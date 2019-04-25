11 доказательств, что Париж совсем не такой, как о нем рассказывают

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Для многих Париж — город мечты. Много лет подряд он уверенно входит в десятку самых посещаемых мегаполисов мира. Режиссеры и писатели посвящают ему свои произведения, а туристы всего мира идеализируют его образ. Однако, надеясь прочувствовать ту самую волшебную атмосферу французской столицы, туристы часто разочаровываются, переживают парижский синдром (психическое расстройство из-за неоправданных ожиданий) после посещения города и даже обращаются к психологам.

Чтобы уберечь будущих посетителей от неожиданных сюрпризов, AdMe.ru решил узнать у кондитера Марии Троицкой, 3 года назад переехавшей в Париж (ее историю можно прочесть здесь), что на самом деле происходит в «городе любви».

1. Париж — несолнечный город

Насмотревшись на открытки с облитой солнцем Эйфелевой башней, мы думаем, что город может похвастать идеальным климатом. Ведь дождь скорее ассоциируется с Лондоном, а не с Парижем! На самом деле столица Великобритании находится в рейтинге самых дождливых городов лишь на 33-м месте, в то время как столица моды — на 24-м. И действительно, бывают периоды, когда погода напоминает состояние «Санкт-Петербург», с теми же шутками местных про 50 оттенков серого. Время с ноября по март можно назвать днем сурка, когда каждое утро тебя радуют мелкий затяжной дождь и затянутое облаками небо. Дело усугубляется слабо отапливаемыми квартирами и повышенной влажностью. Поэтому зимой я регулярно хожу по квартире в пуховике.

2. Секретов француженок не существует

Интересно, что «Мекка мировой моды» не может похвастать модными местными жительницами, а так называемые секреты стиля француженок явно придуманы иностранными журналами. В Париже легко увидеть стильных мужчин всех возрастов, ухоженных и утонченных. Однако чтобы найти одетую с иголочки парижанку, надо долго гулять по улицам. Девушки не любят декоративную косметику, предпочитают бело-серо-черную одежду свободного кроя, обувь без каблука и отсутствие укладки. На себе я замечаю забавный пример этого стиля. Накрашенные ресницы или гель-лак, привычные россиянкам, здесь вызывают вопрос, ставящий в тупик: «У тебя сегодня важное мероприятие?» Поэтому, приезжая в столицу моды, смело отказывайтесь от платьев, яркой одежды, макияжа и укладки: так вы точно сойдете за француженку.

3. Есть районы, в которые лучше не ходить

Как и в любом крупном городе, в Париже есть благополучные районы и не очень. При планировании поездки надо тщательно их изучить, чтобы не разочароваться. Лучше селиться в центре, чтобы быть в пешей доступности от достопримечательностей и сэкономить на транспорте (разумеется, жилье будет чуть дороже). Кстати, не всегда стоит искать именно гостиничное жилье, так как даже в дорогих отелях бывают не лучшие условия, бюджетнее и комфортнее найти квартиру на Airbnb. При любых обстоятельствах советую избегать территорий вокруг Северного и Восточного вокзалов, районов севернее Монмартра, пригородов Монтрёй, Сан-Дени, Порт-де-ла-Шапель и Обервилье (красные зоны на карте). Левый берег и юг намного более спокойные. Париж в целом безопасный город, но всегда следите за своими сумками и телефонами в переполненных людьми туристических зонах.

4. В столице очень дорого

В 2019 году Париж назван одним из самых дорогих городов мира. Складывается ощущение, что магазины приписывают лишний нолик к любому товару просто потому, что он продается здесь. Забавный пример: один маленький огурец может стоить в супермаркете больше € 1. Салат в забегаловке — € 8–10, ночь в 3-звездочном отеле — € 100–150. В связи с этим важно заранее продумывать бюджет. Например, никогда не заказывайте кофе в кафе с террасой — в 90 % случаев он будет дорогим и невкусным. Не обедайте в ресторанах, где есть меню на всех языках мира, так как в туристических заведениях часто экономят на продуктах и используют замороженные полуфабрикаты. Зато вкусное вино, сыр и багет легко найти за € 1 во многих супермаркетах. Мы с друзьями шутим, что наша любимая формула «1+1+1»: на € 3 можно неплохо пообедать с видом на Сену.

5. В городе не так чисто, как кажется

В 2017 году Париж посетили рекордные 40 млн человек. Неудивительно, что при таком количестве людей службам сложно поддерживать идеальную чистоту. По площадям бродят бесчисленные голуби, переносчики болезней, их лучше никогда не кормить. Зато воздух в городе довольно чистый и свежий, благодаря большому количеству парков и садов. А левый южный берег намного более убранный, нежели правый, поэтому рекомендую искать жилье там.

