15+ кодовых слов, которые не должны знать пассажиры

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Каждый, кто летал на самолете или отправлялся в круиз по морю, вероятно, слышал, как экипаж разговаривал друг с другом немного странно. Дело в том, что сотрудники транспортных компаний используют специальные слова и фразы, в которых зашифрованы различные ситуации. Такие закодированные сообщения помогают сберечь нервы пассажиров и избежать паники.

Бортпроводники международных авиакомпаний, стюарды круизных лайнеров, а также сотрудники городского транспорта раскрыли AdMe.ru кодовые фразы для описания неожиданных происшествий в небе, на воде и даже под землей.

1. «5 дней в Дании»

Возможно, вы могли слышать, как стюардесса говорила о том, что собирается провести, например, 5 дней в Дании, и даже не догадывались, что в этом предложении речь идет не об отпуске, а о конкретном пассажире. В данном случае цифра означает ряд, а первая буква в названии страны — номер места. Таким образом, зашифрован пассажир в кресле 5D. Благодаря подобным секретным фразам бортпроводники могут обсуждать понравившихся людей в салоне самолета без опасения, что об этом кто-нибудь догадается.

2. «Синий сок»

Словосочетание «синий сок» применяется бортпроводниками, когда речь идет о неисправности туалета. Чтобы избежать смущения перед пассажирами, сотрудники авиакомпаний придумали такой образный шифр. Обычно можно услышать, как стюардессы сообщают пилоту: «У нас закончился синий сок». Теперь вы знаете, что они имеют в виду на самом деле.

3. «Мейдей»

Код используется для оповещения об опасных для жизни, чрезвычайных ситуациях главным образом пилотами и моряками, но в некоторых странах пожарные, полицейские и транспортные организации также применяют этот термин. Код всегда повторяется 3 раза подряд (Mayday! Mayday! Mayday!), чтобы его не приняли за какую-то аналогичную по созвучию фразу. May day дословно переводится с английского как «майский день», но на самом деле фраза представляет собой английскую транскрипцию сокращенного французского выражения venez m’aider («придите мне на помощь», «помогите мне»).

4. «Пан-пан»

Этот сигнал для оповещения об аварийной ситуации на самолете или корабле происходит от французского слова panne и буквально означает «поломка». Однако его используют обычно для обозначения небольшой проблемы на транспортном средстве, которая никоим образом не угрожает жизни пассажиров, но является нештатной.

5. «Красный код»

Надеемся, что это словосочетание вы никогда не услышите, разве что только в фильме. «Красный код» используется для самых сложных, чрезвычайных ситуаций на борту самолета, которые обычно связаны с серьезной поломкой или экстренной посадкой.

6. Количество звуковых сигналов на табло

Кроме кодовых слов, на борту самолета действуют и звуковые оповещения. Пассажиры могут ими пользоваться, например, чтобы вызвать бортпроводника, нажав кнопку табло над сиденьем. Но в других ситуациях этот характерный звонок может означать совершенно иное. При посадке самолета, когда ремни безопасности пристегнуты, один звонок оповещает о том, что выпускаются шасси, а второй звонок при приземлении означает, что бортпроводники могут покинуть свои места и начать процедуру высадки пассажиров.

Три коротких звонка подряд говорят о том, что членам экипажа нужно немедленно вернуться на свои места и прослушать сообщение командира.

Пять коротких звонков используются для оповещения о незамедлительной эвакуации с борта самолета.

7. Цифровые коды 7 000

Кроме буквенных и звуковых кодов, применяются еще и цифровые: 7 500 — захват самолета.

7 600 — потеря связи с наземными службами.

7 700 — аварийная ситуация. Бортпроводники рассказывают, что существует еще одно тайное слово, известное только экипажу конкретного рейса. Новый шифр каждый раз придумывают непосредственно перед вылетом, чтобы в случае террористической угрозы или аварии незаметно оповестить капитана.

8. «Дитч»

Толкование кодового слова «дитч» (Ditch) сегодня можно найти даже в словаре. Оно применяется при вынужденной посадке самолета на воду.

