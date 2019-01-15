10 стран, куда не стоит ехать в 2019 году, и 10 альтернативных направлений

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Если вы сейчас планируете, куда отправиться в путешествие в 2019 году, то новое исследование международных экспертов поможет вам быстрее справиться с выбором направления для отпуска. Специалисты проанализировали ситуацию в каждой стране мира и опубликовали интерактивную карту самых безопасных мест для туристов в наступившем году.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили карту мира и выяснили, почему поездка в Иран в 2019 году будет такой же легкой и приятной, как и в любую европейскую страну, а отпуск в Египте или Таиланде может стать рискованным приключением.

1. Египет и Марокко

Правительство некоторых европейских стран рекомендует отложить поездку в Египет до тех времен, когда снизится уровень напряженности в стране.

В качестве альтернативного направления на африканском континенте можно рассмотреть Марокко, которое, по данным исследования, считается безопасной страной для путешествий. Здесь утром можно искупнуться в Атлантическом океане, а к обеду легко добраться до Средиземного моря. Те, кто любит просто гулять по городу и охотиться за диковинными сувенирами, сразу влюбятся в местные колоритные улочки с разноцветными домиками. А экстремалы смогут побывать в самой известной пустыне мира и покорить Атласские горы.

2. Испания и Словения

Испания давно стала местом притяжения многих отпускников, но сюда же стремятся и тысячи нелегальных мигрантов, которые могут омрачить ваш отдых.

Если вам хочется отправиться в путешествие именно в Европу, то следует обратить внимание на Словению. Она входит в пятерку самых безопасных стран для туризма в 2019 году. Пляжи не уступают по уровню комфорта испанским, а цены здесь существенно ниже.

3. Эстония и Финляндия

Маловероятно, что в Эстонии вас будут ждать какие-либо серьезные неприятности. Хотя, по данным исследования, это далеко не идеальная страна для путешествий. Туристы здесь легко могут нарваться на карманников.

Финляндия возглавляет список самых безопасных стран для туристов и предлагает различные виды приключений в любой сезон и для людей разного возраста. А зимой сюда лучше всего отправиться на поиски Деда Мороза и северного сияния.

4. Тунис и Гамбия

Когда-то очень популярный среди европейских туристов Тунис сегодня эксперты не рекомендуют в качестве направления для отпуска в 2019 году. Местные власти пока не могут обеспечить полную безопасность для путешественников за пределами отелей.

Гамбия входит в число самых безопасных африканских стран для туризма в 2019 году. Здесь вы можете увидеть экзотических животных, свободно гуляющих по улицам городов, или поехать на сафари. А цены на перелет из Европы на чартерных рейсах порадуют вас своей доступностью.

5. Мексика и Куба

Отправляясь в путешествие в Мексику, следует помнить, что большая часть страны не рекомендуется для посещения. За последнее время было зарегистрировано несколько неприятных инцидентов в местах, популярных среди отдыхающих.

Если вам захочется отправиться в путешествие за океан, то отличным вариантам с точки зрения безопасности и доступности отдыха может быть Куба. Уровень безопасности туристов здесь один из самых высоких в Карибском регионе, а белоснежные пляжи с бирюзовой водой и особенный местный колорит не оставят равнодушным ни одного путешественника.

6. Перу и Аргентина

Увидеть древний город инков — мечта многих путешественников, но пока в Перу еще нет должного уровня сервиса, который бы гарантировал полную безопасность для туристов.

Одной из самых безопасных стран для путешественников в Южной Америке является Аргентина. Разнообразие природных и архитектурных достопримечательностей, а также культурных традиций впечатлит даже самого взыскательного туриста.

7. Филиппины и Малайзия

Хоть Филиппины и признаются райским местом на земле, но туристам пока следует воздержаться от посещения некоторых территорий. Страна находится на «огненном кольце» на краю Тихого океана, поэтому здесь велика вероятность землетрясений и цунами.

В качестве альтернативного направления можно рассмотреть Малайзию. Здесь на большей части территории уровень безопасности для путешественников такой же высокий, как и в европейских странах. А уникальные природные достопримечательности и белоснежные пляжи порадуют вас отсутствием толп туристов и хорошим уровнем сервиса.

8. Таиланд и Вьетнам

Таиланд, который давно облюбовали туристы со всех уголков мира, к сожалению, пока еще не входит в список безопасных стран для путешествий. Особенно аккуратным здесь нужно быть за рулем мотобайков, так как многие водители не всегда соблюдают правила вождения, а качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

Соседний Вьетнам — более спокойное место для туристов. Здесь можно найти очень привлекательные предложения для организации вашего отпуска. Прекрасные пляжи, завораживающие горные пейзажи и древние памятники культуры оставят у вас самые позитивные впечатления от посещения этой дружелюбной страны.

9. Индонезия и Маврикий

Природные катаклизмы в последнее время все чаще происходят в разных уголках Индонезии, в том числе недалеко от популярных туристических мест. Поэтому пока эта страна не является лучшим направлением для отпуска в 2019 году.

Островное государство Маврикий в Индийском океане радует комфортной погодой круглый год, а чартерные рейсы из Европы помогают добраться сюда за разумные деньги. Здесь вы найдете и райские пляжи, и яркие коралловые рифы, и множество красивейших водопадов и архитектурных достопримечательностей. На острове нет ядовитых животных или свирепых хищников, а местные жители очень гостеприимны.

10. Турция и Иран

Путешествие по Турции пока еще не является самым безопасным приключением для туристов. Например, в некоторые районы страны, которые граничат с Сирией и Ираком, без специального разрешения даже невозможно проехать.

Соседний Иран, по данным экспертов, является благоприятным местом для путешествий в 2019 году. Наследие древних цивилизаций, низкие цены и вкуснейшая персидская кухня уже привлекают сюда миллионы туристов.