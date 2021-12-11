20+ человек, которые запомнят Париж каким угодно, но только не как город любви и круассанов

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Эйфелева башня, Монмартр, романтика и вкуснейшая выпечка — наверное, каждый второй турист запомнит Париж именно таким. Но бывают путешественники, которые находят в столице Франции что-то неординарное.

Именно их фотографии решил показать AdMe.ru.

1. Да, в этом здании находится McDonald’s

2. «Два приятеля, которых я сфотографировал в Париже»

3. Крошечный лифт в Париже

4. Компанию в кафе может составить вот такой мишка

5. «Планировал поездку в Париж 6 месяцев, а они обернули Триумфальную арку тканью»

На фото — арт-проект в память о художнике-концептуалисте Христо и его жене Жанне-Клод (прим. AdMe.ru).

6. «Посмотрите, что я нашел в Лувре»

7. «Гулял по городу и увидел утят»

8. В парижском McDonald’s продаются макароны

9. Аренда помещений дорогая, поэтому магазины используют пространство по максимуму

10. В Париже есть фонтан с газированной водой

11. Это вещи бездомного

12. Пачка Pringles в снековом аппарате на железнодорожной станции

13. «Не добрался до Пизы, и пришлось делать такое фото в Париже»

14. «Попробовал шоколадную пирамидку в Лувре»

Я думал, что это изысканное место. А похоже на киоск с хот-догами. © HayAddyKay / Reddit

15. Винтовая лестница внутри Триумфальной арки

16. Игра Minecraft на улице Парижа

17. Полка в супермаркете, которая понравится перфекционистам

18. Разбитый Ferrari

19. «Классная картина, которую я нашел в Центре Помпиду»

20. «Лучший снимок, который я сделал в этом городе»

21. Лягушка с лягушкой в ​​глотке

22. «Хотел сфотографировать „Мону Лизу“, но мое внимание привлекло кое-что поинтереснее»

23. «Вчера был в Париже и сделал 26 фото. На 19 из них изображен этот кот»