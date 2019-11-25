17 человек, чье долгожданное путешествие обернулось большим разочарованием
Когда мы собираемся в поездку, то предвкушаем, как круто проведем время и как много нового сможем увидеть. Многие люди отправляются навстречу своим мечтам — достопримечательностям, которые всегда хотели увидеть. Но от разочарований не застрахован никто. Прекрасный вид может испортить туман, шедевр живописи вдруг начнут реставрировать или авиакомпания банально потеряет багаж.
AdMe.ru отыскал бедолаг, у которых что-то пошло не так во время путешествия. Если вы один из них, не отчаивайтесь, ведь могло быть и хуже.
1. Кажется, путешествие будет долгим и неприятным
2. «После 9 часов езды на машине: вот фото, которое сделала наша мама у горы Рашмор»
3. «День, когда я посетил Великую Китайскую стену»
4. «Наконец-то увидел Биг-Бен»
5. «Сегодня я увидел мост Золотые Ворота»
6. «Хотел полюбоваться на Дом Бальо в Барселоне»
7. «4 дня похода в грязи к Мачу-Пикчу, результатом которого стал этот чудный вид»
8. «Было довольно тяжело получить разрешение на подъем к водопадам Хавасу»
9. «Я проснулся в 2:30 ночи, 2 часа поднимался на машине в гору, чтобы увидеть рассвет с вершины вулкана Халеакала»
10. «Мой друг проехал по всей Италии и умудрился сделать снимок Пизанской башни, на котором не видно, что она падающая»
11. «3 часа за рулем до горы Рашмор»
12. «Увидел это из окна в аэропорту. У кого-то будет плохой день»
13. «Когда я приехал увидеть самую высокую башню в мире...»
14. «Я так радовался, когда удалось забронировать место у окна»
15. «Мой щенок сожрал мой паспорт перед самым вылетом»
16. «Мы попросили этого мужчину сфотографировать нас с родителями на пирсе Санта-Моники»
17. «Я пролетел 6 000 км, чтобы полюбоваться на „Ночной дозор“ Рембрандта»
А какие разочарования во время путешествий когда-либо постигали вас?
Фото на превью TruePacShampur / pikabu