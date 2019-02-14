20 блюд стритфуда, которыми перекусывают люди в разных странах мира
За границей уличная еда — это не только недорогой способ заморить червячка, но и отличная возможность познакомиться с местной кухней и культурой. В любой стране мира национальный стритфуд может немало удивить даже опытного туриста. Чего только стоит турецкий кокореч, японский такояки или корейский ккочхи омук.
AdMe.ru выбрал несколько нетривиальных блюд, которыми утоляют голод на бегу местные жители и туристы в разных уголках планеты.
Япония
- Онигири — самый простой способ перекусить в Японии. Блюдо представляет собой рисовый пирожок с начинкой (это может быть курица, лосось, икра, овощи, яйцо и т. д.). Раньше крестьяне брали с собой онигири в поле, а сейчас дети перекусывают ими в школе, а служащие — в офисах.
- Окономияки еще называют «японской пиццей». Но ее основа делается не из теста, а из измельченной капусты, скрепленной сырыми яйцами. В начинку идут лапша, овощи и морепродукты. Часто дополняется сладким соусом и посыпается сушеной рыбой.
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Такояки — небольшие шарики из муки, внутри которых отварной осьминог, зеленый лук, имбирь и другие ингредиенты. Соус и сушеная рыба в этом блюде как в окономияки. Продаются такояки по 6 или 9 штук и отлично насыщают.
Марокко
- Улиток готовят на улицах Марокко в остром бульоне и подают их иногда тоже в виде супа прямо в панцирях. К ним вам выдадут зубочистку, чтобы удобно было извлекать их из раковин. Есть у улиток нужно только голову и ногу, а верхнюю часть, где находится кишечник, выбрасывать.
Южная Корея
- Булочки на пару под названием хоппан продаются невероятно горячими. Наверное, именно поэтому они ассоциируются у корейцев с холодным временем года. Внутри — самые разнообразные начинки, но чаще всего джем, паста из бобов и шоколад.
- Пуноппан — кондитерское изделие в виде рыбок, внутри которых — сладкая паста из красных бобов. Говорят, по тому, как вы начинаете есть это лакомство — с головы или хвоста, — можно узнать о вашем характере. Если с головы — то вы позитивный человек со страстной натурой, если с хвоста — вероятно, романтичный и чувствительный.
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Ккочхи омук готовится так: лепешки из рыбной муки нанизывают на деревянные палочки, а потом варят вместе с морской капустой и редькой. Подают с соевым соусом и рыбным бульоном в стаканчике.
Румыния
- Ковриги — подсоленный хлеб, сверху покрытый маком или кунжутом. Горожане любят перекусывать такой выпечкой, а сельское население часто выпекает ковриги по праздникам или в качестве подарка.
- Мититеи по виду напоминают маленькие колбаски без оболочки. Готовятся из говяжьего и бараньего мяса с чесноком, тимьяном и острыми приправами.
Мексика
- Тако состоит из кукурузной или пшеничной тонкой лепешки (тортильи) и разнообразной начинки: мясной, из морепродуктов, бобов, овощей. Все это приправляется сыром, кинзой, луком или сальсой по вкусу. Существуют даже заведения, которые специализируются на этих блюдах, — такерии.
- Тесто для древнего блюда тамале делают из никстамализированной кукурузной муки. Никстамализация — это древний процесс, благодаря которому кукуруза становится более питательной. Такое тесто готовят на пару и оборачивают кукурузными или банановыми листьями. Начинкой обычно служит мясной фарш, сыр, фрукты или овощи. Перед тем как начать есть, листья снимают.
Сингапур
- Тосты кая отлично подходят для завтрака сингапурцев. Главный ингредиент — варенье кая из кокосового молока, сахара, листьев пандана и яиц. Готовые тосты часто макают в яйца всмятку во время еды.
- Попия — популярный сингапурский снек, который представляет собой блинчики, скрученные в рулеты, с начинками из пророщенных бобов, арахиса или омлета с ароматным соусом.
Португалия
- Францезинья — большой и очень сытный сэндвич родом из Португалии. Чтобы сполна им насладиться, лучше всего отправляться в город Порту. Там вам подадут ароматный бутерброд с мясом, ветчиной, сосисками, покрытый сверху сыром и жареным яйцом.
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Крокеты из соленой трески паштейш де бакаляу можно найти на шумной пешеходной улице Лиссабона. Здесь всегда ажиотаж и очередь, а на ум приходит выражение «расхватывают как горячие пирожки», ведь они и правда обжигающие и приятно хрустящие.
Индия
- Самоса — обжаренный на растительном масле пирожок из тонкого теста. Внутрь него кладут овощи, творог, фрукты или курицу. Чаще всего подают это блюдо с соусом.
Германия
- Мясной хлеб (или леберкезе) родом из Баварии. Это бургер с очень толстым ломтиком мяса посередине. Иногда подается с гарниром — картофельным пюре или тушеной капустой.
Турция
- Кокореч — вкусное блюдо, особенно если не знать, из чего оно приготовлено. На самом деле на вертеле крутятся потрошки молодых барашков. Запеченный кокореч мелко рубят и подают в лаваше или хлебе.
- Балык экмек — это хот-дог, только с рыбой, обычно тунцом или скумбрией. К нему подают маринованный лук, салат и зелень.
А чем вкусным перекусывали за границей вы в паузах между осмотром достопримечательностей? Расскажите в комментариях.
Фото на превью negolodaem / instagram, epa521 / instagram