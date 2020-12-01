10+ вещей, которые не стоит делать в разных странах мира, чтобы не выглядеть глупо

Как-то раз я была в гостях у подруги, которая живет в Бельгии. Мы собрались на праздничный ужин. Я надела нарядное платье и, конечно же, все свои золотые украшения, а их у меня достаточно. Но подруга заставила снять, потому что, как оказалось, у них не принято выделяться среди других и демонстрировать свой достаток.

Однажды мне случилось по работе несколько недель жить в Монреале (Канада). У меня там много знакомых, так что ни с передвижением по городу, ни с местными правилами проблем не было. Но в какой-то выходной я захотел сходить на продуктовый рынок сам, без сопровождения друзей. После совершения покупки я собирался расплатиться, достаю местные деньги и вижу, что продавец укоризненно на меня смотрит. Оказалось, что здесь нельзя платить мелочью за покупки свыше $ 25: сумма была чуть меньше $ 29, а у меня как раз закончились купюры, еще и карточку забыл. Расплатиться я смог, но на будущее продавец советовал это правило не нарушать. С тех пор старался везде платить картой.