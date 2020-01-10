13 особенностей быта в Японии, которые бесят не только иностранцев, но и местных жителей

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Мы много раз писали о Японии: о причудах местных жителей, нелегкой доле японок, о телевизионных шоу, а также обо всем, что поражает в этой стране иностранных туристов. Но есть здесь особенности жизни настолько странные и не поддающиеся никакой логике, что порой даже сами японцы были бы рады от них избавиться.

Сегодня AdMe.ru обращается именно к таким бытовым традициям и установкам, которые раздражают тех, кто прожил в Японии всю жизнь.

1. Соседи могут пожаловаться в домоуправление на жильцов, которые, по их мнению, громко ходят

Из-за того, что при строительстве домов в Японии используются облегченные конструкции, слышимость в квартирах очень хорошая. Так что важно соблюдать тишину не только в транспорте и других общественных местах, но и у себя дома. Один русскоязычный блогер рассказал на своем YouTube-канале о соседях, которые пожаловались на него за то, что он громко закрывал дверцы шкафа. Далеко не все японцы готовы соблюдать тишину и ходить на цыпочках у себя в квартире. Молодые жильцы, как и везде, любят устраивать вечеринки, слушать музыку, громко разговаривать, но из-за тонких стен это всегда заканчивается проблемами.

2. Разрешать конфликты в личной беседе недопустимо

Возможно, вас интересует вопрос, почему сосед не мог просто прийти к жильцу, который громко закрывает дверцы, и попросить его вести себя потише? Дело в том, что в этой стране не принято разрешать бытовые конфликты лично. Британец, живущий в Японии, описал в своем блоге, как нужно вести себя с соседями: предъявлять претензии напрямую недопустимо, нужно написать письмо с жалобой менеджеру здания. Менеджер должен вывесить на доске объявлений уведомление, в котором говорится, что некоторые жильцы жалуются на шум, так что тем, кто этот шум производит, лучше прекратить. Таких писем может потребоваться несколько, прежде чем дело сдвинется с мертвой точки.

3. Звуковая реклама на улицах не дает выспаться даже в выходные

Несмотря на строгие требования соблюдать тишину, в Японии очень много звуковой рекламы, как стационарной, так и движущейся — это автомобили с громкоговорителями на крыше. Они ездят по дворам и рекламируют все что угодно: от фирм по ремонту бытовой техники до свежей выпечки и политических партий. Далеко не всем японцам это нравится, потому что рекламные фургоны оглашают окрестности громкими звуками даже по воскресеньям, а это единственный день, когда работающие люди могут выспаться. Несмотря на жалобы, полиция относится к таким автомобилям слишком лояльно.

4. В квартирах нет отопления

По одной из версий, в Японии нет центрального отопления из-за того, что дома часто разрушаются в ходе землетрясений и каждый раз проводить трубы, прокладывать изоляцию, устанавливать батареи слишком дорого. Так что японцы используют обогреватели, стельки и одеяла с подогревом, а также знаменитый столик котацу. До последнего времени местных жителей устраивала эта ситуация. Однако с появлением тревел-блогеров, которые стали выкладывать в соцсети фотографии батарей в заграничных отелях, японцы стали пересматривать свое отношение к центральной отопительной системе. Некоторые прогрессивные (и состоятельные) граждане устанавливают отопительные котлы.

5. Гяру-мамы — мамы-девочки — подрывают японские идеалы

Это взрослые женщины с детьми, которые поддерживают имидж гяру: носят вызывающе яркую одежду, наращивают ногти, ресницы, окрашивают волосы, делают безумные прически. В целом отношение к гяру в обществе терпимое, как и ко многим другим субкультурам. Но гяру-мам частенько критикуют за то, что они вовлекают в свою деятельность детей, прививая им с младенчества непривычное для японцев представление о настоящей красоте.

6. Многие заводят друзей-иностранцев, чтобы использовать их в корыстных целях

В сетевых СМИ не раз писали о том, что очень сложно установить дружеские отношения с японцами. Но есть особая категория японских граждан, которые легко заводят друзей-иностранцев, потому что это модно. Иностранным приятелем можно хвастать перед своим окружением и использовать его в корыстных целях, например чтобы подтянуть английский язык. Девушка-блогер из Канады рассказывает: «Моими первыми друзьями в Японии стала компания гайдзин-хантеров. Они были очень милы, но когда я освоила японский язык, с удивлением обнаружила, что в разговоре меня называют „наш бесплатный учитель“ и даже оскорбляют». Домой иностранцев приглашать не принято, а просьбу помочь, например с переездом, японец воспримет с удивлением и вежливо откажет. В целом японское общество относится к «гайдзин-хантерам» с осуждением.

