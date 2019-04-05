Узнайте, какая книга была первой в списке бестселлеров в год вашего рождения

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Британский книжный интернет-магазин Wordery выпустил интересный инструмент, который позволяет узнать, какие книги были в топе списков бестселлеров по версии The New York Times в разные годы (с 1948-го по 2018-й). «Всегда интересно узнать, что происходило в мире в тот год, когда вы родились, и какой роман читали ваши родители в течение первого года вашей жизни», — заявил Барри Магеннис, представитель Wordery.

Мы в AdMe.ru изучили этот онлайн-магазин и выяснили, какие книги были самыми читаемыми в годы вашего рождения.

1950-е

1950 — Генри Мортон Робинсон. Кардинал. Роман рассказывает о судьбе Стивена Фермойла, молодого американского священника, который в конечном итоге становится «князем церкви» (кардиналом Римско-католической церкви). 1951, 1952 — Герман Вук. Бунт на «Кайне». Когда на минный тральщик приходит новый капитан, Вилли и другим офицерам предстоит узнать, что дисциплина и соблюдение устава — не самые важные качества, которыми должен обладать моряк, и что в жизни не все так просто, как может показаться на первый взгляд. 1953 — Анна-Мария Зелинко. Дезире. Книга рассказывает о Дезире Клари, одной из любовниц Наполеона, затем ставшей королевой Швеции. 1954 — Мортон Томпсон. Не как чужой. Высокомерный доктор, которого материально поддерживает жена, считает себя почти богом. Но однажды он совершит ошибку, которая будет стоить жизни его другу... 1955 — Хэмилтон Бассо. Вид с вершины Помпей. История нью-йоркского адвоката, который возвращается в свой южный родной город, чтобы расследовать загадку вокруг известного писателя. 1956 — Эдвин О'Коннор. Последнее ура. Политический босс старой формации, 72-летний мэр крупного города, энергичный, честолюбивый и циничный, на выборах проигрывает своему более молодому конкуренту, мелкому, беспринципному политикану. 1957 — Джеймс Гулд Коззенс. Одержимые любовью. Неосмотрительное увлечение любовными приключениями достаточно дорого обходится главному герою романа. 1958 — Роберт Тревор. Анатомия убийства. Захватывающая история об обмане, убийстве и сенсационном судебном процессе. 1959 — Леон Юрис. Исход. В центре повествования — история любви американской медсестры и борца за свободу Израиля, волею судеб оказавшихся в центре самых трагических событий ХХ века.

1960-е

1960 — Джеймс А. Миченер. Гавайи. Роман рассказывает историю Гавайских островов от их создания до того времени, когда они стали частью США, через точки зрения отдельных персонажей. 1961 — Ирвинг Стоун. Муки и радости (Агония и экстаз). Роман рассказывает о судьбе Микеланджело Буонарроти, о гениальном скульпторе, живописце, архитекторе и в то же время живом человеке, со своими радостями и страданиями, неудачами и победами. 1962 — Кэтрин Энн Портер. Корабль дураков. В романе моделью человечества оказываются пассажиры трансатлантического лайнера, направляющиеся в Европу в 1931 году: сложившееся на корабле общество рисуется как модель социума в целом, и на этом примере прослеживаются социально-психологические причины тоталитаризма и расовой розни. 1963 — Моррис Уэст. Башмаки рыбака. После смерти понтифика Кирилл Лакота становится новым римским папой, но как раз в это время, наблюдая за кризисными явлениями, происходящими в обществе, он сталкивается с кризисом собственных религиозных убеждений. 1964 — Джон Ле Карре. Шпион, пришедший с холода. Захватывающая история ветерана британских спецслужб Алекса Лимаса, который предпочитает уходу на покой участие в блестяще задуманной, но смертельно опасной операции. 1965 — Джеймс А. Миченер. Источник. Трое археологов, трое друзей — американец Кюллинан, араб Табари и израильтянин Элиав — наметили место для масштабных раскопок. Этим местом станет глубокая пещера возле источника у холма Макор, где зародились три великие религии: христианство, ислам и иудаизм. 1966 — Жаклин Сьюзанн. Долина кукол. Роман перенесет читателя в послевоенные времена и расскажет о жизни трех молодых женщин, которые начинают свои профессиональные карьеры, доводят их до невообразимых высот и затем сами же уничтожают себя. 1967 — Элиа Казан. Сделка. «Сделка» героя — это своеобразный уговор, заключенный с близкими ему людьми, с окружающей действительностью, с богом и дьяволом. 1968 — Артур Хейли. Аэропорт. Роман повествует о жизни аэропорта большого мегаполиса и о людях, его использующих, зависящих от него и страдающих от него. 1969 — Марио Пьюзо. Крестный отец. Роман подробно рассказывает о вымышленной семье мафии, базирующейся в Нью-Йорке, возглавляемой Вито Корлеоне.

