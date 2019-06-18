Вредные советы для тех, кому даром не нужны хорошие отношения с ребенком

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Воспитание детей — одна из самых сложных и противоречивых тем, которая точно не потеряет актуальности вплоть до конца света. Нередко разные специалисты выдают настолько противоположные мнения по одному и тому же вопросу, что родители остаются в недоумении и растерянности. Однако есть ряд типичных ошибок, в отношении которых все детские психологи придерживаются примерно одинаковых взглядов.

AdMe.ru проанализировал популярные родительские промахи и описал их в виде вредных советов: делайте так, и наследник постарается исчезнуть из вашей жизни при первом удобном случае.

1. Поссорились с ребенком — игнорируйте его!

Игнорируйте долго, в идеале — несколько дней. На его попытки помириться отводите взгляд и скорбно молчите. Пусть ваш малыш в полной мере прочувствует, что его главный взрослый, его самый близкий и родной человек отказался от него. Осознание того, что твоя жизнь в опасности, очень отрезвляет и стимулирует.

2. «А у тети Ани растет хороший мальчик, не то что ты!»

Сравнивайте своего ребенка как можно чаще со всеми подряд, начиная от Леночки из соседнего подъезда и заканчивая Моцартом. Пусть ощущает себя ничтожным. Всегда.

3. Пусть ваше настроение меняется со скоростью света

Будьте внезапны, как пороховая бочка: ребенок не должен знать, чего ждать от вас в следующую секунду. Ведь его доверие вам ни к чему, не так ли?

4. Контролируйте!

Пусть он, начиная с рождения и заканчивая моментом вашего ухода к праотцам, будет находиться под железным колпаком родительской любви. Не давайте спокойно играть с другими детьми, не оставляйте в покое ни на секунду, не давайте скучать, не позволяйте возражать и спорить. Особенно поднажмите в подростковом возрасте, а то вдруг еще попадет в плохую компанию, начнет курить или — боже упаси! — найдет себе пару. И пусть вас не страшит то, что он вырастет безвольным и аморфным, просто помните: хороший ребенок — послушный ребенок.

5. Ошибаться непростительно

Бурно, очень бурно реагируйте на каждый малейший промах своего ребенка. Не стесняйтесь при этом в выражениях, раздавайте подзатыльники, орите и рвите на себе рубашку. Бонусом ребенок твердо уяснит, что совершить ошибку — самый верный способ привлечь к себе внимание. И все это, несомненно, пойдет на пользу вашим отношениям.

6. «Пусть теперь отдувается»

Заставьте ребенка реализовывать ваши неудовлетворенные амбиции, и плевать на желания и склонности ребенка. Хотели стать балериной, а дочка, как назло, обожает рисовать? Наверное, не нужно вам подсказывать, как поступить в таком случае. Кстати, транслировать можно не только амбиции, ваши комплексы тоже отлично для этого подойдут. Всю жизнь переживаете из-за формы своего носа? Начните ежедневно придираться к носу своего сына.

7. Унижайте

Наорите или дайте затрещину при школьных приятелях, рассказывайте гостям про то, как ребенок недавно провинился, при этом укоризненно на него поглядывая.

8. Научите заедать стресс

Сломал любимую игрушку — дайте ему конфетку. Поссорился с приятелем — шоколадку. Всякий раз, когда ребенок расстроен и плачет, закармливайте его, лучше всего чем-то сладеньким. И ни в коем, ни в коем случае не учите работать со своими эмоциями. Этого еще не хватало.

9. Никогда и ничего не объясняйте

Запомните, на любой вопрос, начатый со слова «почему», есть классный универсальный ответ: «По кочану». Просто не стоит утруждать себя разъяснениями. Это, кстати, касается и вопросов про секс: краснейте и уходите от ответа. Правда, потом не стоит удивляться беременности 16-летней дочери, но это уже совсем другая история.

10. «Твоего здесь ничего нет!»

Не забывайте постоянно подчеркивать, что ребенок в вашем доме существо второстепенное и ничего ему тут не принадлежит. Когда станет подростком, всегда вламывайтесь к нему без стука, а еще лучше, если вы вообще запретите закрывать дверь его комнаты. Хотя почему это «его»? Здесь его ничего нет.

Не стесняйтесь дополнять в комментариях наш список «вредных советов» собственными наблюдениями!