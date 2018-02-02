Тест: Выберите 2 суперспособности, чтобы узнать о скрытых чертах своего характера

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В наше время невероятно популярны различные супергерои. Еще бы, каждый из нас тоже хотел бы обладать крутыми суперспособностями, например быть несокрушимым или перемещаться во времени. А какая суперспособность кажется вам наиболее восхитительной? Психологи считают, что этот ответ на это вопрос способен показать скрытые черты вашей личности. Поэтому на собеседовании в компанию Microsoft на одну из ведущих должностей кандидата спрашивали: «Что бы вы выбрали: уметь летать или быть невидимым?» Что говорит о человеке этот выбор, вы узнаете, пройдя наш тест.

AdMe.ru предлагает вам пофантазировать и вообразить, что перед вами вдруг появился волшебник. Он говорит, что обладает 7 суперсилами и может наделить вас одной из них. Посмотрите на рисунок ниже и выберите 2 суперсилы: 1) Ту, которую вы хотели бы иметь больше всего 2) Ту, что нужна вам меньше всего, без нее вы точно сможете обойтись.

Интерпретация

Итак, в нашем тесте каждая суперсила означает человеческие качества, способности и ресурсы, вполне доступные нам в реальной жизни. Первая суперсила, которую вы выбрали, символизирует те ресурсы и качества, которые у вас есть, но вы не признаете этого, отрицаете их наличие. Вам стоит пробудить в себе эти способности. Вторая суперсила — та, которая заинтересовала вас меньше всего, — символизирует способности, которыми вы не обладаете, но подсознательно ищете их в других людях. Вам хотелось бы иметь друга или партнера, обладающего такими качествами, и он бы прекрасно дополнил вас. Займитесь поиском такого человека.

1. Умение видеть будущее

Эта суперсила в реальной жизни символизирует такие качества, как умение предугадывать ход событий, прекрасно развитая интуиция и проницательность. Эти качества предостерегут от опрометчивых поступков и дурного влияния.

2. Умение быть невидимым

Это хитрость, изворотливость, умение ловко выпутываться из самых сложных ситуаций. «Всегда выходит сухим из воды» — говорят про такого человека.

3. Умение перемещаться во времени

Это умение тщательно анализировать ситуацию и делать выводы, не повторяя своих ошибок. Умение планировать свои действия на несколько шагов вперед. Нестандартное, независимое от окружения мышление.

4. Огромная физическая мощь

Это бесстрашие, твердость духа, готовность ставить все на кон ради достижения своей цели. Такой человек не боится препятствий и при необходимости способен применить силу.

5. Способность летать

Это свободолюбие, способность масштабно мыслить, видеть ситуацию в целом, возвышаясь над ежедневной суетой и обстоятельствами. Способность рисковать.

6. Умение излечивать любые раны и воскрешать мертвых

Эта суперсила — символ сострадания, милосердия, умения поддержать других людей, внушая им веру в себя.

7. Умение читать мысли других

Это прямолинейность, способность четко и ясно высказать свою позицию, умение сказать «нет», независимость от чужого мнения.

8. Супербыстрое овладение любыми навыками

Это целеустремленность, собранность, самодисциплина и высокая работоспособность.

Бонус

Исследователь Кип Райт и его команда опросили 2 000 человек, чтобы выяснить, какие суперспособности являются самыми популярными. Оказалось, что мужчины предпочитают иметь возможность путешествовать во времени, а женщины — исцелять. 67 % мужчин также не отказались бы иметь рентгеновское зрение, чтобы заглядывать незнакомкам под одежду. Если бы наличие суперсилы было бы связано с определенным риском, то 37 % мужчин и 22 % женщин были бы готовы рискнуть чужой жизнью за способность летать. При этом, отвечая на вопрос «Что бы вы сделали, если бы умели летать: полетели бы в отпуск в страну мечты или полетели бы в страну, охваченную войной, чтобы помочь нуждающимся?», подавляющее большинство респондентов выбрало первый вариант. Эти факты заставляют задуматься: может, и к лучшему, что у людей нет сверхспособностей, как у супергероев?