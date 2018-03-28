12 исключительных городов, которые кажутся порталами в другие миры

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Если вы ищете неизбитые туристические маршруты, новое место жительства или просто интересуетесь всем необычным на этой планете, то у нас есть список 12 крутейших городов, куда хочется купить билет хотя бы из чистого любопытства.

AdMe.ru не устает открывать для вас новые «мурашечные» места и представляет вам свой краткий путеводитель.

1. Христиания: город хиппи

В государстве Дания есть город Копенгаген, в котором, как ни странно, есть еще один город — Христиания. Организованный на месте бывших военных зданий, он представляет собой открытое экспериментальное сообщество. Обитатели Христиании мечтают о прогрессивной жизни, практикуют йогу и медитацию, отстаивают свободу самовыражения. Город претендует на самоуправление и независимость; в прошлом особые порядки, действовавшие на его территории, приводили к серьезным конфликтам с датскими властями. Сейчас Христиания — одна из изюминок туристической Дании. Особенно легко проникнуться пьянящим духом свободы и дерзости благодаря уникальным архитектурным декорациям.

2. Гибсонтон: город-шоу

До того как стать воплощенной вакханалией, Гибсонтон был крохотным рыбацким городком. Единственное, что делало его особенным, — это законы, позволяющие заводить экзотических питомцев и свободно проводить любые представления. К 1945 году Гибсонтон стал местом постоянных сборов фокусников, дрессировщиков, клоунов, жонглеров, трюкачей и фриков. Здесь запросто можно было увидеть нечто шокирующее: двухголовых животных, девушку-обезьяну с волосатой спиной и двойными рядами зубов или парня-лобстера, имеющего только по 2 пальца на обеих руках. Большинство участников тех событий уже умерли, но город-шоу, как его называют, по сей день бережно хранит свою былую славу.

3. Лили Дэйл: спиритический город

Скромная деревушка Лили Дэйл (Lily Dale) насчитывает меньше 300 человек населения, в то время как ежегодно здесь собираются до 25 000 человек, чтобы принять участие в семинарах, служениях и общественных событиях. Кто все эти люди и что они ищут в американской глубинке? Постоянные гости Лили Дэйла — медиумы, экстрасенсы, целители и просто искатели чего-то глубоко нематериального. Многие из них утверждают, что могут выступать посредниками между живыми и мертвыми, кто-то же надеется усовершенствовать другой свой дар, подпитавшись от места силы и пообщавшись с «коллегами». Верите вы в подобное или нет, но интригует безумно, согласитесь?

4. Себорга: солнечный город-княжество

Если вы окажетесь на северо-западе Италии, будьте осторожны, назвав кого-нибудь из местных итальянцем. Вполне возможно, вы разговариваете с уроженцем княжества Себорги, древнего и независимого. О суверенности деревни провозгласил торговец цветами Джорджио Карбоне, заявив, что она не была юридически включена в состав республики в 1946 году. Так, Джорджио I объявил Себоргу, основанную в 954 году, суверенным государством, а себя — ее первым правителем. У Себорги есть своя валюта и марки, а ее консульства открылись в 10 странах мира. Неплохо для небольшой, но гордой деревушки!

5. Нойва до Кордейро: город женщин

Нойва до Кордейро (Noiva do Сordeiro) — настоящее поселение амазонок. Здесь проживает около 600 человек, и практически все — представительницы прекрасного пола. Лишь у немногих здесь есть мужья, но и те проживают в сотне километров и встречаются с женами только на выходных. Этот городок окружен лесами и фермерскими угодьями, за которыми ухаживают женщины. Собственно говоря, женщины здесь занимаются абсолютно всем, что необходимо для жизни поселения. Местные жительницы избегают мужского общества, понимая, как легко при этом разрушится вся идея Нойва до Кордейро. Это не означает, что им не хочется любви и счастливого замужества. Но у них есть собственные принципы и порядки, которые мужчинам необходимо научиться уважать.

6. Чанаккале: кошачья деревня

Практика приютов и санаториев для животных, безусловно, прекрасна, однако власти турецкого города Чанаккале (Çanakkale) решили пойти еще дальше и отдать часть неиспользуемой земли для строительства Кошачьей деревни. Согласно плану, здесь могут проживать до 200 бездомных кошек, которым сейчас приходится выживать в городской среде. Перед «заселением» пушистые жители будут проходить ветобследование и стерилизацию. Кошачья деревня будет оснащена небольшими домиками, лесенками и игрушками; на территории также будут работать специалисты, отвечающие за кормление и здоровье «жителей». Авторы проекта надеются, что ухоженным животным будет легче найти заботливых хозяев, и активно приглашают посетить это уютнейшее место.

7. Вилладжес: «пенсионный» город

Американский городок Вилладжес (The Villages) предназначен специально для людей пожилого возраста. Он напоминает гигантский санаторий, рассчитанный на 100 000 жителей. Согласно законам города в каждом доме должен проживать хотя бы 1 человек старше 55 лет и не должно быть никого моложе 19. Местные жители обожают спорт и ведут такой активный образ жизни, которому позавидовала бы и молодежь. Просто идеальное место для пенсии!

8. Нёрдлинген: алмазный город

Услышав про город, здания которого включают 72 тонны алмазов, можно подумать, что речь идет об очередном безумно дорогом проекте Арабских Эмиратов. Однако это всего лишь небольшой город Нёрдлинген (Nördlingen) на юге Германии, расположившийся в ударном кратере гигантского метеорита. Возводя город в 898 году, строители использовали местный материал, даже не подозревая о его космическом происхождении. В 1990-х годах в его составе обнаружили колоссальную концентрацию алмазов, однако охотников за сокровищами придется сразу разочаровать: размеры их настолько маленькие, что больше напоминают пыль.

9. Нагоро: деревня кукол

На японском острове Сикоку расположилась деревня, где проживает около сотни человек. На первый взгляд. На самом деле подавляющее «население» деревни составляют куклы, выполненные в натуральную величину. Все они творения местной уроженки Аяно Цукими (Ayano Tsukimi). Вернувшись в деревню ухаживать за своим отцом, Аяно заметила, как сильно изменилось родное место за годы ее отсутствия. Снова поселившись здесь, Аяно занялась сельским хозяйством и однажды сделала пугало для защиты огорода. С этого и началась ее ни на что не похожая коллекция. Аяно говорит, что у каждой куклы есть биография и характер; с ее подробным описанием можно ознакомиться в специальном журнале, доступном для туристов и местных, которые охотно снабжают своих «односельчан» ненужной одеждой и обувью.

10. Аутер Бэнкс: город без дорог

Туристы любят прибрежный городок Аутер Бэнкс (Outer Banks), США, за его спокойствие и живописность. Кстати, про спокойствие: кажется, буквально все в этом городе призывает вас никуда не торопиться, и в первую очередь это касается дорог, которые здесь практически отсутствуют. Никакого асфальта, минимум гравия и бесконечный песок или на крайний случай протоптанные в траве тропинки. Никакого носящегося транспорта и полное единение с природой. Завершающий штрих к пейзажу — дикие лошади, прогуливающиеся по пляжу и совсем не боящиеся людей. Некоторые путешественники считают, что отсутствие дорог сохраняется специально ради этих прекрасных животных.

11. Эль-Альто: город красочного безумия

Жители высокогорного города Эль-Альто, Боливия, отличаются стремлением к эпатажу и обладают характерным вкусом. Под руководством архитектора Фредди Мамани Сильвестре фасады однотипных красноватых домов превращаются в колоритные произведения искусства. Внешний облик города стал преображаться после изменения политического курса Боливии, и эти дома считаются символом экономического подъема и уверенности в будущем. Конечно, не все одинаково лестно отзываются о новой архитектуре, но есть и те, кто видит в Мамани нового Гауди, обещая, что Эль-Альто составит конкуренцию экстравагантной Барселоне.

12. Асгардия: внеземной город

Если вас когда-нибудь посещала мысль о двойном гражданстве, вот в буквальном смысле космическая возможность: группа ученых и бизнесменов запустила беспрецедентный проект по созданию околоорбитного королевства Асгардия. Правда, есть одно условие: предпочтение в выдаче гражданства отдается тем, кто в самом деле способен внести вклад в освоение космоса. Следовательно, первыми асгардианцами станут ученые и инвесторы. Заниматься космические жители будут в первую очередь наблюдением за потенциально опасными астероидами, солнечной активностью и пр. Общее число подданных Асгардии не должно превышать 1 млн человек. Активная подача заявок на участие в проекте дает надежду на официальное признание космического государства.

Куда бы вы отправились в первую очередь? Признавайтесь в комментариях!