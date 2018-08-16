8 нелепых поступков, которые мы совершаем постоянно. Ученые объяснили, что мы зря их стыдимся

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Каждый из нас имеет особые странности, которые периодически заставляют тревожиться, мол, «все ли со мной нормально?». О них не принято говорить, в обществе царит привычка умалчивать о своих маленьких чудачествах, потому что они не имеют большого значения, ни на что не влияют, да и вообще, «чего о ерунде разговаривать». Тем не менее говорить о подобных странностях важно, для того чтобы знать: «да, со мной все нормально».

Мы в AdMe.ru собрали 8 постыдных и непонятных действий, которых мы все стесняемся. На самом деле все, чего мы стыдимся, имеет разумное научное объяснение, и сейчас мы об этом расскажем. Да, ваш самый адекватный и тихий знакомый разговаривает с собой, а самый умный бессчетное количество раз «тормозил» перед дверью с надписью «на себя».

Несколько раз рассказываете одну и ту же историю одним и тем же слушателям

Психологические исследования показали: увлеченно рассказывая свою любимую байку, мы действительно с легкостью забываем, с кем именно мы ей поделились. Со стороны это выглядит как неуважение к слушателю или амнезия, но именно так работает наша психика. Мы не заостряем внимания на том, как слушатель отреагировал на нашу любимую историю: мы коцентрируемся на том, как мы ее рассказываем. В этом акте «повествовательного эгоизма» на второй план отходит все, кроме рассказчика и его истории.

Разговариваете сами с собой

Если вы имеете возможность часто пересекаться с маленькими детьми, то знаете о том, что большинство из них часто бубнит что-то себе под нос. Они поют песенку, повторяют услышанные слова, думают вслух. Эту привычку стараются пресечь в школе, когда она становится неудобной для социума (конкретно говоря, мешает дисциплине в классе). С этого момента диалог с собой и становится нашей тайной странностью. Несмотря на то что давно доказана польза такого «общения», в людном месте на вас, скорее всего, посмотрят как на ненормального. Так вот, не переживайте по этому поводу, потому что разговаривать с собой свойственно каждому человеку: это проясняет мысли, включает логику, помогает находить верное решение и запоминать информацию.

Много лет неправильно воспринимаете слова песен

Когда мы слушаем музыку, мы не анализируем текст. Одновременно подключается слишком много каналов восприятия, поэтому функция анализа отключается: звук, образно говоря, расходится со значением. Также восприятие усложняется тем, что мы не видим артикуляции певца и не можем «досмотреть» неуслышанное. Так и говорите приятелям, когда в очередной раз попадете впросак, подпевая вслух известной песне. И напомните им, что все так ошибаются. Американская писательница Сильвия Райт даже вывела такое понятие, как «мондегрин» (mondegreen), обозначающее неправильное понимание слов песни или стиха при восприятии на слух. Писательница приводит пример, как вместо фразы And Lay Him on the Green («и положите его на траву») в старинной шотландской балладе ей слышалось And Lady Mondegreen.

Врете, что читали «эту книгу»

...Или что смотрели всем известный фильм. Исследования 2011 года показали, что 4 из 5 людей врут, что видели популярный фильм, чтобы произвести на собеседника приятное впечатление. Особенно часто почему-то врали о «Крестном отце». Та же история и с классической литературой. Нам сложно удержаться от того, чтобы показать себя немного более умным и начитанным, чем мы есть на самом деле, хотя, в сущности, это ни на что не влияет. Вот так срабатывает наш коллективный разум.

Слегка привираете, рассказывая историю

Подавляющему большинству людей знакомо легкое привирание там, где оно абсолютно ни на что не влияет. Например, «собирался сегодня 30 минут», хотя на самом деле 20, «приехал в огромный многоэтажный дом, никогда таких раньше не видел», хотя дом был обычной многоэтажкой. Как правило, главная причина здесь — отсутствие уверенности в себе и определенные проблемы с самооценкой. Во-первых, привирая, мы подсознательно пытаемся утвердить значимость сказанного в собственных глазах. А во-вторых, боимся открыться собеседнику на 100 % и определенным образом защищаем себя такими глупыми «обманками».

Смешно танцуете дома

Если вы любите хаотично попрыгать под музыку дома в одиночестве, поздравляем — ваша психика способна восстанавливаться. Для того чтобы объяснить эту странную любовь, на секунду обратимся к физиологии: наше тело не видит разницы между реальной угрозой (стрессом с риском для жизни) и ментальной угрозой (стрессом в офисе, где физически нам ничего не угрожает). В обоих случаях телу, для того чтобы оно расслабилось, нужно дать сигнал: образно говоря, «мы в безопасности — мы убежали от льва». Иными словами, дать телу физическую нагрузку (процесс «бегства»), после которой появится расслабление. Танцы, в которых нас не сковывает страх показаться смешными, как раз дают телу ощущение этой «спасающей нагрузки», а значит, разрешение расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Как способ снятия стресса это очень даже полезная штука. Хоть со стороны и выглядит смешно.

Толкаете дверь с табличкой «на себя»

На самом деле проблема не в наших странностях, а в оформительских решениях. Таблички с надписями «от себя» и «на себя» почти всегда выглядят одинаково, и наш мозг, увлеченный своими мыслями, не распознает эту информацию. Чтобы рассмотреть и понять незамысловатое указание «от» или «на», нужно перестроиться с собственных мыслей на пространственное мышление, воспринять текст и отреагировать соответствующим образом: мозг делает это быстро, но не в один миг.

Задумчиво ковыряете в носу

В детстве нас никто не учил это делать, нам не показывали, как правильно ковырять в носу, и даже наоборот — ругали за это. Тем не менее на генетическом уровне во всех нас сидит этот «навык». Привычка ковырять в носу не имеет под собой никаких постыдных или настораживающих оснований: это естественная физиологическая потребность держать носовые пазухи в чистоте. В психологии существует понятие «ринотиллексомания» — патологически неконтролируемое ковыряние в носу, которое является симптомом определенных психических заболеваний (но это уже отдельная история). По данным статистики, «умеренно» ковыряет в носу 90 % людей. Это так же нормально и естественно, как ходить в туалет. И так же необсуждаемо, по понятным причинам.

А вы узнали себя в этих пунктах?