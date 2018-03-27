10 туристических ошибок, из-за которых вы не оцените настоящую местную кухню

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Неприятно, но факт: попробовать действительно качественную и вкусную местную кухню сложно даже в самых известных «гастрономических» странах. Туриста всюду подстерегает подвох. Мы собрали 10 тонкостей, которые помогут познать мир на вкус, не обанкротившись и не попавшись на типичный развод.

Редакция AdMe.ru уже пересмотрела свои взгляды на гастрономический туризм и надеется, что и вы найдете для себя полезные советы.

1. Популярное ≠ хорошее

Если ресторан, активно предлагающий попробовать традиционную кухню, расположен неподалеку от некой достопримечательности, лучше не поддаваться на его рекламу. Такие заведения рассчитаны на групповых туристов, которых нужно оперативно накормить и отправить следовать программе, так что качество местной еды и сервиса часто разочаровывает. К тому же нередко близость достопримечательности заставляет владельцев заведений неадекватно завышать цену. Отсюда правило первое: сто́ящие рестораны редко встречаются на маршруте массового туриста.

2. Сужаем круг

И сразу правило второе: не бывает национальной кухни, есть региональная! Чем шире гастрономия страны, тем больше отличается традиционная кухня каждой ее части. Так, если вы отправляетесь в Рим, узнавайте не про «итальянскую кухню», а про «кухню региона Лацио». Зная такие тонкости, вы попробуете действительно лучшую пиццу в мире, за которой выстраиваются очереди из местных, а в Венеции, например, со знанием дела закажите неподражаемое ризотто с чернилами каракатицы.

3. По-домашнему вкусно

Существует мнение, что даже самое аппетитное ресторанное блюдо не донесет до вас всего колорита иностранной кухни: это под силу только домашней еде. Согласны вы или нет, но опыт этот в любом случае интереснейший и легкодоступный. Попасть на обед к местной семье и даже поучиться у иностранных хозяек можно, изучив сайты вроде этих: eatwith.com,

cookening.com,

withlocals.com,

authenticfoodquest.com.

4. Языковой барьер

Этот пункт в большей степени касается азиатской кухни. Местные блюда сами по себе чрезвычайно экзотичны, к тому же азиатские языки предельно осложняют попытки иностранцев постичь локальную кулинарию. Жители, даже говорящие по-английски, часто не в состоянии объяснить состав или способ приготовления еды, тем более не пытаются решить эту проблему повара при составлении меню. Частое решение туристических ресторанов — облегченный список известных или «понятных» для иностранцев блюд. Поэтому даже для тех, кто посещал Китай, он так и остается страной утки по-пекински и лапши, а гастрономия Японии не уходит глубже суши, роллов и темпуры. Если не знаете языка, рискните заказать незнакомое блюдо наугад или подглядите в тарелки к соседям: местные лучше знают, что выбирать.

5. Всему свое время

Зная сезонные продукты, вы точно не ошибетесь с выбором лучшего блюда в ресторане. Так, свежие трюфели в Пьемонте можно достать только в ноябре и декабре. Ранняя весна — время нежнейшей ягнятины в Узбекистане. А восхитительный вкус греческих сардин можно оценить только летом. Не стоит пренебрегать этим правилом, планируя отпуск: обидно будет не только переплатить за безвкусную еду, но и разочароваться в известном блюде.

6. Авторитетное мнение

Найти «то самое место» в совершенно незнакомом городе непросто даже при наличии интернета. Полагаться на описание сайта того или иного заведения не стоит, ищите комментарии сторонних критиков. Можно смело полагаться на профессиональные рецензии уважаемых специализированных изданий типа Food & Wine, Saveur, Gourmet, Bon Appetit и др. Колонки «Путешествия» или «Еда» крупных масс-изданий, например, New York Times, The Guardian, Daily Telegraph, CNN, BBC, National Geographic также дают оправданные рекомендации. Однако помните, что максимальный «срок годности» ресторанной рецензии — полгода.

7. Советы бывалых

Альтернативный источник, к которому можно обратиться, — это сайты отзывов типа tripadvisor.com, zagat.com, yelp.com, bento.com и проч. Некоторые люди доверяют им даже больше, чем указанным выше официальным источникам. Но и здесь есть ряд нюансов. Во-первых, в таких отзывах много субъективизма.

Во-вторых, из-за некачественной редакторской работы над сайтом в топ попадают ничем не примечательные заведения типа фастфудов, положительные отзывы о которых основаны на дешевизне и больших порциях. При этом по-настоящему классный ресторан окажется на 50-й странице из-за малого количества комментариев.

В-третьих, нередка практика проплаченных положительных рецензий, оставленных людьми или ботами в качестве рекламы, либо отрицательных отзывов ради потопления конкурентов. Что делать: ознакомьтесь с отзывами о ресторане в различных источниках; по возможности прослеживайте историю и характер отзывов конкретного пользователя — так вы сможете отличить реальный комментарий от проплаченного; пролистывайте списки ресторанов до самого конца и не стесняйтесь задавать вопросы на форумах.

8. Дотянуться до звезд

Звезда «Мишлен» (Michelin), пожалуй, самого известного гастрономического путеводителя, — безусловно, гарантия высокого статуса и неподдельного качества заведения. Однако это не единственный гид, пользующийся авторитетом: отправляясь в Италию, можете смело ориентироваться на отметку Gambero Rosso, в США — обратиться к мнению Gayot. Можно поискать и другие, главное — помнить, что здесь снова работает правило про региональность кухни: чем конкретнее география путеводителя, тем лучше. Весьма неприятным бонусом к гарантии качества «Мишлен» являются увеличение среднего чека и сложности с бронированием. Так, получая одну звезду «Мишлен», ресторан прибавляет 30 % в чеке, 2 звезды — 50 %, 3 звезды — от 100 % и выше. Чем выше рейтинг ресторана, тем сложнее в него попасть: бронировать столик придется не менее чем за неделю до визита.

9. Разбираемся на месте

Если у вас достаточно смелости и знания языка, можно провести разведку на местности. Гиды, персонал отеля, таксисты и туристические информбюро — крайне необъективные советчики в вопросах кухни. Вместо этого лучше обратить внимание на фермерские рынки, где можно разговориться с местными и узнать о свойствах, сезонности и качестве любого продукта. Не стоит обходить стороной и гастрономические фестивали: на них фермеры и рестораторы привозят на дегустацию свою лучшую продукцию. А частные фермы и винодельни не только дадут вам возможность попробовать свежайший продукт, но и познакомят с технологиями приготовления.

10. Играйте по правилам

Наконец, погружение в гастрономическую культуру любой страны будет неполным, если вы не познакомитесь с местными традициями употребления блюд. Скажем, не стоит испытывать терпение итальянцев и лить кетчуп на пиццу или пасту. Обратите внимание на то, как принято обращаться с едой: если местные едят ее руками, значит и вам стоит отложить приборы и попробовать есть так, как полагается. В Австрии же, строго относящейся к культуре потребления кофе, принято запивать его водой. Будьте внимательны к деталям: так вы не только проявите уважение к иностранной культуре, но и лучше ее прочувствуете.

Есть ли искушенные гурманы и путешественники среди наших читателей? Пополняйте наш список советов в комментариях!