15+ доказательств того, что у жителей Шотландии немало поводов для гордости. И мы не про килты и волынки
Туристы, планирующие посетить Шотландию, еще только предвкушают ее красоты, расписывают себе маршруты по историческим достопримечательностям и экскурсии по местным музеям. А те, кто там уже побывал, знают, что это не только сногсшибательные пейзажи, величественные замки и благородные животные, но еще и порция юмора от брутальных горцев.
Мы в AdMe.ru выбрали фотографии пользователей сети, которые могут послужить поводом раз и навсегда влюбиться в Шотландию. А в бонусе немного расскажем о шотландских мужчинах и местном гостеприимстве.
Руины замка Коффин XIII века, построенного на месте бывшей крепости викингов, расположенной в Шотландии
Уборка после веселых мероприятий привлекает внимание детей. Они растут, желая быть похожими на хороших людей, которые делают их город красивым
«Сделал этот снимок во время посещения Северо-Шотландского нагорья. Зрелище было просто великолепным»
Глазго испускает флюиды Готэма!
«Изобильное нагорье. Набрали эту красоту примерно за 30 минут, пока туристы гадали, что же это мы запихиваем в свои сумки»
«Заметила сегодня в дикой природе неуловимую овцу Айрон-Брю, а я думала, что это миф»
Сказочные виды на острове Скай
Тем временем в Шотландии
Вид из замка. Эдинбург
Высокогорье — особенное место
Вот так называется цветочный магазин в Глазго
«Флорист Гамп».
- Определенно, шотландцы лучше всех придумывают каламбуры. © johnasTraveler / Imgur
Краски осени у водопада Клайд
Здесь отличная инфраструктура для зарядки электромобилей
Так выглядит книжный магазин в Уигтауне, Шотландия
- Как красиво, я мог бы в нем жить. © BJStoner2 / Twitter
Один из удивительных пляжей Северо-Шотландского нагорья в лучах солнца
«Сделали эту прелесть в нашем магазине в Глазго. Пока родители бегают за покупками, ребенок в это время сворачивается калачиком с книгой в руках»
В Шотландии даже соль для ванны стилизована под Айрон-Брю
«Сделай воду оранжевой».
«Я очень рад, что по дороге наткнулся на этого парня в прошлом году»
Бонус № 1: кое-что о шотландских мужчинах
«Моя русская подруга начала встречаться с шотландцем. Первое время все было прекрасно, затем буря эмоций начала переходить в скандалы, а потом в скандалища. Вечером у них опять случилась ссора, она в сердцах постучала кулачками в его мужскую грудь. И шотландец внезапно вызывает полицию — ее увозят на ночь в участок». © SOLOVYEVA / LiveJournal
Бонус № 2: немного о шотландском гостеприимстве
«Я приехала в Шотландию почти 11 лет назад и думала, что скоро у меня будет целая куча друзей, но нет. Местные не говорят комплиментов, за все время был только один, и тот от моего терапевта, который в день моего рождения сказал, что я не выгляжу на свой возраст. Я вижу, как многие шотландцы пишут о том, насколько они приветливы, но я еще ни разу не встречала здесь гостеприимства». © Orrla Munro / Quora
А как вам показалось, на кого по темпераменту больше похожи шотландцы?