17 фотографий, которые помогают лучше понять этот мир

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У мира есть свои загадки. Нелегко подсчитать, насколько велика планета Юпитер и сколько еды выбрасывается после застолья. Нет ничего лучше фото, которое предоставит вам четкое объяснение или по крайней мере покажет наш мир с новой стороны.

Редакция AdMe.ru отличается любознательностью. Поэтому мы нашли несколько фото, рассказывающие истории, способные красочно объяснить любые факты.

1. Ультрафиолет и инфракрасные лучи раскрывают новые свойства Луны

2. Дерево, наполовину уцелевшее в пожаре

3. Это вся обозримая Вселенная, сжатая до размера одной картинки

4. Бумага под микроскопом

5. Граница между Сан-Диего, Калифорния, и Тихуаной, Мексика

6. Черепаха, вышедшая из спячки

7. Встречающиеся реки в Женеве, Швейцария

8. Seiko потрясла многих в 1982-м, первой в мире выпустив часы с телевизором

9. На Земле свеча горит высоким желтым пламенем. В космосе фитиль окружает небольшое синее пламя

10. Сравнение объемов: 138,24 Мб vs. 128 Гб

11. Современный помидор vs. Выращенный из 150-летнего семечка

12. Золото стоимостью $ 5 000 vs. Серебро стоимостью $ 5 000 в соотношении 110:1

13. Знак на лыжной трассе летом и зимой

14. Ледник в Исландии: 1986 vs. 2019

15. «Я заказал закуски в обслуживании номеров, и их доставил робот-дворецкий»

16. Остатки еды составили 45 кг

«Берите столько, сколько сможете съесть, но съешьте все, что сможете взять. Вес остатков еды („вчерашние“) составил 45 кг, которыми можно накормить 180 человек».

17. Средний диаметр ствола взрослой гигантской секвойи колеблется от 6 до 8 м