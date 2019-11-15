18 шокирующих фактов о Великобритании, которые вы не найдете ни в одном путеводителе

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Туманный Альбион окутан многими тайнами и легендами, которые могут озадачить не только туристов, но и самих британцев. Известно ли вам, кого сыграли принц Гарри и Уильям в «Звездных войнах»? А какая связь существует между королевой Великобритании и графом Дракулой и почему песни Бритни Спирс британские военные используют в качестве эффективного оружия с пиратами?

Мы в AdMe.ru проверили самые головокружительные факты о Соединенном Королевстве, которые смогут шокировать даже вашего школьного учителя английского, так упорно заставлявшего вас учить тему London is the capital of Great Britain.

1. Королева Елизавета II — дальняя родственница графа Дракулы

Недавно стало известно о связи между королевской семьей и Владом III Цепешем (Дракулой), дворянином XV века, чьи поступки породили легенды о вампирах. Утверждается, что Мария Текская, которая являлась бабушкой королевы Елизаветы II, находилась в дальнем родстве с одним из двух сыновей Влада.

2. Рабство в Великобритании было запрещено официально лишь в 2010 году

Торговля рабами была отменена и объявлена ​​вне закона в XIX веке, однако до апреля 2010 года в Великобритании не существовало закона, который бы признавал принудительный труд преступлением. Так, женщина из северного Лондона Саида Хан была первой, кто был осужден по этому закону, когда суд присяжных признал ее виновной в том, что она вывезла танзанийскую женщину в Великобританию для работы в качестве ее домашней прислуги.

3. Принцы Гарри и Уильям принимали участие в съемках «Звездных войн»

Сотрудники известной кинокомпании рассказали, что принцы принимали участие в съемках фильма «Звездные войны: Последние джедаи», когда посещали съемочную площадку фильма в Лондоне в 2016 году. Утверждается, что Гарри и Уильям исполнили роли знаменитых штурмовиков, элитных воинов Галактической империи.

4. Американские яйца здесь запрещены

Куриные яйца из США запрещены в Соединенном Королевстве, потому что они слишком чистые, так как их обязательно моют и дезинфицируют перед продажей. А британские яйца незаконны в США как раз потому, что они не подвергаются дополнительной санитарной обработке до поступления на прилавки магазинов.

5. Дворец королевы построен на месте публичного дома

Букингемский дворец, в котором сейчас живет королева, был построен в 1702 году на месте популярного в то время дома терпимости. Сегодня во дворце более 700 помещений: 19 государственных комнат, 52 королевские и гостевые спальни, 188 спален для персонала, 92 офисных кабинета и 78 ванных комнат.

6. У одного из монархов был питомец — белый медведь, который жил на берегу Темзы

У короля Генриха III был белый медведь, которого он получил в подарок от короля Норвегии. Животное держали на поводке в Лондонском Тауэре и отпускали плавать в Темзу, чтобы медведь сам ловил там рыбу.

7. Метро могло бы стать водным транспортом

Лондон стал первым в мире городом, где открылось метро. Изначально тоннели под землей предполагалось частично затопить, чтобы по ним ходили небольшие баржи для перевозки пассажиров, но в конечном итоге было решено построить подземную железную дорогу.

8. Птицы повернули лондонское время вспять

«Великие часы» начали отсчет времени в 1859 году. Башня с часами и колоколом на самом деле называется башней Святого Стефана. А колокол (Big Ben) получил свое название в честь сэра Бенджамина Холла, британского комиссара завода во время строительства часов. Башня выдержал около десятка атак немецких бомбардировщиков во время Второй мировой войны. Однако в 1949 году стая птиц уселась на минутную стрелку, что привело к отставанию часов на 5 минут.

9. В Уэльсе традиционный наряд на Рождество выглядит устрашающе

Необычная рождественская традиция существует в Южном Уэльсе с 1800 года. Человека облачают в белый балахон, дают в руки палку, на которой закреплен лошадиный череп, украшенный лентами и стеклышками. В таком костюме человек ходит по городу, поет песни и собирает угощения.

