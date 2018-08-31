То, что вы первым увидите на картинке, расскажет о вашем состоянии на данный момент
Проективные тесты созданы для диагностики личности. Так же как и ассоциативные, они включают в себя глобальный подход к оценке личности и выявлению отдельных ее черт.
AdMe.ru подготовил тест по принципу Роршаха. Он расскажет о том, в каком состоянии вы находитесь именно сейчас.
Посмотрите на картинку и запомните, что вы увидели первым
Теперь можно перейти к прочтению результатов
1. Вы увидели морду волка
Уверенность.
Одна из ваших самых сильных сторон — умение глубоко мыслить. Благодаря силе ума вы можете справиться с любой ситуацией. Конечно, это не значит, что вы в обязательном порядке являетесь астрофизиком или нобелевским лауреатом, ведь интеллект не определяется познаниями в науке.
2. Вы увидели мальчика
Отзывчивость.
Благодаря особой харизме к вам тянутся окружающие. С вами можно поговорить абсолютно обо всем, вы сумеете дать нужный совет, когда это необходимо. Свои убеждения и взгляды вы держите при себе, но именно они — и только они — играют роль в моменты, когда нужно делать выбор.
3. Вы увидели деревья
Тревожность.
Патологическая тревога и страх — это то, что часто управляет вами. Вы боитесь терять контроль над ситуацией и избегаете перемен, так как непредсказуемость будущего пугает вас. Несмотря на это, у вас очень развита интуиция; доверившись ей, вы легко находите выход из любой ситуации.
4. Вы увидели змею
Затворничество.
Самое ценное для вас — уединение и приватность. Люди знают только ваш образ, но не вас. Из-за этого вы боитесь показаться другим в дурном свете, что заставляет постоянно пребывать в страхе быть раскрытым.
Совпали ли результаты с вашим текущим состоянием? Расскажите об этом в комментариях.
Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru