11 обычных для нас вещей, которые могут неожиданно испортить ваш отпуск за границей

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На нашей планете много мест с очень странными законами, где даже за свист вам может грозить штраф, а утренняя пробежка или обыкновенная желтая футболка станут поводом для вашего ареста.

AdMe.ru предупреждает всех, кто планирует путешествие в далекие страны, что незнание законов не освобождает от ответственности, даже если они кажутся вам очень нелепыми. Узнайте, как избежать проблем в любой части света и весело отдохнуть в чужой стране.

1. Бурунди: отложите утренние пробежки

Ежедневные утренние пробежки могут быстро привести вас в спортивную форму, но в этой африканской стране они доведут вас лишь до тюремного срока. В Бурунди бег трусцой считается актом войны, поэтому президент Пьер Нкурунзиза (Pierre Nkurunziza) официально запретил пробежки по утрам, чтобы остановить конфликты между бурундийскими этническими группами.

2. Малайзия: не носите желтое

Если вы собираетесь отправиться в Малайзию, то вам стоит внимательно пересмотреть свой гардероб и исключить из него любые вещи желтого цвета. Правительство страны издало закон, который запрещает носить желтые футболки. В этом южном государстве желтый цвет является символом протеста. Любой человек в одежде неподобающей расцветки может быть арестован и заключен под стражу.

3. Барбадос: не сливайтесь с пейзажем

Чтобы путешествие по странам Карибского бассейна не было омрачено конфликтами с местной полицией, стоит оставить дома любые вещи в стиле милитари, так как их могут носить только военные. Строгий запрет на ношение камуфляжа ввели правительства Барбадоса, Ямайки, Гренады, Доминики и Сент-Люсии. Ограничения касаются не только одежды, но и рюкзаков, кошельков и любых других вещей цвета хаки.

4. Таиланд: не садитесь в машину без одежды

Как бы жарко вам ни было, но в Таиланде запрещено ехать в машине лишь в одном купальнике или плавках. Обязательно нужно быть в футболке или рубашке. Это правило касается не только водителя, но и всех пассажиров. Чтобы не нарваться на штраф, сначала проверьте исправность работы кондиционера в салоне.

5. Италия: не ходите в шлепках

На итальянском острове Капри запрещено ходить в шлепках и сандалиях. Пляжная обувь стала вне закона, так как создает слишком много шума и мешает наслаждаться отдыхом.

6. Колумбия: не пользуйтесь «Убером»

В Колумбии запрещено пользоваться услугами частных таксистов и приложением «Убер» (Uber). Чтобы никто не заподозрил, что вы едете в частном такси, всегда занимайте только переднее место рядом с водителем. Не садитесь вместе на заднее сиденье, иначе вас могут остановить представители официальных таксопарков или полиция. Вы можете отделаться штрафом в $ 39, а у вашего водителя и вовсе конфискуют автомобиль.

7. Канада: не свистите

Фраза «не свисти, денег не будет» может оказаться пророческой в городе Петролия в канадской провинции Онтарио. За свист в этом небольшом населенном пункте вас могут оштрафовать на 250 канадских долларов. Таким образом администрация города оберегает жителей от лишнего шума.

8. Италия: не стройте замки

Мэр городка Эраклеи, недалеко от Венеции, запретил строительство замков из песка и все игры с мячом, чтобы вы могли спокойно загорать и слышать лишь морской прибой.

9. Саудовская Аравия: не оставляйте мужчин без присмотра

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде мужчины старше 16 лет без сопровождения женщин не допускаются в крупные супермаркеты. Запрет на вход одиноким мужчинам введен в целях защиты нравственных и моральных устоев женского населения страны.

10. Объединенные Арабские Эмираты: не делайте селфи

В мусульманских странах действует множество строжайших законов. Фотографировать колоритных местных жителей всегда запрещается. На некоторых пляжах Дубая не разрешается снимать даже себя и своих родственников.

11. Кения: возьмите с собой авоську

Если у вас дома есть пакет с пакетиками, то не стоит его брать в сафари по Кении. В этой африканской стране полностью запрещен ввоз и использование любых полиэтиленовых сумок. Если при пересечении границы в вашем багаже найдут подобные изделия, то максимальный штраф может достигать $ 38 000.

Вы или ваши друзья в ближайшее время планируете поездку в дальние страны? Стоит заранее изучить законы и культурные особенности чужого государства. Поделитесь с нами вашими историями из путешествий. Расскажите, что вас удивило больше всего?