1970-е

1970 — Эрик Сигал. История любви. Будущий юрист случайно познакомился со студенткой колледжа. Влюбились, поженились, стали жить. Мечтали о детях, но жизнь распорядилась иначе. 1971 — Ирвинг Стоун. Страсти ума. Роман посвящен жизни и деятельности Зигмунда Фрейда, австрийского врача и психолога, создателя теории психоанализа. 1972, 1973 — Ричард Бах. Чайка Джонатан Ливингстон. Эта повесть-притча рассказывает о чайке, учившейся жизни и искусству полета. 1974 — Гор Видал. Вице-президент Бэрр. Роман о войне североамериканских колоний за независимость от Англии и о первых десятилетиях истории США. 1975 — Джеймс А. Миченер. Столетие. В романе рассказывается история освоения американского Запада, в частности штата Колорадо. 1976 — Леон Юрис. Троица. В романе рассказывается об Ирландии, находящейся под британским правлением, и ирландцах, добивавшихся независимости своей родины. 1977 — Колин Маккалоу. Поющие в терновнике. В центре сюжета — жизнь семьи Клири, проделавшей путь от новозеландских бедняков до управляющих одного из крупнейших австралийских поместий Дрохеды. 1978 — Сидни Шелдон. Узы крови. Наследница гигантской фармацевтической империи уверена, что после загадочного убийства отца обречена и она сама. 1979 — Роберт Ладлэм. Круг Матарезе. Времена холодной войны. Василий Талейников из КГБ и Брэндон Скофилд из ЦРУ объединяются в борьбе против Матарезе — тайной организации, стремящейся подчинить себе весь мир.

1980-е

1980 — Роберт Ладлэм. Идентификация Борна. Рыбаки находят в море мужчину, потерявшего память. Однако события, которые после этого стремительно разворачиваются вокруг него, дают основания полагать, что он был наемным убийцей и сейчас все хотят его убрать. 1981 — Джеймс А. Миченер. Соглашение. Роман рассказывает историю взаимодействия и конфликтов между группами населения, живущими в Южной Африке. 1982 — Роберт Ладлэм. Мозаика Парсифаля. Оказалось, что среди отрывочных воспоминаний в мозгу главного героя спрятан ключ — кодовая последовательность слов и знаков, прочно связывающая его с невидимым манипулятором судьбами человечества, зловещим Парсифалем. 1983 — Джон Ле Карре. Маленькая барабанщица. Шпионский роман о борьбе западных спецслужб с терроризмом в Европе и на Ближнем Востоке в конце XX века. 1984 — Роберт Ладлэм. Заговор «Аквитания». В основе этого детектива — разоблачение заговора отставных генералов США, Англии, Франции, ФРГ, Израиля и ЮАР под кодовым названием «Аквитания». 1985 — Стивен Кинг. Команда скелетов. Сборник из 19 рассказов, 2 стихотворений и 1 повести. 1986 — Стивен Кинг. Оно. Согласно основной сюжетной линии, семеро друзей из вымышленного города Дерри в штате Мэн сражаются с чудовищем, убивающим детей и способным принимать любую физическую форму. 1987 — Даниэла Стил. Все только хорошее. Роман рассказывает о преуспевающем бизнесмене Берни Файне, жизнь которого внезапно и бесповоротно меняется. 1988 — Том Клэнси. Кремлевский кардинал. Остросюжетный детектив о высокопоставленном советском офицере, завербованном ЦРУ. 1989 — Салман Рушди. Сатанинские стихи. Роман написан в жанре магического реализма. Основная тема романа — это эмигранты и эмиграция, невозможность ассимиляции в новой культуре, неизбежность возвращения к корням.

