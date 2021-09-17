15+ доказательств того, что Черногория не так проста, как кажется на первый взгляд

Многим кажется, что они знают Черногорию по фильму из бондианы, в котором действия происходят в этой стране. Но на самом деле съемки проходили вовсе не там. В реальности Черногория видела на своем веку и римлян, и византийцев, и османов, и Наполеона. Местная природа — просто концентрат невообразимых ландшафтов на сравнительно небольшой территории. Но отличается эта страна еще и особенным менталитетом и изюминками повседневной жизни.

Мы в AdMe.ru совершили виртуальное путешествие по черногорским просторам и остались под впечатлением от увиденного. А в бонусе вас ждет лайфхак местных жителей, как спастись от холода.

1. Вместо имен на бутылках газировки здесь пишут названия песен

2. Polako буквально означает «только помедленнее», а по смыслу — «расслабься», «спокойно» и т. п. Тут даже кошки сильно на polako

3. На чеках есть QR-код, который связан с цифровой налоговой системой и показывает, что именно вы купили, а также соответствующий налог

4. Стол «напряженной целостности»

2 центральные цепи удерживают весь вес. Угловые должны препятствовать опрокидыванию стола вперед и назад. Верх и низ предотвращают скольжение. © ravnak / Imgur

5. Булочка с маком в Черногории выглядит тоже не так, как мы привыкли

6. «Сэр, я не знаю, кто вы, но этот момент на границе Черногории был потрясающим! (Этот лабрадор — пограничник)»

7. В Подгорице можно набрести на памятник Владимиру Высоцкому

8. Вы можете заряжать свой телефон на скамейках в Будве

А если на нее сядет много людей, они закроют солнце, и это не сработает. © officiallouisgilbert / Reddit

9. «Этот кетчуп, который я купила в Черногории, выглядит так, будто он из 80-х годов»

А ты проверил дату на упаковке, чтобы убедиться, что он относится к этому десятилетию? © pohen / Reddit

10. «Я видел сегодня выставку велосипедов в Которе»

11. Парк, на входе в который... спички? Да спички же! Чуть выше среднего человеческого роста

12. Мышь, которая собирается удивить кота из-за угла

13. Это здание в Черногории с рекламой для пилотов самолетов

14. Трудности перевода в Черногории

15. Местные водители настолько суровы, что не ставят на машину сигнализацию, а вешают настоящий замок

16. На прилавках магазинов можно найти не самую обычную «Фанту» — с бузиной

17. А у вас есть догадки, что имели в виду авторы знака?

«Кровать». «Велосипед».

18. «Котор, Черногория, и коза в качестве экскурсовода. Самое красивое место из тех, что я когда-либо посещал»

Бонус: в стране нет центрального отопления, поэтому местные жители спасаются от холода как могут

Меня повеселила присказка одного седого деда в очереди в магазине. Девушке, шмыгающей носом на кассе, он сказал: «Скидате ли ципеле пре спавања?» Что дословно можно перевести: «Ты, что ли, разуваешься, когда ложишься спать?» © Brutalov / Pikabu