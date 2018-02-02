Канадский тест на трезвость, который пройдет не каждый даже в здравом уме

Однажды один из посетителей бара в Ванкувере обнаружил на подставке для кружек вот такую головоломку. Выяснилось, что заботливые хозяева бара предлагают пройти ее всем, кто сомневается, стоит ли продолжать веселье или пора остановиться. Эта загадка вам точно пригодится сегодня вечером.

Условия просты: нужно всего-навсего помочь вороне добраться от зеленой стрелки до красной, чередуя красные и зеленые точки и минуя два одинаковых цвета подряд.

Итак, поехали?

На первый взгляд головоломка несложная, но некоторые не могут решить ее и на трезвый ум.

Если вы нашли другие способы, проще и хитрее, делитесь ими в комментариях!

По материалам mattcoady

1 На склад!
16 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!