10 доказательств того, что Швеция сплошь состоит из удивительных вещей

11

23

12.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Шведы удивительны: они едят пиццу с бананами, живут по закону Янте и строят заново один и тот же отель каждый год. Перед тем как прочесть статью и узнать еще много интересного об этой стране, не забудьте включить один из хитов группы АВВА. Спойлер: в конце вы узнаете, почему легендарные музыканты выступали в таких странных сценических костюмах.

AdMe.ru не устает рассказывать про интересные особенности разных стран. Сегодня настала очередь Швеции.

1. Страна с пометкой «эко»

Если вы хотите узнать, что такое экологически чистая жизнь, то вам нужно побывать в Швеции. Это первая страна, которая отказалась от бензина и начала использовать биотопливо, а шведское безотходное производство и система переработки мусора стали идеальным примером для всего мира. Качеством экологии довольны не только люди, но и звери, которых на территории Швеции множество.

2. Отель, который строят заново каждый год

В Швеции находится первый в мире отель изо льда, который перестраивают ежегодно с декабря по апрель. Ледяные тут не только стены, но и мебель, бар и даже посуда. Номера в «Ледяном отеле» никогда не повторяются, ведь каждый год над ним работают разные художники и архитекторы, воплощая свои новые идеи.

3. Жизнь по закону Янте

Закон Янте распространяется на территории Норвегии и Дании, но в Швеции его исполнение ощущается сильнее, чем где-либо. 10 заповедей этого закона гласят: Не думай, что ты особенный.

Не думай, что ты настолько же велик, как мы.

Не воображай, что ты умнее нас.

Не думай, что ты лучше нас.

Не думай, что ты знаешь больше нас.

Не думай, что ты важнее нас.

Не думай, что ты на что-то годишься (что-то способен делать).

Не смейся над нами.

Не думай, что нам (кому-то) есть до тебя дело.

Не думай, что ты можешь нас чему-то научить. Чтобы посмотреть, как действует закон Янте, и понять, что это не пособие «Как почувствовать себя никчемным человеком», достаточно пройтись по магазинам, ресторанам или курортам. Вы увидите, что шведы не хвастаются своим материальным состоянием или особыми знаниями, не носят горделивых масок и не пытаются продемонстрировать окружающим свое превосходство. Именно в этом и заключается главный посыл заповедей.

4. Карлсон — не национальный любимчик

Шведы не любят Карлсона, и у них есть на то причины: Астрид Линдгрен представила его как эгоистичного и вредного маленького человечка, а вот в России его знают как добродушного мужчину в самом расцвете сил. И своей репутацией он обязан советскому переводчику Лилианне Лунгиной и иллюстраторам, которые подарили ему милый и смешной вид. А вот настоящая любимица Швеции — Пеппи Длинныйчулок.

5. Самбу, сербу и ибландбу

В Швеции есть несколько видов семейных отношений, потому как влюбленные не спешат скреплять себя узами брака. Нередко, когда пара живет вместе порядка 10 лет, заводят общих детей, но при этом не приходятся друг другу мужем и женой. А вот кем они могут быть: Самбу: пара проживает вместе и имеет общее домашнее хозяйство.

Сербу: мужчина и женщина не живут вместе, но их отношения длятся долго и они проводят совместный отпуск и выходные.

Ибландбу: партнеры, которые иногда живут вместе.

6. Фика

Фика — обязательные перерывы на кофе в течение дня. И не говорите шведу, что пить много кофе вредно: вам все равно не поверят. А дело в том, что еще во второй половине XVIII века король Густав III провел «Кофейный эксперимент», которым хотел доказать, что этот ароматный напиток сродни яду. В эксперименте участвовали 2 брата-близнеца, приговоренные к смертной казни. Им согласились сохранить жизни — при определенном условии: один брат должен пить 3 кастрюли кофе в день до конца жизни, а другой — чай в таком же количестве. За братьями наблюдали врачи, которые должны были доложить о результатах королю. Спустя время доктора умерли — от старости. Впрочем, и сам Густав III не дожил до конца эксперимента. Что же произошло с близнецами? Первым умер тот, кто пил чай: ему было 83 года. А вот в каком возрасте оборвалась жизнь вынужденного любителя кофе, до сих пор не известно.

7. Любовь к необычной пицце

В Швеции много итальянских ресторанов. Правда, меню немного отличается от привычного. Например, самое популярное блюдо — кебаб-пицца, основой которой служит мясо с вертела и специальный соус. А еще здесь можно попробовать пиццу с бананами.

8. Личное пространство

Шведы очень внимательно относятся к личному пространству окружающих и не будут без срочной необходимости беспокоить просьбами. Даже на автобусных остановках люди стоят на определенном расстоянии друг от друга.

9. Национальные развлечения

Как проверить свою меткость на карнавалах в Швеции? Поучаствовать в народной забаве: забрось селедку в бочку. Если вам повезет, то вы получите плюшевую рыбу в качестве приза.

10. Безналичный расчет

Швеция отказалась от использования наличных денег, поэтому даже общественные туалеты принимают только банковские карты. Кстати, и у них есть интересная особенность: на ручках установлены светодиоды. Красные сигнализируют, что кабинка занята, а зеленые — что свободна.

Бонус: почему участники группы АВВА так странно одевались?

Знаменитые музыканты каждый раз придумывали все более экстравагантные и яркие костюмы, чтобы платить меньше налогов. По законодательству Швеции налогом не облагается та одежда, в которой нельзя было бы выйти на улицу в качестве повседневной.

А что удивило вас больше всего?