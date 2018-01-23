Японский тест о любви, для которого нужно на 5 минут дать волю фантазии

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Японский профессор Исаму Сайто (Isamu Saito) положил начало развитию интересного направления психологии, которое называется кокологией. Суть кокологических тестов состоит в интерпретации воображаемых ситуаций. Тестирующий описывает ситуацию, а тестируемый ее дорисовывает. AdMe.ru предлагает вам пройти один из таких тестов и поделиться своим мнением о его точности в комментариях.

Вам необходимо как можно четче представить предлагаемые в 5 пунктах мини-сюжеты и выбрать один из вариантов ответов.

1. Неведомое чудище наводит страх на жителей города. Как вы думаете, что ему нужно? Почему оно вышло из леса?

А. Его выгнал голод. Всем известно, что дикие животные в голодное время выходят к людям. Б. Он ищет кого-то из своей стаи. Может, пару, а может, даже детеныша. В. Он просто дикий зверь из леса. Какие тут могут быть объяснения? Г. В его жизни случилось что-то ужасное. Выход в город — это попытка привлечь к себе внимание.

2. От тайного поклонника вы получили в дар манускрипт. Что в нем?

А. Это биография известного писателя. Б. Это комедийная пьеса. В. Это литература абсурда. Г. Это поэма о любви.

3. У вас есть волшебный веер. Если обмахивать им кого-то, то этот человек исчезнет. На ком бы вы испытали силу магического предмета?

А. На себе. Б. На любимом человеке. В. На том, кто доставляет мне больше всего проблем.

4. Вы сидите в саду и читаете подаренный вам манускрипт. Вдруг появляется незнакомец и говорит...

А. Я тоже читал это. Замечательное произведение, не правда ли? Б. Как вам сюжет? В. Пожалуйста, подскажите, как добраться до главной площади. Г. Я рад, что вам понравился мой подарок.

5. Друзья пригласили вас в круиз. Поднявшись на палубу, вы видите...

А. Спокойное море, освещенное ярким солнцем. Б. Ночное море, отражающее лунный свет. В. Дымка тумана затянула холодное серое море. Г. Потрясающий воображение закат.

Расшифровка

1. Чудовище — это главная проблема вашей жизни

А. Вы живете не в полную силу, постоянно отказывая себе в чем-то и ограничивая. Б. Сейчас вы переживаете любовные терзания. В. Вас разочаровывают окружающие. Г. Вы чувствуете себя очень одиноким и непонятым.

2. Подарок — это одна из ваших самых привлекательных черт характера

А. Вы всегда уверены в себе и своих силах. И у вас есть все основания для этого. Б. Вы привлекаете друзей своим чувством юмора. В. Вы оригинал, каких поискать. Г. Вы душевный человек, у которого ищут поддержки в трудное время.

3. Веер — способ решения проблем в личной жизни

А. Вы прячете голову в песок и выжидаете, когда все само уладится. Б. Вы склонны перекладывать ответственность на своего любимого. В. Вы не уходите от проблем, а решаете их сразу.

4. Сцена в саду показывает, насколько вы общительны

А. Вы любите заводить новые знакомства и поддерживаете старые связи. Общение очень важно для вас. Б. Вы довольно разборчивы относительно новых людей в своем круге общения. В. Вас не тяготит одиночество. Вы наслаждаетесь покоем и возможностью делать то, что нравится вам, а не другим. Г. Вам нравится быть в центре всеобщего внимания, и вы отлично знаете, как этого добиться.

5. Море — это олицетворение вашего идеала в любви

А. Вам необходимо, чтобы все «искрило», чтобы эмоции через край, и не важно, что будет после. Б. Вы не хотите иметь секретов от любимого человека и надеетесь на такое же отношение с его стороны. В. Вы уверены, что возлюбленный — это в первую очередь лучший друг. Г. Вы считаете, что настоящая любовь — это та, которая описана в романах.

Мы ждем вашего мнения об этом тесте. Насколько точным он вам показался? Узнали ли вы себя в расшифровке?