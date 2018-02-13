О треугольнике Карпмана стоит знать всем, кто хочет иметь счастливую семью

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Треугольник Карпмана — это самая распространенная модель взаимоотношений между людьми. Впервые описал ее классик трансактного анализа Стивен Карпман в 1968 году. Люди манипулируют друг другом, зависят друг от друга и очень от этого устают. Счастья в таких отношениях крайне мало. Как и сил, чтобы изменить ситуацию. Но выход из этого есть.

AdMe.ru расскажет вам о треугольнике Карпмана. Ведь, чтобы решить проблему, необходимо для начала ее осознать.

Треугольник Карпмана

В треугольнике могут крутиться и двое, и трое, и целые группы людей. Но ролей в

нем всегда три: жертва, контролер-диктатор, спаситель. Участники треугольника

периодически меняются ролями, но все они являются манипуляторами и здорово

портят себе и близким жизнь.

Жертва

Для жертвы жизнь — это страдание. Все к ней несправедливы, она устает и не

справляется. Ей то обидно, то страшно, то стыдно. Она завидует и ревнует. Ей не хватает ни сил, ни времени, ни желания сделать что-то для улучшения своей жизни. Она инертна. Она боится жизни и ждет от нее только плохого.

Контролер-диктатор

Он тоже смотрит на жизнь как на врага и источник проблем. Он напряжен,

раздражен, зол и боится. Он не может забыть прошлые проблемы и постоянно

пророчит новые беды в будущем. Он контролирует и критикует ближних, чувствует невыносимый груз ответственности и очень от этого устает. Его энергия на нуле.

Спаситель

Он испытывает жалость к жертве и злость к контролеру. Он считает себя на

голову выше прочих и упивается осознанием своей миссии. Но на самом деле никого не спасает, потому что никто его об этом не просил. Его нужность — иллюзия, а цель его действий и советов — самоутверждение, а не реальная помощь.

Как это работает

Контролер-диктатор не дает покоя жертве, строит ее, заставляет и критикует.

Жертва старается, мучается, устает и жалуется. Спаситель утешает, советует,

подставляет уши и жилетку для слез. Участники периодически меняются ролями. Такая мелодрама может длиться многие годы, люди могут даже не осознавать, что

прочно застряли в треугольнике. Они могут думать, что на самом деле их устраивает такое положение вещей. Контролеру есть на кого изливать свой негатив и есть кого винить в своих бедах, жертва получает сочувствие и избавляется от ответственности за свою жизнь, спаситель наслаждается ролью героя. Все они зависят друг от друга, потому что источник своих проблем они видят в другом человеке. И бесконечно пытаются изменить человека так, чтобы он служил их целям.

Партнеры переключаются между ролями треугольника и то контролируют, то

спасают друг друга. И такие отношения точно не про любовь. Про желание

доминировать, жалость к себе, изматывающие претензии и неуслышанные

оправдания. Но не про любовь, не про поддержку, не про счастье.

Это затрагивает всех, кто рядом

Когда семья живет в треугольнике Карпмана, переключаясь между

ролями, то и появившийся ребенок неизбежно будет затянут в этот треугольник. Скорее всего, его будут ограничивать в самостоятельности, возможности выбора, принятии решения. Не специально, просто люди, живущие в треугольнике, думают, что защищают таким образом своего ребенка. Такие родители часто играют на чувстве долга, стыда, вины, жалости.

Есть ли выход из треугольника?

Необходимо осознать, что для исполнения собственных желаний человеку нужен только он сам. Нужно взять свою жизнь в свои руки и действовать без оглядки на кого-либо. Как выйти из треугольника, если вы жертва Перестаньте жаловаться на жизнь. Совсем. Потратьте это время на поиски возможностей улучшить положение вещей, которые вас не устраивают. Запомните раз и навсегда: никто вам ничего не должен. Даже если обещали, если очень хотели, если сами предлагали. Обстоятельства постоянно меняются, как и человеческие желания. Вчера хотели вам что-то дать, сегодня уже не хотят. Перестаньте ждать спасения. Все, что вы делаете это ваш выбор и ваша ответственность. И вы вправе сделать другой выбор, если этот вас не устраивает. Не оправдывайтесь и не корите себя, если вам кажется, что вы не соответствуете чьим-то ожиданиям. Как выйти из треугольника, если вы контролер Прекратите обвинять в своих проблемах других людей и обстоятельства. Никто не обязан соответствовать вашим представлениям о том, что правильно и неправильно. Люди разные, ситуации разные, если вам что-то не нравится, просто не имейте с этим дело. Решайте разногласия мирным путем, без злобы и агрессии. Перестаньте самоутверждаться за счет тех, кто слабее вас. Как выйти из треугольника, если вы спаситель Если у вас не просят помощи или совета, молчите. Перестаньте думать, что вы лучше знаете, как надо жить, и что без ваших ценнейших рекомендаций мир рухнет. Не давайте необдуманных обещаний. Перестаньте ждать благодарности и похвалы. Вы же помогаете, потому что хотите помочь, а не за почести и награды, верно? Перед тем как броситься «причинять добро», спросите себя честно: так ли необходимо и эффективно ваше вмешательство? Прекратите самоутверждаться за счет тех, кто чуть более нескромен в своих жалобах на жизнь.

Во что можно превратить треугольник

Если поставить себе цель выбраться из треугольника и шаг за шагом следовать к ней, изменения не заставят себя ждать. У вас появится больше времени и сил, станет легче дышать и интереснее жить. Напряжение в отношениях, скорее всего, ослабнет. Жертва превращается в героя. Теперь вместо сетования на судьбу человек сражается с неудачами, но испытывает не изнеможение, а азарт. Решая проблемы, он не жалуется всем вокруг, а получает удовольствие от того, что в состоянии их решить. Контролер трансформируется в философа. Наблюдая со стороны за действиями героя, он больше не критикует, не волнуется о результате. Он принимает любой результат. Он знает, что все в итоге идет к лучшему. Спаситель становится мотиватором. Он провоцирует героя на подвиги, описывая блестящие перспективы. Он ищет возможности применения силы героя и подталкивает того на свершения. И это более здоровая и счастливая модель взаимоотношений между людьми.

Идеальная модель треугольника

В этом треугольнике счастья и энергии еще больше. Герой становится победителем. Он совершает подвиги не ради похвал, а ради творческого применения энергии. Ему не нужны лавры, он наслаждается самим процессом творчества, возможностью что-то менять к лучшему в этом мире. Философ превращается в созерцателя. Он видит такие связи в мире, которые недоступны другим. Он осознает новые возможности и рождает идеи. Мотиватор трансформируется в стратега. Он точно знает, как реализовать идеи созерцателя.

Важно уметь адекватно оценить ситуацию. Видеть, когда вами пытаются манипулировать, и не скатываться в мыльную оперу изнуряющих отношений. Не играйте навязываемые вам роли, умейте встать и уйти, когда видите, что дело нечисто. Вам знакомы сценарии треугольника Карпмана? Поделитесь с нами своим опытом.