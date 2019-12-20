19 примеров обслуживания, когда о людях думают в первую очередь

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Как правило, компании стараются сделать все возможное, чтобы повысить комфорт своих клиентов и сделать их таким образом лояльными. Но в жизни встречаются примеры, когда к людям относятся с самой что ни на есть искренней и бескорыстной заботой. Например, показателен случай с сотрудницей американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines. Ей пришлось бежать по посадочному туннелю с заказом Starbucks для 3 пассажиров, которые не успели его забрать до закрытия гейта.

Пользователи сети, впрочем, как и мы в AdMe.ru, высоко ценят такое отеческое отношение к людям. И мы не упускаем возможности рассказать миру о подобных случаях.

1. Uno выпускает версию игры для слепых

2. Перед церковью стоит ее миниатюрная модель, чтобы слепые люди могли почувствовать ее форму

3. На этой детской площадке установлены специальные заглушки в цепях, чтобы дети не прищемили пальцы

4. Эти общественные уборные можно покинуть, не дотрагиваясь до дверных ручек только что вымытыми руками

5. В аэропорту Хитроу после прохождения зоны безопасности пассажиры могут наполнить водой свою маленькую бутылку

6. В этом лифте есть кнопки, которые удобно нажимать ногой, если руки заняты

7. «Этот нож для резьбы по дереву был отправлен мне вместе с несколькими кусочками пластыря»

8. Этот обед из тунца поставляется с мятой, чтобы после трапезы заглушить неприятный запах

9. В аэропорту в зале ожидания есть инструкция по сборке бумажного самолетика

10. Размеры футболок указаны на самих вешалках. То есть не нужно проверять каждую вещь, чтобы найти нужный размер

11. Кубики льда в этом кофе представляют собой замороженный кофе

12. Болливудские фильмы, как правило, очень длинные. Поэтому в индийских кинотеатрах делают перерывы и показывают на экране, когда сеанс продолжится

13. В аэропорту Амстердама есть бесплатные аркадные игры, которые помогут убить время

14. В этом японском ресторане есть столик для тех, кто хочет побыть наедине с самим собой

15. Один из продуктовых магазинов в жаркие дни поставил стол с бесплатной ледяной водой

16. У этого дома престарелых установлена ненастоящая автобусная остановка, чтобы жители с деменцией не блуждали

17. В номерах этого отеля есть второй глазок для гостей с ограниченными физическими возможностями

18. Эта сотрудница аэропорта бежала по посадочному туннелю с заказом Starbucks для 3 пассажиров, которые не успели его забрать из-за закрытия гейта

19. На этом опасном участке дороги встроено сигнальное освещение