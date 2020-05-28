10 обескураживающих особенностей Франции, которые так и хочется впустить в свою жизнь

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Брижит Бардо, Катрин Денев, Софи Марсо — женщины, на которых мечтали быть похожими миллионы девушек по всему миру. Эти иконы французского стиля выглядели невероятно и на экране, и в реальной жизни. Времена изменились, и представления о красоте, а также некоторые особенности быта сейчас уже не такие, как в минувшем веке. Однако ряд современных привычек француженок до сих пор поражает и нередко приводит в дикий восторг.

Мы в AdMe.ru с удовольствием изучили откровения француженок и теперь хотим рассказать о 10 традициях, которые привычны для Парижа, но с трудом укладываются в голове иностранки.

Во Франции не принято делать укладку волос

Один из отличительных признаков француженки — ее шевелюра. Прическа никогда не бывает «вылизанной», и редко случается, что мадемуазель — сторонница укладки. Женщины во Франции предпочитают прически, в которых присутствует некая незаконченность, поэтому они почти никогда не используют фен.

Француженки не пользуются тональным кремом

Французские девушки избегают плотного тонального покрытия. Оно делает кожу ровной и слишком идеальной. Поэтому француженки уделяют больше внимания средствам для ухода за кожей, чтобы она выглядела свежей и здоровой без косметики. Однако если все же кожа далека от идеала, то они добиваются максимально естественного внешнего вида: мешают тональную основу с увлажняющим кремом, а затем маскируют дефекты (круги под глазами, крылья носа, высыпания) корректирующими средствами.

Предложение вступить в брак нередко делает женщина

Часто случается так, что француженка сама предлагает возлюбленному пожениться. Естественно, как и всем, ей хочется, чтобы этот момент был исключительным и оригинальным. Кроме того, зачастую женщины не покупают роскошное платье и спокойно могут пойти под венец в винтажном костюме или другом скромном наряде.

Во Франции любят девушек, которые спорят

Француженки часто вступают в жаркие споры об искусстве, культуре, политике и других сферах жизни. Женщину, которая любит дискутировать, во многих странах назвали бы «трудной». Но только не во Франции: здесь подобную особу сочтут восхитительной и очень интересной. Однако если в споре девушка переходит на личности, ее посчитают агрессивной в любой стране мира.

Французская женщина не променяет очки на контактные линзы

Во Франции так много женщин носят очки, что можно подумать, будто в аптеках катастрофически не хватает контактных линз. Но на самом деле местным девушкам нравится этот аксессуар, ведь он позволяет выглядеть умными, интересными и таинственными. В этой стране женский ум ценится не меньше красоты.

Француженки против неестественной красоты

Во Франции не принято выглядеть слишком неестественно. Например, признаками дурного вкуса считаются заметно отбеленные зубы, тонко выщипанные брови или сильно увеличенные губы.

Местные девушки часто носят черное белье под белой блузкой

Анна Берест и Одри Диван, авторы книги «Как почувствовать себя парижанкой, кем бы вы ни были», считают, что носить черное белье под белой блузкой — «это как 2 вздоха над музыкальной партитурой». Француженки считают эту деталь пикантной и изысканной одновременно.

Во Франции девушки не покрывают ногти гель-лаком

Ухоженные, коротко подстриженные ногти, иногда покрытые лаком, но нерегулярно — важная особенность маникюра француженки. Главное — простота. Гель-лак и наращенные ногти, в свою очередь, будто сообщают всем, сколько времени вы потратили на то, чтобы стать такой изысканной.

Француженки покупают продукты на рынке

По субботам французы идут на рынок и закупают на неделю мясо и экологически чистые, выращенные на фермах фрукты и овощи. Почти в каждой стране есть рынки, где продукты гораздо лучше и качественнее, чем в магазинах. Во Франции придерживаются железного правила — съедать каждый день 5 фруктов и 5 овощей.

Во Франции не стыдятся финансовых трудностей

Принцип «живи по средствам» присутствует в головах французов на уровне коллективного бессознательного. Это постулат, который не может побороть даже желание пустить кому-нибудь пыль в глаза. Француз может сколько угодно козырять своим происхождением и связями, но при этом, ничуть не стыдясь, сообщит: «Я банкрот и временно живу на пособие по безработице». Однако спрашивать о размере чьей-то зарплаты считается неприличным.