19 фото из Бразилии, при виде которых не знаешь, то ли глаза округлять, то ли кусать губы от зависти
Зрелищные карнавалы, Амазонка, футбол и много-много диких обезьян — это все ассоциации, которые возникают в голове, как только кто-то говорит о Бразилии. Кроме того что эта страна обеспечивает кофе весь мир и в ней живет больше видов животных и растений, чем где-либо еще на планете, Бразилия поражает также и своими особенностями жизни.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, может ли Бразилия изумить нас чем-то кроме того, что мы уже знаем о ней. Мы подобрали фото и остались под впечатлением.
Так водители такси защищают свои смартфоны от солнца
Бразилия может удивить и таким вот пейзажем
В местном магазине до сих пор продается Mega Drive от SEGA
Вот как выглядит одна из самых оживленных улиц в городе, когда идет матч по футболу, в котором играет сборная Бразилии
«Оживленнейшая улица, главная в районе Копакабана, рабочий день, 10:30. Все закрыто, хлеба купить негде, работает только „Макдоналдс“ и аптека. Все сидят по домам и смотрят игру (с Коста-Рикой)».
«Бразилия, река Амазонка. Я поймал эту пиранью с помощью бамбуковой палочки и куриного желудка, а затем съел ее»
Здесь можно встретить грузовик, который перевозит деревянный дом целиком
Приехав в такой город, можно не поверить, что находишься в Бразилии
Здесь, оставив свой транспорт на пару минут, можно обнаружить его нового владельца
«Оставили мотобайк на пару минут — и на нем уснул ленивец! Серьезно! Я даже и не подозревала, что он такой сильный. Оторвать нереально».
Так выглядит местный шашлык — пиканча
- Я вообще сначала подумал, что это арбузная жвачка. © TrazosSanos / Imgur
«Я сделал этот снимок сегодня утром, впервые увидел такое по дороге на работу»
В одном из ресторанов вот так подают пиццу
- Это одновременно самое отвратительное и самое вкусное, что может быть. ©
Cavalish / Imgur
У нас на проводах сидят птицы, а в Бразилии — обезьяны
Заправить катер можно прямо на водной газовой станции
А вот парень продает мороженое прямо в океане возле коралловых рифов Марагожи
- Я даже не увидел вначале парня. Думал, это просто ларек с мороженым плавает в океане. © KingMurk817 / Reddit
Природа берет свое. В Сан-Паулу корни деревьев проросли прямо сквозь тротуар
Пароль от Wi-Fi в бургерной в Бразилии — это решение уравнения
Вот такие мини-бананы можно встретить здесь
Это здание в Куритибе похоже на глаз
Когда в Бразилии холодная погода
А какие вы знаете факты о Бразилии, которые вас однажды поразили?