15+ доказательств того, что у жителей Шотландии немало поводов для гордости. И мы не про килты и волынки

Туристы, планирующие посетить Шотландию, еще только предвкушают ее красоты, расписывают себе маршруты по историческим достопримечательностям и экскурсии по местным музеям. А те, кто там уже побывал, знают, что это не только сногсшибательные пейзажи, величественные замки и благородные животные, но еще и порция юмора от брутальных горцев.

Мы в AdMe.ru выбрали фотографии пользователей сети, которые могут послужить поводом раз и навсегда влюбиться в Шотландию. А в бонусе немного расскажем о шотландских мужчинах и местном гостеприимстве.

Руины замка Коффин XIII века, построенного на месте бывшей крепости викингов, расположенной в Шотландии

Уборка после веселых мероприятий привлекает внимание детей. Они растут, желая быть похожими на хороших людей, которые делают их город красивым

«Сделал этот снимок во время посещения Северо-Шотландского нагорья. Зрелище было просто великолепным»

Глазго испускает флюиды Готэма!

«Изобильное нагорье. Набрали эту красоту примерно за 30 минут, пока туристы гадали, что же это мы запихиваем в свои сумки»

«Заметила сегодня в дикой природе неуловимую овцу Айрон-Брю, а я думала, что это миф»

Сказочные виды на острове Скай

Тем временем в Шотландии

Вид из замка. Эдинбург

Высокогорье — особенное место

Вот так называется цветочный магазин в Глазго

«Флорист Гамп».

Определенно, шотландцы лучше всех придумывают каламбуры. © johnasTraveler / Imgur



Краски осени у водопада Клайд

Здесь отличная инфраструктура для зарядки электромобилей

Так выглядит книжный магазин в Уигтауне, Шотландия

Как красиво, я мог бы в нем жить. © BJStoner2 / Twitter

Один из удивительных пляжей Северо-Шотландского нагорья в лучах солнца

«Сделали эту прелесть в нашем магазине в Глазго. Пока родители бегают за покупками, ребенок в это время сворачивается калачиком с книгой в руках»

В Шотландии даже соль для ванны стилизована под Айрон-Брю

«Сделай воду оранжевой».

«Я очень рад, что по дороге наткнулся на этого парня в прошлом году»

Бонус № 1: кое-что о шотландских мужчинах

«Моя русская подруга начала встречаться с шотландцем. Первое время все было прекрасно, затем буря эмоций начала переходить в скандалы, а потом в скандалища. Вечером у них опять случилась ссора, она в сердцах постучала кулачками в его мужскую грудь. И шотландец внезапно вызывает полицию — ее увозят на ночь в участок». © SOLOVYEVA / LiveJournal







Бонус № 2: немного о шотландском гостеприимстве

«Я приехала в Шотландию почти 11 лет назад и думала, что скоро у меня будет целая куча друзей, но нет. Местные не говорят комплиментов, за все время был только один, и тот от моего терапевта, который в день моего рождения сказал, что я не выгляжу на свой возраст. Я вижу, как многие шотландцы пишут о том, насколько они приветливы, но я еще ни разу не встречала здесь гостеприимства». © Orrla Munro / Quora

А как вам показалось, на кого по темпераменту больше похожи шотландцы?