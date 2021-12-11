20+ человек, которые запомнят Париж каким угодно, но только не как город любви и круассанов
Эйфелева башня, Монмартр, романтика и вкуснейшая выпечка — наверное, каждый второй турист запомнит Париж именно таким. Но бывают путешественники, которые находят в столице Франции что-то неординарное.
Именно их фотографии решил показать AdMe.ru.
1. Да, в этом здании находится McDonald’s
2. «Два приятеля, которых я сфотографировал в Париже»
3. Крошечный лифт в Париже
4. Компанию в кафе может составить вот такой мишка
5. «Планировал поездку в Париж 6 месяцев, а они обернули Триумфальную арку тканью»
На фото — арт-проект в память о художнике-концептуалисте Христо и его жене Жанне-Клод (прим. AdMe.ru).
6. «Посмотрите, что я нашел в Лувре»
7. «Гулял по городу и увидел утят»
8. В парижском McDonald’s продаются макароны
9. Аренда помещений дорогая, поэтому магазины используют пространство по максимуму
10. В Париже есть фонтан с газированной водой
11. Это вещи бездомного
12. Пачка Pringles в снековом аппарате на железнодорожной станции
13. «Не добрался до Пизы, и пришлось делать такое фото в Париже»
14. «Попробовал шоколадную пирамидку в Лувре»
- Я думал, что это изысканное место. А похоже на киоск с хот-догами. © HayAddyKay / Reddit
15. Винтовая лестница внутри Триумфальной арки
16. Игра Minecraft на улице Парижа
17. Полка в супермаркете, которая понравится перфекционистам
18. Разбитый Ferrari
19. «Классная картина, которую я нашел в Центре Помпиду»
20. «Лучший снимок, который я сделал в этом городе»
21. Лягушка с лягушкой в глотке
22. «Хотел сфотографировать „Мону Лизу“, но мое внимание привлекло кое-что поинтереснее»
23. «Вчера был в Париже и сделал 26 фото. На 19 из них изображен этот кот»
Вы бывали в Париже? Если да, то чем вам запомнился этот город?
Фото на превью realbobsnyder / imgur
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