6. Бездомные строят на улицах целые дома

В городе действительно очень много бездомных, к которым власти и местные жители относятся максимально толерантно — всячески им помогают. Некоторые мирно спят в спальных мешках, некоторые строят себе дома из найденных предметов, причем иногда даже по центру улицы. По вечерам им помогают волонтеры, молодые люди на велосипедах. Периодически власти устраивают большие акции поддержки и раздачи бесплатного питания в центре города (возле Шатле), где собираются толпы бродяг и бездомных. Я регулярно наблюдаю, как парижане здороваются с уже знакомыми жителями улиц и спрашивают, как у них дела. Единственное, что причиняет очевидный дискомфорт, это когда лица без определенного места жительства решают зайти в автобус со своим скарбом и садятся рядом. Я стараюсь сразу покинуть место, в то время как французы вежливо и молча прикрывают носы.

7. Лучше морально подготовиться к парижскому метро

После московского метрополитена парижский может шокировать. Многие станции находятся в состоянии перманентного ремонта, с отбитой штукатуркой и свисающими проводами. В метро ощущается неприятный запах. Почти на каждой станции спят бездомные люди. На 5-й, 13-й и 7-й ветках подземки предпочтительнее ехать стоя, так как там нередко ночуют бродяги. Частенько туристы находят структуру парижского метро довольно запутанной, хотя на самом деле расположение станций очень удобное, до любой точки на карте можно доехать за 20–30 минут. Но при этом система совершенно не учла наличие в городе людей с особыми потребностями: честно говоря, не представляю, как пожилые и люди на колясках спускаются в подземку. Эскалаторы установлены всего на нескольких станциях. А чтобы совершить пересадку, необходимо преодолеть 3–4 лестничных марша.

8. Некоторые парижане живут в 8-метровых квартирах

Поиск квартиры в Париже превращается в сложную игру длиною в несколько месяцев. Желающих жить в черте города немного больше, чем предложений. На просмотр крошечной квартиры может прийти 50 человек. А чтобы понравиться хозяину, надо подготовить подробное портфолио с документами о доходах, превышающих аренду в несколько раз. Некоторые французы, чаще студенты, проживают в 12-метровых квартирах на последних этажах, без лифта, с туалетом в общем коридоре, платят по € 450–600 в месяц. Первые полгода я жила в 8 м — без окна, с душем возле кровати. А на мой вопрос, почему риелтор не предупредил об отсутствии оконных проемов, мне спокойно пояснили, что изначально они не значились в объявлении.

9. Вечером на набережных очень много крыс

«Здесь мы проводим операцию по дератизации».

В Париже крыс в 2 раза больше, чем жителей. Из-за работ по дератизации закрываются парки и скверы. Чаще их можно увидеть на острове Сите и в районе Шатле. С наступлением темноты грызуны вылезают из нор, поэтому, чтобы избежать неприятных встреч, стоит отказаться от романтических прогулок по набережным Сены или пикников на стрелке Сите. То же касается и жилья на парижских островах: бывают случаи, когда незваные гости поджидают хозяев в квартирах, иногда прямо на столах.

10. Далеко не в каждой кондитерской вкусные пирожные

Не ждите, что любой купленный вами торт окажется шедевром. Не все пекарни могут похвастать воздушными и хрустящими круассанами. Часто на витрине можно увидеть заветренные пирожные с неаккуратной глазурью и кривые эклеры. Поэтому перед покупкой необходимо изучить оценки и отзывы в Google или TripAdvisor. Мой личный фаворит в Париже — круассан с личи, малиной и розой от Pierre Hermé. Каждый парижанин знает, как важно найти свой идеальный багет и булочку с шоколадом.

11. Французы — не самый улыбчивый народ

Находясь во Франции, вы столкнетесь с потрясающей вежливостью и воспитанностью. Будьте готовы повторять по 20 раз в день «добрый день», «хорошего дня», «извините». Но не ждите заготовленных ослепительных улыбок, как у американцев. Французы сдержанны в своих чувствах. Складывается ощущение, будто и в самом языке не так много слов, передающих радость и счастье. Зато можно рассчитывать на искренность, ведь местные выражают радостную взбудораженность только тогда, когда они на самом деле ее почувствовали. А чтобы найти настоящего друга, нужно пройти вместе через огонь и воду, и только потом француз откроется и доверится вам.

И все же, несмотря ни на что, Париж — это особенный волшебный мир!

Вопреки всем неожиданным нюансам и заметным минусам, Париж по-прежнему ослепляет своей красотой и величием. Он заключает в себя весь спектр впечатлений, и в этом его уникальность. Старинные узкие улочки Маре и Латинского квартала, широкие авеню барона Османа, современная архитектура Дефанса, культовые места из фильмов и тихие скверы, утопающие в цветах... Каждый может найти свое любимое место, свою гавань спокойствия в культурном мегаполисе. Здесь качественные и вкусные продукты, хорошая экология и люди, всегда готовые тебе помочь. Даже спустя 3 года я каждую неделю продолжаю открывать для себя новые удивительные места. Зачем тратить нервы и время на негативные эмоции, если можно ежеминутно любоваться красотой вокруг?

А вы бывали в столице Франции? Какие впечатления у вас остались после поездки?