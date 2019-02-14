20 блюд стритфуда, которыми перекусывают люди в разных странах мира

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За границей уличная еда — это не только недорогой способ заморить червячка, но и отличная возможность познакомиться с местной кухней и культурой. В любой стране мира национальный стритфуд может немало удивить даже опытного туриста. Чего только стоит турецкий кокореч, японский такояки или корейский ккочхи омук.