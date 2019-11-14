Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

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Женщины и мужчины частенько не понимают друг друга. Потому что если первым что-то кажется логичным, то вторым — нет. Как, собственно, и наоборот. Например, представительницы слабого пола никогда не поймут, почему парни бросают свою одежду на пол, если рядом стоит корзина для грязного белья. Или почему те не пользуются гигиенической помадой, если у них потрескались губы. И как вообще они могут ни о чем не думать.