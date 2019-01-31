15 нетипичных красоток, которые появились на свет благодаря смешению кровей разных национальностей
У каждой расы есть свои особенности, и обычно дети наследуют самые яркие черты своих родителей. Без сомнения, внешность каждого человека уникальна, но малыши из многонациональных семей получаются совсем уж редкими экземплярами. В данной статье вы увидите девушек, в чьих жилах течет кровь людей самых разных национальностей, но они взяли от каждой только самое лучшее.
Пока ученые пытаются разобраться, как влияет смешение рас на человека, нам в AdMe.ru достаточно того, что от представителей смешанных национальностей просто невозможно оторвать взгляд, ведь эстетическое удовольствие никогда не бывает лишним.
Ямайка + Мексика
Япония + Россия
Мексика + Америка (афроамериканцы) + Италия
Марокко + Великобритания
Армения + Америка (афроамериканцы)
Франция + Мадагаскар
Финляндия + Китай + Россия
Швеция + Сирия
Россия + Италия + ЮАР
Бразилия + Германия
Вьетнам + Германия
Индия + Австралия
Ирландия + Пуэрто-Рико
Доминиканская Республика + Вьетнам
Япония + Америка (Гавайи)
Внешность какой девушки запомнилась вам больше всего?