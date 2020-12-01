10+ вещей, которые не стоит делать в разных странах мира, чтобы не выглядеть глупо
Бесспорно, путешествия по миру — один из самых приятных способов расширять свой кругозор и знакомиться с новой культурой. А опытный путешественник, помимо покупки медицинской страховки и обратных билетов, обязательно узнает заранее, чего стоит избегать в незнакомой стране, что стоит помнить и о чем нельзя говорить.
Мы в AdMe.ru большие любители всего неизведанного, а потому сегодня подготовили несколько полезных советов, которые помогут не попасть в неловкую ситуацию (и даже избежать наказания). В конце статьи вас ждет бонус: реальные истории от сотрудников редакции.
1.Сингапур
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Не берите салфетки, оставленные на столиках кафе в торговых центрах. Если вы увидели, что место пустует, а на нем лежит не распакованная салфетка, помните: это не бесплатный сервис. Таким образом сингапурцы помечают занятый столик. © Yao Zhan / Quora
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Не стоит улыбаться незнакомым людям и даже соседям до момента, пока вас не представят друг другу: так делать не принято. © Yao Zhan / Quora
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Продавцы в киосках и уличные торговцы не привыкли к чаевым, здесь это не в порядке вещей. Но если вы уж очень хотите это сделать, то лучше дайте сумму чуть большую, чем стоимость покупки, и попросите оставить себе сдачу. Если вам все же ее вернут, улыбнитесь и возьмите назад. © Tommi Huang JunYao / Quora
2. Филиппины
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Здесь часто едят руками. Не удивляйтесь. © Michael Figueroa / Quora
- Филиппинцы достаточно выразительны в проявлениях своих эмоций, и похлопать по спине, смеясь при этом, — обычная вещь. Не будьте слишком к этому чувствительны, иначе рискуете заслужить прозвище недотроги. Если вам неприятно, просто с улыбкой скажите ang sakit ha («это больно») и посмейтесь над этим. © Michael Figueroa / Quora
- Если вам предлагают что-нибудь попробовать (особенно это касается уличной еды), делайте это — хотя бы в минимальных количествах. Если поймете, что не хотите больше, просто скажите, что вам достаточно. Категоричный отказ, скорее всего, покажет вас как очень придирчивого человека. © Michael Figueroa / Quora
3. Новая Зеландия
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При посещении кафе ни в коем случае не заказывайте латте, просите флэт-уайт, ведь новозеландцы утверждают, что именно они изобрели этот кофейный напиток. Он очень похож на латте, но с чуть большим соотношением кофе к молоку. © Liz Deacle / Quora
- Люди здесь спокойны и размеренны ровно до того момента, пока не сядут за руль. Поэтому не ожидайте, что авто остановится ради вас, когда вы стоите на зебре: этого не произойдет, пока в баке не закончится бензин. © Liz Deacle / Quora
- В Новой Зеландии готовят потрясающую картошку с рыбой. Но не просите уксуса — вам его не дадут. А еще обязательно предупреждайте, если не любите много специй в вашем фри, потому что вам могут положить их без спроса и очень много. © Liz Deacle / Quora
4. Сардиния
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Не забирайте в качестве сувениров песок и ракушки с пляжа. За это можно получить штраф — € 3–10 тыс. Многие пляжи Сардинии формировались не один миллион лет и состоят из ценных частиц кварца и остатков раковин эндемичных моллюсков и древних кораллов. © Cristian Farris / Quora
- Не ищите в продаже или в ресторанах знаменитый сыр касу марцу: продавать его незаконно, и большинство местных жителей его ни разу в жизни не видело. И они не смогут помочь вам в поисках. © Cristian Farris / Quora
- В разных районах страны разные правила по утилизации мусора, и часто на улицах не встретить нормальные урны. Соблюдайте местные правила сортировки отходов — в некоторых местностях за нарушения накладывают высокие штрафы. © Cristian Farris / Quora
5. ЮАР
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Южноафриканцы — дружелюбный народ как друг к другу, так и к иностранцам, однако это дружелюбие может легко испариться, если не ответить взаимностью. Прохожие на улицах могут смотреть вам в глаза и улыбаться, а в очередях нередко заводят случайную беседу — вежливым будет делать то же самое. © Mark Majeira / Quora
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Не спрашивайте людей об их инвалидности — это может оказаться сильнейшим оскорблением. Запрет на дискриминацию по признаку инвалидности закреплен в Конституции страны. © Mark Majeira / Quora
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Избегайте тем, касающихся охоты на животных. Жители ЮАР гордятся местной природой и не всегда мирятся с тем, что люди занимаются этим. И охотиться можно лишь на некоторых животных, обязательно получив разрешение. © Mark Majeira / Quora
6. Франция
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В ресторане или кафе не размахивайте руками, чтобы привлечь внимание официанта. Дождитесь, пока он будет проходить мимо, и посмотрите в глаза, максимум — слегка приподнимите руку. Большее считается грубостью. © Miya Bella / Quora
- Никогда не обращайтесь к людям с просьбой прямо, без предварительного обмена любезностями. В магазинах и барах даже действует отдельное негласное правило, как попросить о чем-то. Обычно люди здороваются и сразу переходят к вопросу или заказу, во Франции же лучше не торопиться. Поздоровайтесь, в идеале скажите bonjour, подождите, пока вам ответят и спросят, чем могут помочь. © Miya Bella / Quora
- При оформлении заказа в ресторане не предполагайте, что с легкостью сможете внести корректировку в блюдо. Во многих англоязычных странах считается нормой попросить убрать определенные ингредиенты, заменить соус или заправку. Во Франции такое не распространено, и при подобной просьбе вы можете наткнуться на отказ. Этому есть объяснение: французы — известные гурманы. Они считают, что долго работали, чтобы создать определенный баланс специй и составляющих, и думают, что иначе вы просто не сможете насладиться блюдом в полной мере. © Miya Bella / Quora
7. Финляндия
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Держите дистанцию. Не подходите к людям слишком близко — здесь очень уважают личное пространство. Если у американцев европейское приветствие с поцелуем в щеку вызывает удивление, то финны могут счесть это едва ли не оскорблением или угрозой. © Markku Nissinen / Quora
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Не стоит говорить «привет, как дела?» или «привет, как ты?», если не имеете это в виду. Здесь фраза «как дела» и подобные ей не считаются частью приветствия. Это отдельные вопросы, на которые вам отдельно ответят. © Markku Nissinen / Quora
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Молчание здесь является самостоятельной частью беседы, не стоит удивляться. Это не выражение злости или обиды, это небольшой отдых от разговора. © Markku Nissinen / Quora
8. Азербайджан
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Если вы попросите добавить в ваш чай молоко, на вас тут же посмотрят косо. И продолжат смотреть, если вы решите выпить чая или кофе до еды: это делают исключительно после приема пищи. © Rashad / Quora
- Не стоит откровенно выражать свои чувства и целовать партнера на публике, в особенности в присутствии старшего поколения или детей. Азербайджан — страна, которая в некоторых сферах достаточно консервативна. © Rashad / Quora
- Помните: нельзя верить информации на табло у автобусных остановок, которая сообщает, когда приедет автобус. Азербайджанцам чужда немецкая пунктуальность. © Rashad / Quora
9. Вьетнам
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Не раскрывайте зонт, пока не выйдете из дома. Вьетнамцы верят, что злые духи боятся солнечного света и могут прятаться под зонтом, и если выпустить их таким образом, то они разбредутся по дому. © Dong Tran / Quora
- Нельзя приступать к еде, пока самые старшие за столом не возьмут в руки палочки. Уважение к старшим — одна из главных традиций этой страны. © Dong Tran / Quora
- Не пользуйтесь зеркалом и расческой в транспорте — в чьей-то машине, такси или автобусе. Существует поверье, особенно распространенное среди водителей авто, что таким образом можно разбудить души людей, погибших в автокатастрофах, и эти души принесут несчастье тем, кто их разбудит. © Dong Tran / Quora
10. Босния
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В доме не принято носить обувь, ее нужно снимать. За редким исключением. © Vera Veretina / Quora
- Невежливо идти в гости или на вечеринку без подарка. Это необязательно должно быть что-то дорогое, часто достаточно шоколада или цветов для хозяйки дома. Но следите за тем, чтобы количество подарков было нечетным. © Vera Veretina / Quora
- Нельзя свистеть в доме и перешагивать через чьи-нибудь вытянутые ноги. Отчасти это суеверие, отчасти — воспитанность. © Vera Veretina / Quora
11. Италия
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В ресторане не просите пиццу с курицей. Это не итальянская еда, а изобретение англо-американского фастфуда. © Marco Brandizi / Quora
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Не садитесь за руль в Риме и Неаполе. В самом деле, если возможно, избегайте этого. © neoandrex / Reddit
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Не ждите, что итальянцы будут говорить с вами по-английски. В школах тут преподавание иностранного языка не на очень высоком уровне, отсюда и проблема. Но зато в Италии, в отличие от многих других стран, никто не будет обижен, если вы не станете учить фразы на местном языке. Вам в любом случае постараются ответить, подвезти вас куда нужно, указать жестами и так далее. © Marco Brandizi / Quora
Бонус: с чем однажды столкнулись мы сами
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Как-то раз я была в гостях у подруги, которая живет в Бельгии. Мы собрались на праздничный ужин. Я надела нарядное платье и, конечно же, все свои золотые украшения, а их у меня достаточно. Но подруга заставила снять, потому что, как оказалось, у них не принято выделяться среди других и демонстрировать свой достаток.
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Однажды мне случилось по работе несколько недель жить в Монреале (Канада). У меня там много знакомых, так что ни с передвижением по городу, ни с местными правилами проблем не было. Но в какой-то выходной я захотел сходить на продуктовый рынок сам, без сопровождения друзей. После совершения покупки я собирался расплатиться, достаю местные деньги и вижу, что продавец укоризненно на меня смотрит. Оказалось, что здесь нельзя платить мелочью за покупки свыше $ 25: сумма была чуть меньше $ 29, а у меня как раз закончились купюры, еще и карточку забыл. Расплатиться я смог, но на будущее продавец советовал это правило не нарушать. С тех пор старался везде платить картой.
- Мы с мужем проводили отпуск в Таиланде. Одним вечером ужинали в ресторане, я решила позвать официанта, чтобы дозаказать еду. Когда он подошел, мы заметили, что он чем-то очень недоволен. На тот момент моего английского хватило только на то, чтобы сделать заказ, но позже в отеле нам объяснили, что здесь не принято подзывать официанта, приподняв палец. Это могут даже приравнять к оскорблению. Нужно сжать руку в кулак.
А какие поверья и правила действуют в вашей стране? К чему нужно быть готовыми, прежде чем приехать к вам в гости?