10 особенностей жизни во Франции, от которых туристы никак не могут прийти в себя

Мы уже не раз писали о Франции: разрушали привычные стереотипы, делились культурными традициями и даже раскрыли несколько секретов о том, как жить на французский лад. Однако это еще не все. Эта страна настолько колоритна и уникальна, что ей всегда есть чем удивить даже самых искушенных туристов.

У нас в AdMe.ru припасено несколько любопытных историй о местных жителях, чей образ жизни приводит иностранцев в замешательство.

Полный провал называют русским словом «Березина»

В коллективном сознании французов переправа через реку Березину при отступлении из России в 1812 году оставила след как сокрушительное поражение, в котором французская армия понесла огромные потери. Спустя время слово «Березина» стало синонимом катастрофы и обозначает крушение всех надежд и планов. Употребляют его чаще всего в разговорной речи.

С местными жителями лучше говорить на ломаном французском, чем на блестящем английском

В интернете то и дело встречаются истории раздосадованных иностранцев, которые, приехав во Францию, столкнулись со стойким неприятием английского языка местными жителями. Нередко бывает так, что турист, обратившись по-английски к персоналу кафе или отеля, слышит ответ на французском языке или же вовсе остается без внимания. Объясняется это тем, что многие французы убеждены, что раз человек решился приехать во Францию и не удосужился выучить хотя бы пару вежливых фраз на их языке, то уважительного отношения к себе он не заслуживает. К тому же часть местного населения предвзято относится к англичанам и американцам, считая их недалекими и поверхностными людьми. Такое поведение неучтиво, но, к сожалению, не является редкостью.

Французы не пользуются чайниками

Что сразу же бросается нашим людям в глаза, когда они попадают домой к французам, так это отсутствие чайника. Если нужно погреть воду, они сделают это в ковшике на плите или в микроволновке. Да и сам чай местные жители почти не пьют. Как они сами в шутку замечают: «Около 90 % французов пьют кофе, остальные 10 % — это русские, которые в любое время суток пьют чай».

Здесь не пользуются привычными для нас мочалками и губками для тела

Вместо мочалки или губки для тела французы используют махровую рукавицу, которая, как правило, входит в комплект полотенец. Именно с помощью такой варежки французы умываются по утрам: намыливают одну сторону и ею моют лицо, а потом другой стороной варежки, не смачивая ее в воде, смывают мыло. Во Франции есть выражение faire une toilette de chat, которое переводится как «умываться, как кот». Оно означает «умываться наскоро», когда человек чуть влажной рукавицей протирает только уголки глаз.

С соседями принято договариваться

У многих сложился стереотип, что в большинстве европейских стран соседи только и делают, что следят друг за другом, чтобы потом сообщить о каком-нибудь проступке в полицию. Во Франции стучать на живущих рядом людей не принято. А вот договариваться, быть вежливыми и время от времени приглашать друг друга на небольшие посиделки — это вполне нормально.

Когда рождается ребенок, родственникам отправляют специальные поздравительные открытки

Одной из традиций, к которой французы относятся наиболее трепетно, — рассылка друзьям и родственникам открыток, извещающих о рождении малыша. К этому делу относятся очень серьезно, ведь важно никого не забыть, даже самых дальних родственников и не очень близких друзей. Сама открытка содержит фото малыша, желательно сделанное в первые дни его жизни, и лаконичный текст с информацией о дате рождения, а также росте и весе младенца. В конце обычно указывают домашний адрес новоиспеченных родителей, чтобы все адресаты знали, куда отправлять многочисленные подарки и поздравления.

Забота о детях проявляется в мелочах

Во Франции есть особый тип игрушек (их называют «дуду», от слова doux — «мягкий»), которые есть практически у каждого ребенка. Дуду даже включают в список необходимых вещей, которые дети должны принести с собой в садик. Особенность такой игрушки заключается в том, что она впитывает запах дома и матери, и где бы ни был ребенок, он чувствует себя спокойнее рядом с ней. За счет формы дуду удобно обнимать и легко укрываться ею перед сном.

Качество бьюти-услуг оставляет желать лучшего

Многие наши соотечественницы, переехавшие жить за рубеж, отмечают, что походы в местные салоны красоты стали для них сплошным разочарованием. «Решила я как-то сходить на макияж. Привыкла, что зайдешь в салон обычной, а выйдешь королевой, — рассказывает в своем блоге Елена. — Меня положили на массажную кушетку, принесли маленькую косметичку, начали красить. Сделали, дают зеркальце, а у меня стрелки смотрят в разные стороны. Я говорю: „Вы не видите, что они совершенно разные?!“ Визажист пожала плечами, стерла одну, перерисовала. И опять разные! В итоге она рисовала эту стрелку под моим контролем. И это салон красоты в центре города. Сам макияж лежал так неестественно, что дома пришлось перекрашиваться».

Французский юмор не менее специфичен, чем английский

В отличие от английского, французский юмор немного грубоват. Многие шутки строятся от обратного: примерному семьянину будут говорить о его многочисленных любовницах и брошенных детях; стройной девушке — о том, что она невероятно потолстела. Но при этом никогда не будут затронуты болезненные темы, будь то непростой развод, болезнь или увольнение. Настоящее удовольствие французы получают, когда с помощью игры слов удается превратить абстрактное замечание в остроумную шутку.

Для француженок главное — одеваться не фешенебельно, а удобно

Многие иностранцы верят в то, что, живя в одной из самых модных стран мира, француженки всегда выглядят изысканно и стильно, будто только что сошли с подиума. Однако это скорее миф, чем правда. Настоящие француженки не ограничивают себя какими бы то ни было правилами и одеваются так, как им удобно. Кроссовки, отсутствие макияжа и маникюра, мешковатая одежда и даже небритые подмышки — все это не чуждо местным жительницам. Гораздо больше их заботит состояние кожи, качество волос и ощущение собственного комфорта.