Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

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Женщины и мужчины частенько не понимают друг друга. Потому что если первым что-то кажется логичным, то вторым — нет. Как, собственно, и наоборот. Например, представительницы слабого пола никогда не поймут, почему парни бросают свою одежду на пол, если рядом стоит корзина для грязного белья. Или почему те не пользуются гигиенической помадой, если у них потрескались губы. И как вообще они могут ни о чем не думать.

Мы в AdMe.ru вместе с пользователями Reddit узнали, какие еще особенности поведения мужчин сложно понять женщинам.

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© subjectivism / reddit   © How I Met Your Mother / 20th Century Fox Television  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

2.

© daisy-chain-of-doom / reddit  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

3.

© CautiousShower / reddit  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

4.

© freinlk / reddit  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

5.

© Iron Man / Marvel Studios   © Paramount Pictures   © kalive7/ reddit  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

6.

© unknown author / reddit  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

7.

© Goaheadblameitonme / reddit   © Scarface / Universal Pictures  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

8.

© unknown author / reddit  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

9.

© platunia_ / reddit  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

10.

© Drflanigan / reddit   © Click / Columbia Pictures  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

11.

© unknown author / reddit  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

12.

© robogerm / reddit  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

13.

© camohorse / reddit  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

14.

© minumoto / reddit   © Stepfather / Maverick Films   © Screen Gems  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

15.

© go_speed_racer_go / reddit  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

16.

© Lil-Maece / reddit   © Fast & Furious 6 / Universal Pictures   © Original Film   © One Race Films  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

17.

© Iruinfun / reddit  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

18.

© remclem94 / reddit  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

19.

© koookoookachoo / reddit   © House, M.D. / NBCUniversal Television Distribution  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

20.

© liberty285code6 / reddit  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

21.

© Syng420 / reddit  

Женщины рассказали, какие типично мужские причуды они не в силах понять и объяснить

Как вы думаете, какие еще типично мужские вещи женщины никогда не смогут понять?

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5
24
8k

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