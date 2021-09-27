19 фото из Бразилии, при виде которых не знаешь, то ли глаза округлять, то ли кусать губы от зависти

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Зрелищные карнавалы, Амазонка, футбол и много-много диких обезьян — это все ассоциации, которые возникают в голове, как только кто-то говорит о Бразилии. Кроме того что эта страна обеспечивает кофе весь мир и в ней живет больше видов животных и растений, чем где-либо еще на планете, Бразилия поражает также и своими особенностями жизни.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, может ли Бразилия изумить нас чем-то кроме того, что мы уже знаем о ней. Мы подобрали фото и остались под впечатлением.

Так водители такси защищают свои смартфоны от солнца

Бразилия может удивить и таким вот пейзажем

В местном магазине до сих пор продается Mega Drive от SEGA

Вот как выглядит одна из самых оживленных улиц в городе, когда идет матч по футболу, в котором играет сборная Бразилии

«Оживленнейшая улица, главная в районе Копакабана, рабочий день, 10:30. Все закрыто, хлеба купить негде, работает только „Макдоналдс“ и аптека. Все сидят по домам и смотрят игру (с Коста-Рикой)».

«Бразилия, река Амазонка. Я поймал эту пиранью с помощью бамбуковой палочки и куриного желудка, а затем съел ее»

Здесь можно встретить грузовик, который перевозит деревянный дом целиком

Приехав в такой город, можно не поверить, что находишься в Бразилии

Здесь, оставив свой транспорт на пару минут, можно обнаружить его нового владельца

«Оставили мотобайк на пару минут — и на нем уснул ленивец! Серьезно! Я даже и не подозревала, что он такой сильный. Оторвать нереально».

Так выглядит местный шашлык — пиканча

Я вообще сначала подумал, что это арбузная жвачка. © TrazosSanos / Imgur



«Я сделал этот снимок сегодня утром, впервые увидел такое по дороге на работу»

В одном из ресторанов вот так подают пиццу

Это одновременно самое отвратительное и самое вкусное, что может быть. ©

Cavalish / Imgur

У нас на проводах сидят птицы, а в Бразилии — обезьяны

Заправить катер можно прямо на водной газовой станции

А вот парень продает мороженое прямо в океане возле коралловых рифов Марагожи

Я даже не увидел вначале парня. Думал, это просто ларек с мороженым плавает в океане. © KingMurk817 / Reddit

Природа берет свое. В Сан-Паулу корни деревьев проросли прямо сквозь тротуар

Пароль от Wi-Fi в бургерной в Бразилии — это решение уравнения

Вот такие мини-бананы можно встретить здесь

Это здание в Куритибе похоже на глаз

Когда в Бразилии холодная погода