10. За поход в кино в выходной могут и оштрафовать

Согласно все еще действующему старинному закону в Северной Ирландии по воскресеньям ходить в кино запрещено. Вы можете быть оштрафованы на 50 фунтов (4 100 рублей), если местные блюстители порядка захотят к вам придраться.

11. Даже местные жители не могут точно запомнить название своей деревушки

Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох — это самое длинное название населенного пункта в мире, которое принадлежит деревне в Уэльсе. Однако оно не следует традиционным правилам создания валлийских названий и было выдумано лишь для развлечения туристов. А переводится оно с валлийского языка как «Церковь святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви святого Тисилио возле красной пещеры».

12. Индийских ресторанов в Лондоне больше, чем в крупнейших городах Индии

Все чаще жители Лондона отдают предпочтение не своей национальной кухне, а иностранной. Так, в столице страны на сегодняшний день индийских ресторанов больше, чем в крупнейших городах Индии, таких как Мумбай или Нью-Дели. А некоторые популярные сегодня среди британцев так называемые индийские блюда (например, тикка масала) на самом деле были придуманы в Англии, в Индии их и вовсе не готовят.

13. Песни Бритни Спирс военные используют как оружие

По отчетам военных, такие хиты поп-дивы, как Oops! I Did It Again и Baby One More Time, были успешно использованы британскими морскими офицерами в попытке отпугнуть пиратов у восточного побережья Африки. Хиты Бритни были выбраны командой военных экспертов, потому что они знали, что сомалийские пираты ненавидят западную культуру, а песни Спирс как раз являются наиболее ярким примером пропаганды американских ценностей. Как только пираты услышали из динамиков голос знаменитой певицы, они сразу же поспешили уплыть.

14. В Лондоне есть памятник в честь погибших из-за драки за сэндвич

Самая маленькая скульптура в Лондоне расположена на фасаде здания на Филпот-лэйн. Она изображает двух мышей, борющихся за кусок сыра. История, скрывающаяся за этой крошечной скульптурой, на самом деле трагична. В то время, когда возводилось здание, два строителя были вовлечены в драку, обвинив друг друга в краже сэндвича с сыром. Леса, на которых они находились, не выдержали накала страстей и обрушились, погребя под завалами рабочих. Но позже выяснилось, что бутерброд никто из строителей не крал, а его съела мышь.

15. В Соединенном Королевстве можно арендовать друзей, которые будут по вам плакать

За 45 фунтов в час (примерно 3 700 рублей) в Англии можно заказать профессиональных актеров, которые на похоронах будут представляться друзьями усопшего и очень эмоционально выражать свою скорбь.

16. Кейт Миддлтон — потомок первого президента США

Согласно данным исторического генеалогического общества Новой Англии в Бостоне, супруга герцога Кембриджского Уильяма является восьмиюродной кузиной Джорджа Вашингтона. Их общим предком был сэр Уильям Гаскойн, который умер в 1487 году.

17. Футбол придумали фермеры

По одной из древних легенд, футбол случайно придумали англосаксонские фермеры, которые нашли в поле череп датского воина. Чтобы выразить свою неприязнь по отношению к датчанам и развлечься, фермеры начали пинать череп и придумали название новой игры: «удар ногой в голову датчанина».

18. Один английский город 100 лет «воевал» с Россией

Из-за своего статуса английский город Берик до 1885 года входил в титулатуру английских монархов. Таким образом, в 1854 году королева Виктория объявила войну России от имени «Великобритании, Ирландии, Берика и всех британских владений», но при заключении Парижского мирного договора 1856 года упомянуть в тексте город Берик просто забыли. Это привело к юридическому казусу, ведь Берик фактически продолжал находиться в состоянии войны с Россией на протяжении 113 лет, пока в 1966 году советский представитель не подписал вместе с мэром этого города «мирный договор».