Среди японок встречаются охотницы на мужчин-иностранцев, которые преследуют вполне конкретную цель: родить хафу (от англ. half — «половина») — ребенка-метиса, у которого один из родителей японец. Считается, что такие дети получаются очень красивыми. Именно поэтому среди хафу много моделей и актеров. Но в обществе отношение к хафу очень неоднозначное.

7. Всех окружающих японцы делят на «учи» и «сото»

Учи — это «внутренний круг», то есть члены семьи, родственники, близкие друзья, иногда сотрудники, с которыми человек проработал много лет. Все остальные — сото, «чужие». Эти 2 группы настолько разные, что японцы даже используют для общения внутри каждой из них разные грамматические конструкции. Путь от сото до учи занимает очень много времени. Некоторые прогрессивные молодые японцы считают эту систему вредной для общества, в котором самое большое число самоубийств и необычайно развито явление социального эскапизма — хикикомори. Различные психические расстройства порой связывают с необходимостью сдерживать эмоции и мысли в кругу сото.

8. В стране насчитывается свыше 700 тыс. человек, ведущих образ жизни хикикомори. Их средний возраст — 31 год

Хикикомори — это люди (обычно молодые), которые по собственной воле изолировали себя от общества. Чаще всего они живут на попечении родных, редко или совсем не выходя из своей комнаты, куда им доставляют еду и прочие необходимые для жизни вещи. Некоторые из них совсем не контактируют с людьми, сидя в четырех стенах по 7–10 лет. Правительство Японии уже давно обеспокоено этим явлением и ищет способы вернуть хикикомори к нормальной жизни.

9. Каждый 5-й супруг в Японии изменяет своему партнеру

Но в стране очень мало разводов. Даже если в браке есть проблемы, оба супруга предпочитают его сохранить. Женщины переживают из-за того, что после развода пострадает их финансовое благосостояние, а мужчины боятся, что не смогут видеться с детьми, ведь японские законы не предусматривают совместной опеки. Японцы несколько иначе относятся к самому факту измены. Кроме того, в отдельных районах страны еще существуют браки по договоренности, а отношения до свадьбы не поощряются. Именно поэтому процент неверных супругов в Японии так высок: если верить опросу, своим партнерам изменяют 15,2 % женщин и 20,5 % мужчин.

10. В Японии считается нормой, если влюбленные встречаются 1–2 раза в месяц

Влюбленные парочки в Японии не встречаются ежедневно, как в Европе и Америке. Им вполне достаточно видеться пару раз в месяц. При этом во время разлуки они не переписываются в мессенджерах, не шлют друг другу трогательные открыточки и фотографии. Это вовсе не потому, что они не влюблены. Просто так принято. Кроме того, в Японии не так развита культура ухаживания. Дарить цветы и конфеты не принято, счета в кафе и ресторанах обычно делятся, в парках развлечений каждый платит сам за себя, комплименты говорят крайне редко, дам вперед не пропускают и не подают им руку. Также влюбленные не демонстрируют свои чувства на публике. Максимум, что дозволяется делать в общественном месте — держаться за руки.

11. В магазинах одежды очень навязчивые консультанты

Многие иностранцы не любят ходить по магазинам в Японии из-за слишком навязчивого сервиса. Если у нас в торговых центрах категории масс-маркет можно спокойно взять вещь, отнести в примерочную, надеть, снять и повесить обратно — никто и глазом не моргнет, то в Японии такой сценарий невозможен. Продавцы-консультанты обучены следовать за клиентом по пятам, делая ему комплименты и давая советы о сочетании вещей. Когда покупатель идет в примерочную, японский продавец-консультант будет стоять у входа и интересоваться, не нужно ли принести другой размер. Если покупка все же состоится, клиента проводят до выхода, будут усердно кланяться и благодарить за нее.

12. Очень популярны детские издания на туалетную тематику

Японцы считают, что туалетную тему не нужно обходить стороной, если речь идет о воспитании детей. Во-первых, попа — такая же часть тела, как и все остальные, а дефекация — естественный процесс работы организма. Ребенок должен знать, как делать это правильно. Во-вторых, это просто весело. Многие родители признаются, что их дети обожают учить азбуку кандзи с мистером Унко, который, в общем-то, просто какашка. Мистер Унко учит детишек правописанию с помощью, к примеру, такой фразы: «Человек взял какашку в руку, чтобы встретить трудности лицом к лицу».

13. Даже из небольших поездок в соседний город нужно привозить коллегам и родственникам маленькие подарки-сувениры — омияге

Иначе человека просто не поймут. В Японии есть даже такая шутка, что японец тратит 15 минут на любование достопримечательностями и 45 — на выбор омияге.

Если бы вы оказались в Японии, каким неписаным правилам вам было бы следовать сложнее всего? Может быть, какие-то обычаи и установки вы, наоборот, находите привлекательными?