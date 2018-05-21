10 мест «как в кино», которые срочно нужно занести в свой список путешествий

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На нашей планете около 200 стран и более 2,5 млн городов, в каждом из которых непременно есть нечто любопытное для туристов. Но все же среди них есть особенные места, которые будто переносят вас на съемочную площадку некоего фильма.

Без длинного предисловия мы в AdMe.ru предлагаем вам занести в свой список путешествий эти 10 мест, которые словно сошли с набросков художников-постановщиков разных жанров кино.

Молнии над рекой Кататумбо, Венесуэла

В устье этой реки можно было бы снимать триллеры или фильмы ужасов в течение всего года. Дело в том, что здесь происходит уникальный природный феномен: вдоль побережья практически каждую ночь (точнее, до 200 ночей в году) возникает бесчисленное множество молний, будто здесь живет сам Зевс. И бьют они почти в одно и то же место. На плазменный шар Теслы похоже, знаете ли.

Никола-Ленивец, Калужская область, Россия

В 2000 году маленькая калужская деревушка под названием Никола-Ленивец вдруг становится объектом современного искусства, местом проведения фестиваля «Архстояние», многочисленных инсталляций, а позже — целым трендовым арт-парком. Прямо-таки живая декорация к фильму какого-нибудь современного Тарковского.

Берег Скелетов, Намибия

Частый туман, большие валуны, штормы и холодное течение превращают эту часть побережья пустыни Намиб в настоящий Бермудский треугольник для кораблей и китов. Только представьте картину: в месте, где соединяется бескрайняя пустыня с бушующим океаном, в песках и меж волн лежат скелеты потонувших некогда величественных кораблей. Похоже на тайник Дейви Джонса — бескрайняя пустыня с «Черной жемчужиной», куда попал Джек Воробей в «Пиратах Карибского моря», помните?

Szimpla Kert, Будапешт, Венгрия

Пристрастие венгров понавесить весь хлам на стены находит апогей своего воплощения именно тут — в огромном 2-этажном сквоте Szimpla Kert. Те, кто здесь был, подтвердят, что явление это уникальное: в полуразрушенном здании в центре столицы находится много залов, где можно и выпить горячительных напитков, и посидеть у костра, и оценить невиданные инсталляции и потанцевать под кислотных диджеев. В общем, мечта художника-постановщика артхаусного кино!

Пиг-бич, Багамские Острова

Биг-Мейджор-Кэй — это необитаемый остров в Карибском море. Ну как необитаемый: людей здесь нет, зато живут чудесные плавающие поросята. Самое любопытное, что никто не знает, каким образом свиньи вдруг забрали себе целый багамский остров, но самые распространенные версии построены вокруг того, что они попали сюда с корабля — грузового после крушения, либо с пиратского в виде съестной островной заначки, которая потом не была использована. В любом случае животные не растерялись и не просто выжили на необитаемом острове, но и научились плавать. А что, вполне себе хорошая локация для какого-нибудь философского фильма: в черно-белом кадре герой мог бы рассуждать о бытии на фоне купающихся свиней.

Уюни, Боливия

На первой фотографии может показаться, что парень фотографируется на фоне замерзшего зимнего озера. На самом деле это высохшее соленое озеро в жаркой Боливии. И представиться зрителю оно может в совершенно разном виде: во время сезона дождей это огромное зеркало, в котором отражается небо (из-за тонкого слоя воды), во время засухи оно покрывается живописными 6-угольными корками, а на закате оно розовое. Вдоль его берегов растут гигантские кактусы, бегают ламы и живут фламинго. Картина, да и только!

Пер-Лашез — это место, которое превращает смерть в величие. Легендарное кладбище французской столицы является местом концентрации красивейших скульптур, толп туристов и, конечно же, бессметного количества бессмертных знаменитостей, похороненных тут (вот лишь несколько человек, чтобы вы поняли масштабность места: Бальзак, Мольер, Делакруа, Шопен, Бизе, Эдит Пиаф, Джим Моррисон). Последнего, кстати, в одно время хотели «выселить» с кладбища по причине слегка эксцентричного поведения его фанатов, которые прямо у могилы горланили песни The Doors, курили марихуану и щедро разбрасывали окурки. Вообще, у поклонников разных знаменитостей — разные традиции. Надгробная плита Оскара Уайльда, к примеру, усыпана отпечатками женских губ: воздыхательницы писателя считают своим долгом поцеловать могилу Уайльда, что, кстати, показано в одной из новелл фильма «Париж, я люблю тебя».

Хоббитон, Матамата, Новая Зеландия

В свое время Питер Джексон, отказавшись от идеи картонных декораций, исколесил всю Новую Зеландию в поисках идеального ландшафта для постройки настоящего Шира. И такое место нашлось — одна из ферм на окраине села Матамата, которую сейчас называют никак иначе как Хоббитон, была перекрыта военными (в целях сохранения тайны перед премьерой) и перестроена в настоящую хоббитову деревушку с садами, огородами, мельницами и 37 домами-норами. Сейчас это место паломничества толкинистов. К сожалению, внутрь домиков войти нельзя, но вот посидеть в трактире, выпить эльфийского эля и прикупить кольцо всевластия — пожалуйста.

Вальпараисо, Чили

Живописный порт, расположенный меж океаном и холмами, считается одним из самых необычных латиноамериканских городов. Обшарпанные дома, бесконечные лабиринты из старых цветных домиков с многочисленными граффити производят впечатление, которое как нельзя лучше описано одним из туристов: «Чтобы получить Вальпараисо, нужно взять пригоршню итальянского Сорренто, добавить туда пару ложек старого Лиссабона, все это долго варить, а в конце приправить Сан-Франциско с его здравым пофигизмом». Идеальные декорации для легкого, слегка ностальгического ромкома.

Халльштатт, Австрия

Австрийский поселок Халльштатт, зажатый меж одноименным озером и Альпами, — настоящая черная жемчужина Австрии, а также памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подножье здесь настолько узкое, что даже вокзал пришлось построить на противоположном берегу озера, а проблему перевозки пассажиров непосредственно в сам поселок решить многочисленными лодками. Вообще, городок напоминает картину из какой-то сказки. Например, здесь вполне могла бы располагаться немецкая школа магии из вселенной Гарри Поттера.