1990-е

1990 — Скотт Туроу. Бремя доказательства. Известный адвокат Александро "Сэнди" Стерн возвращается домой с работы и обнаруживает, что его 30-летняя жена Клара покончила жизнь самоубийством. 1991 — Александра Рипли. Скарлетт. Книга продолжает сюжетную линию романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Неукротимая Скарлетт и неотразимый Ретт снова любят и страдают, борются с судьбой и надеются на счастье. 1992 — Джон Гришэм. Дело о пеликанах. Юная студентка юридического факультета проводит собственное расследование таинственной гибели двух членов Верховного суда. И чем ближе она к разгадке, тем ближе неизвестный убийца подбирается к ней самой. 1993 — Роберт Джеймс Уоллер. Мосты округа Мэдисон. Это роман, который пишут только раз в жизни, роман о любви и потере. 1994, 1995 — Джеймс Редфилд. Селестинские пророчества. Главный герой романа отправляется в путешествие в Перу, чтобы разыскать и понять 9 древних откровений, сделанных индейцами майя. 1996 — Джо Клейн. Основные цвета. Вымышленная политическая драма о президентской гонке Джека Стэнтона, бабника, губернатора-южанина, сражающегося с демократическими кандидатами в 1992 году. 1997 — Чарльз Фрейзер. Холодная гора. Роман расскажет историю любви на фоне последних дней войны за независимость, когда дезертировавший с фронта Инман решает пробираться домой к своей невесте, в городок Холодная гора. 1998 — Джон Гришэм. Адвокат. Блистательный молодой юрист внезапно становится защитником самых беззащитных. Что это - неожиданный приступ альтруизма или желание разгадывать и распутывать действительно интересные дела? 1999 — Джоан Роулинг. Гарри Поттер и узник Азкабана. Гарри Поттер вместе со своими друзьями изучает историю Сириуса Блэка — бежавшего из тюрьмы Азкабан волшебника, который подозревается в работе на лорда Волан-де-Морта.

2000-е

2000 — Джон Гришэм. Шантаж. Что делать, если однажды клан преступников-судей выбирает не ту жертву? Если гениально продуманная идея шантажа очень могущественного человека внезапно оборачивается против самих шантажистов? 2001 — Джон Гришэм. Покрашенный дом. 7-летний Люк Чандлер никогда не лгал. Но однажды все изменилось, когда дом его детства превратился в место преступления. 2002 — Элис Сиболд. Милые кости. Погибшая — главная героиня Сюзи Сэлмон — приспосабливается к жизни на небесах и наблюдает сверху за тем, как ее убийца пытается замести следы, а семья — свыкнуться с утратой... 2003, 2004, 2005 — Дэн Браун. Код да Винчи. Доктор Роберт Лэнгдон должен распутать дело об убийстве куратора Лувра. А ключ к разгадке нужно искать внутри знаменитых работ Леонардо да Винчи. 2006 — Митч Элбом. Ради нового дня (Еще один день). Бывший бейсболист Чарли Бенетто после череды несчастий решает покончить с собой. Но перед его глазами неожиданно предстает призрак матери. 2007 — Халед Хоссейни. Тысяча сияющих солнц. Роман отражает хронику 30 лет афганской истории, а также рассказывает трогательную историю семьи, историю дружбы, веры и спасения. 2008 — Джон Гришэм. Апелляция. Миллиардер Карл Трюдо не раз успешно проворачивал крупные аферы на Уолл-стрит. Но сейчас ему предстоит почти невозможное — переиграть Верховный суд штата Миссисипи. 2009 — Дэн Браун. Утраченный символ. Действие происходит в Вашингтоне после событий, описанных в романах «Ангелы и демоны» и «Код да Винчи». На этот раз Роберту Лэнгдону предстоит разгадать величайшую тайну масонов, которая способна изменить мир. 2010 — Кэтрин Стокетт. Прислуга. Роман повествует об афроамериканцах, работающих на белых людей в городе Джэксон, штат Миссисипи, в начале 1960-х годов.

Какие из этих книг вы уже прочитали? И какие из них вы поместили бы на первое место в свой список бестселлеров?