8 нелепых поступков, которые мы совершаем постоянно. Ученые объяснили, что мы зря их стыдимся

Несколько раз рассказываете одну и ту же историю одним и тем же слушателям

Разговариваете сами с собой

Много лет неправильно воспринимаете слова песен

Когда мы слушаем музыку, мы не анализируем текст. Одновременно подключается слишком много каналов восприятия, поэтому функция анализа отключается: звук, образно говоря, расходится со значением. Также восприятие усложняется тем, что мы не видим артикуляции певца и не можем «досмотреть» неуслышанное.

Так и говорите приятелям, когда в очередной раз попадете впросак, подпевая вслух известной песне. И напомните им, что все так ошибаются. Американская писательница Сильвия Райт даже вывела такое понятие, как «мондегрин» (mondegreen), обозначающее неправильное понимание слов песни или стиха при восприятии на слух. Писательница приводит пример, как вместо фразы And Lay Him on the Green («и положите его на траву») в старинной шотландской балладе ей слышалось And Lady Mondegreen.