовремя или опаздывала, все равно приходилось ждать. © OddityBloggity / Reddit
- Люди, которые посещали мою страну (Сингапур), всегда удивлялись тому, насколько она безопасна. Например, вы спокойно можете оставить свой телефон или даже ноутбук на общественном столе, чтобы забронировать место в закусочной. © puutree / Reddit
- Я был в маленьком городе в Швейцарских Альпах. Там я увидел вывеску на доме «свежее молоко и сыр». Он был не заперт, и мы в него вошли. В доме никого не было, но было много семейных фотографий. Стоял холодильник с табличкой и ценами, а рядом — маленькая коробка для денег. Она была набита банкнотами и монетами. Это пример какого-то невероятного доверия! Кстати, молоко и сыр оказались потрясающими. © epigator / Reddit
- Во Вьетнаме жители поют под караоке прямо на улице, с микрофонами и огромными колонками. Даже ночью! Все это чертовски громко! Никогда не понимал, как местные могут воспринимать это нормально. © unclear_warfare / Reddit
- Я уже почти 2 года живу в Джакарте, Индонезия. Это красивый город, в котором много великолепных небоскребов, однако в то же время на другой стороне города находятся трущобы, в которых проживает огромное количество людей. Они живут в бедности, в грязной среде, в домах, которые, кажется, могут рухнуть в любой момент. Я знал, что трущобы существуют, но даже не догадывался, насколько они ужасны. © holland1945nmh / Reddit
- Таиланд. Жители этой страны используют зонтики, чтобы защититься от солнца, пока идут к самолету по взлетному полю. Надо сказать, что расстояние там около 20 м. Зонтики предоставляются авиакомпанией. Я знал, что в различных культурах существуют разные представления о красоте темной или светлой кожи. Но я просто еще не видел такой щепетильности в уходе за собой. © mcloofus / Reddit
Какие культурные особенности подметили вы, когда посещали другую страну?
Фото на превью ***_A_DEAD_RACCOON / Reddit
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