9. «Бумажная работа в самый последний момент»

Фраза перед вылетом, которую иногда объявляют пилоты по громкой связи («у нас появилась бумажная работа в самый последний момент»), на самом деле означает, что рейс задерживается из-за какой-то случайной ситуации. Например, что технический обслуживающий персонал должен что-то еще раз проверить, чтобы убедиться, что самолет готов к полету.

10. «Бортпроводникам занять места для перевода селекторов», «кросс-чек»

Команду «бортпроводникам занять места для перевода селекторов», наверное, слышал каждый, кто хотя бы раз летал на самолете. Она звучит перед взлетом и после посадки воздушного судна для экипажа, чтобы напомнить о необходимости включить или отключить автоматическое надувание спасательных трапов при открытии дверей. По авиационным правилам, трапы всегда должны быть наготове, пока работают двигатели, чтобы провести возможную экстренную эвакуацию. Перед взлетом специальный рычаг на двери (он же селектор) переводят в положение «автомат» (Armed). Когда посадка завершена, этот режим отключают переводом рычага в положение «ручное» (Disarmed), и тогда при открытии двери спасательный трап не надуется. Кажется просто, но бывали случаи, когда бортпроводники забывали повернуть рычаг и трап надувался прямо в здании аэропорта, блокируя выход пассажиров. Поэтому есть еще одна команда: «кросс-чек» (Cross-check), или «перекрестная проверка». Каждый бортпроводник переводит свой рычаг и проверяет, переведен ли он на двери напротив.

11. «Пурель! Пурель! Пурель!»

«Пурель» является торговой маркой санитайзеров, но на борту судна это кодовое слово повторяется трижды для клининговой службы и обозначает, что где-то пассажир страдает морской болезнью и в этом месте требуется немедленная уборка.

12. «Красная вечеринка»

Повторяющееся трижды по громкой связи сообщение «красная вечеринка» используется одной из круизных компаний, чтобы предупредить экипаж о месте возникновения пожара на корабле.

13. «Приоритет 1», «приоритет 2»

Существуют и более распространенные коды для чрезвычайных происшествий на море. Так, команда «приоритет 1» означает возможный пожар на борту корабля, а «приоритет 2» сигнализирует об утечке на судне.

14. «Операция „Звезда“»

«Операция „Яркая звезда“» сигнализирует всем корабельным службам о необходимости неотложной медицинской помощи на борту судна, а «операция „Восходящая звезда“» означает, что пассажир уже скончался.

15. «Мистер Моб»

Словосочетание «мистер Моб» используется на кораблях для оповещения о том, что пассажир упал в море. «Моб» (Mob) в данном случае — акроним, который расшифровывается как «человек за бортом» (man overboard). Существует еще и звуковое обозначение для данного происшествия — это 3 длинных свистка.

16. «Код 1»

«Код 1» чаще всего используется в поездах и на круизных судах, чтобы сообщить, что кто-то из пассажиров поранился или получил травму и ему требуется помощь.

17. «Мистер Песок»

Самый известный код лондонской подземки и железных дорог Великобритании — «инспектор Песок» (Inspector Sands), или просто «мистер Песок», который объявляется при возникновении чрезвычайной ситуации, например при пожаре или угрозе взрыва. Он также используется и в английских театрах. Такой шифр связан с тем, что огонь раньше тушили с помощью ведер с песком.

18. «Миссис Кейт Пожарная Тревога»

Житель Амстердама в своем блоге рассказал о довольно очевидном предложении с шифром, которое он услышал по громкой связи на центральном вокзале города: «Миссис Кейт Пожарная Тревога, пожалуйста, подойдите к информационной стойке, где вас ждет Мисс Туфелька. Повторяю, Миссис Кейт Пожарная Тревога, пожалуйста, подойдите к информационной стойке, где вас ждет Мисс Туфелька».

Бонус: коды магазина Walmart

Коды, которые могут использоваться сотрудниками сети американских магазинов Walmart: Черный код — чрезвычайные погодные условия (например, предупреждение о торнадо).

Синий код — угроза взрыва.

Коричневый код — стрельба.

Зеленый код — ситуация с заложниками.

Оранжевый код — разлив химических веществ.

Красный код — пожар.

Белый код — авария.

Код C — требуется служба клиентской поддержки или кассир.

Код 300 или отдел 51 — вызов охраны.