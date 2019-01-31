15 нетипичных красоток, которые появились на свет благодаря смешению кровей разных национальностей

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У каждой расы есть свои особенности, и обычно дети наследуют самые яркие черты своих родителей. Без сомнения, внешность каждого человека уникальна, но малыши из многонациональных семей получаются совсем уж редкими экземплярами. В данной статье вы увидите девушек, в чьих жилах течет кровь людей самых разных национальностей, но они взяли от каждой только самое лучшее.

Пока ученые пытаются разобраться, как влияет смешение рас на человека, нам в AdMe.ru достаточно того, что от представителей смешанных национальностей просто невозможно оторвать взгляд, ведь эстетическое удовольствие никогда не бывает лишним.

Ямайка + Мексика

Япония + Россия

Мексика + Америка (афроамериканцы) + Италия

Марокко + Великобритания

Армения + Америка (афроамериканцы)

Франция + Мадагаскар

Финляндия + Китай + Россия

Швеция + Сирия

Россия + Италия + ЮАР

Бразилия + Германия

Вьетнам + Германия

Индия + Австралия

Ирландия + Пуэрто-Рико

Доминиканская Республика + Вьетнам

Япония + Америка (Гавайи)

Внешность какой девушки запомнилась вам больше всего?

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