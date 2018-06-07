Японский тест раскрывает некоторые тайны отношений, о которых мы и сами не знали

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Трудоголизм — национальная проблема японцев: они работают по 10–12 часов в сутки, и в результате времени на семью практически не остается. Но, несмотря на это, процент разводов в Стране восходящего солнца существенно ниже, чем на Западе. Возможно, причиной этому служит какой-то особый философский взгляд на любовь. Это мы сейчас и проверим.

AdMe.ru нашел японский тест всего из 6 вопросов, ответив на которые вы узнаете кое-что новое о себе и своих отношениях с любимым человеком.

Представьте, что вы договорились о свидании дома у вашего молодого человека (девушки)

Вы стоите на распутье: перед вами простая дорога, по которой вы дойдете быстро, но не увидите ничего интересного, и длинная, витиеватая тропа с разными интересностями по пути. По какой вы пойдете?

Вы идете по своему пути и вдруг видите 2 куста роз

Почему бы не собрать букет для любимого (любимой)? Перед вами красные и белые розы. Какое соотношение цветов вы выберете?

Вы пришли к дому, где назначено свидание, звоните в дверь, и вам открывает домработница

Вы попросите ее сообщить хозяину дома о своем приходе или сами направитесь сказать любимому (любимой), что вы уже здесь?

Вы заходите в пустую комнату своего избранника (избранницы)

Куда вы положите букет? На подоконник или на кровать?

Вы провели день вместе и, пожелав друг другу доброй ночи, разошлись на ночь по разным комнатам

Вы проснулись и направились в спальню своего молодого человека (девушки), чтобы пожелать ему доброго утра. Он уже проснулся или еще спит?

Вам пора возвращаться домой

Какую из двух дорог вы выберете для обратного пути: длинную или короткую?

Посмотрите, что означают ваши ответы

Какой дорогой вы решили пойти к дому любимого человека?

Если вы выбрали короткий путь — вы достаточно быстро влюбляетесь, если длинный и замысловатый — ваши чувства нарастают постепенно. Какие розы вы выбрали для букета? Какое в нем соотношение двух цветов?

Красный цвет говорит о том, сколько вы готовы вкладывать в отношения, белый — сколько хотели бы получать. Если букет однотонный, это означает, что вы либо слишком много отдаете, либо слишком много ожидаете от партнера. Если разноцветный — значит, скорее всего, вы сохраняете баланс. Вы сообщили о своем приходе сами или решили попросить об этом домработницу?Если вы попросили сказать о вашем приходе прислугу, то в конфликтах вы чаще всего прибегаете к помощи третьих лиц. Если решили сами найти хозяина дома, то все неурядицы решаются только внутри вашей пары. Куда вы положили розы?

Если на кровать, то вы уверены в этих отношениях и хотите быть вместе как можно больше времени, на подоконнике — предпочитаете пока не торопить события. Когда вы проснулись, ваш избранник (избранница) спал или бодрствовал?

Если человек спит, значит вы готовы принимать его таким, какой он есть, и мириться с недостатками. Если уже проснулся — вы думаете, что сможете изменить его. Какую дорогу вы выбрали для обратного пути?

Если выбрали короткую, то можете разлюбить этого человека довольно быстро. Выбор длинного пути означает сильную привязанность к партнеру и желание строить с ним долгосрочные отношения.

Удивились? Согласны с результатами?