Тест: Нарисуйте кактус, и вы удивитесь тому, как точно мы опишем ваш характер

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Рисунки давно применяются в психологии как способ выявить особенности характера человека или его эмоциональное состояние в текущий момент. Обычно требуется изобразить людей, дома или деревья, а вот мы предлагаем вам нарисовать кактус. Удивительно, но интерпретация того, как вы изобразите это растение, может сказать о вашей личности не меньше, чем другие, более замысловатые методики психологического тестирования.

AdMe.ru всей редакцией прошел этот тест и предлагает вам и вашим близким последовать нашему примеру. Для этого возьмите лист бумаги, вооружитесь карандашом (подойдут ручки, фломастеры, краски) и нарисуйте кактус, как вы его себе представляете. А затем оцените трактовку получившегося рисунка.

1. Размер растения

Эта характеристика рисунка говорит о самооценке и лидерских качествах: Чем крупнее кактус, тем увереннее в себе человек и тем более ярко выражены его лидерские качества.

Об объективной самооценке свидетельствует рисунок, на котором кактус занимает примерно 2/3 листа.

Рисунок размером 1/3 листа и меньше может указывать на робость и скромность автора.

Необычно большие рисунки на весь лист характерны для людей в состоянии сильного эмоционального возбуждения.

Рисунок, выходящий за край листа, — признак острой тревоги и стресса.

2. Расположение рисунка на листе

Положение кактуса на странице расскажет о том, насколько человек находится в ладу с собой и с окружающей действительностью: Внизу страницы склонны рисовать неуверенные в себе, робкие и застенчивые люди, вверху — люди с завышенной самооценкой.

склонны рисовать неуверенные в себе, робкие и застенчивые люди, вверху — люди с завышенной самооценкой. Рисунок по центру указывает на то, что его автор чувствует себя безопасно и вполне благополучно, особенно если при этом на листе изображено еще несколько элементов и все они выглядят гармонично и пропорционально друг другу.

указывает на то, что его автор чувствует себя безопасно и вполне благополучно, особенно если при этом на листе изображено еще несколько элементов и все они выглядят гармонично и пропорционально друг другу. Расположение кактуса в правой части листа говорит о том, что человек — реалист и привык жить «здесь и сейчас». Сдвиг к правому краю также может быть признаком того, что автор пытается сдерживать свои чувства и эмоции.

листа говорит о том, что человек — реалист и привык жить «здесь и сейчас». Сдвиг к правому краю также может быть признаком того, что автор пытается сдерживать свои чувства и эмоции. Рисунок в левой части листа выдает импульсивность и нетерпеливость, а также может говорить о фиксированности на прошлом или переживании окончания определенного жизненного этапа.

3. Особенности штрихов и линий

Штрихи и линии рисунка могут многое рассказать о характере человека: Хорошо выраженный рисунок кактуса с четкими линиями и умеренным по силе нажимом выдает прямой и решительный характер, а также гибкость и адаптивность личности.

выдает прямой и решительный характер, а также гибкость и адаптивность личности. Наоборот, слабые и бледные линии говорят о пассивности и уступчивости, а также могут быть признаком пониженного жизненного тонуса и переутомления.

говорят о пассивности и уступчивости, а также могут быть признаком пониженного жизненного тонуса и переутомления. Плавные линии свидетельствуют о спокойствии и уравновешенности автора рисунка.

Отрывистые штрихи и неточные линии , которые не попадают в нужную точку, напротив, говорят об импульсивности.

, которые не попадают в нужную точку, напротив, говорят об импульсивности. Выраженная внутренняя штриховка, особенно в сочетании с сильным нажимом, указывает на беспокойство, тревожность и даже состояние сильного стресса.

4. Стирание и исправление нарисованного

Стоит также обратить внимание на то, часто ли автор предпринимает попытки исправить свой рисунок по ходу выполнения: Многочисленные стирания и перерисовка линий — характерный признак повышенной тревожности, неуверенности в себе и беспокойства. Потребность в правках также часто проявляется при высоком уровне запросов и не соответствующей ему (снижен­ной) самооценке, при склонности к перфекционизму.

Если автор стирает лишь некоторые линии с целью улучшить изображение кактуса, это может указывать на его гибкость, стремление к порядку, а так­же на потребность в достижении успеха. Вообще же стирание — явление нередкое, оно встречается в ри­сунках даже хорошо адаптирующихся людей, хотя и им может быть свойственно некото­рое беспокойство.

5. Степень детализации рисунка

При интерпретации рисунка кактуса важно отметить, насколько подробно автор изобразил растение: Богатство разнообразных деталей характерно для людей с творческим подходом к миру и часто свидетельствует о мечтательности и склонности к фантазированию.

и часто свидетельствует о мечтательности и склонности к фантазированию. Низкая детализированность и схематичность рисунков типична для состоя­ния сниженной активности и может указывать на депрессивное состояние, тенденции к уходу от действительности.

типична для состоя­ния сниженной активности и может указывать на депрессивное состояние, тенденции к уходу от действительности. Отростки и цветы, выступающие за контур стебля, говорят об общительном характере, а «спрятанные» в границах контура — о замкнутости и застенчивости.

6. Оригинальность и наличие необычных деталей

Необычная форма кактуса, украшения в виде цветов и наличие непривычных для растения, например, человекоподобных деталей (глаза, брови, рот и т. д.), а также оригинальная подача рисунка говорят о демонстративности и стремлении обратить на себя внимание.

7. Наличие и количество «деток»

Психологи считают, что «детки» на кактусе обозначают детей: либо уже имеющихся, либо планируемых в будущем. Чаще всего «детки» встречаются на «одомашненных» кактусах, что означает готовность и стремление к созданию семьи, которое проявляется уже в раннем возрасте.

8. Колючки и иголки

Размер, количество и направление иголок говорят об уровне агрессии: Множество длинных, крупных, отчетливых, густо расположенных иголок с большой долей вероятности нарисует человек, испытывающий раздражение и даже злость. При этом агрессия может быть заметна в его обычном поведении, а может присутствовать скрыто.

Если иголки растут вверх, значит, агрессия направлена на людей, стоящих выше автора рисунка по статусу, социальному и материальному положению (родители, руководство).

Иголки торчат в стороны — негативные чувства вызваны «равными»: ровесниками или коллегами.

«равными»: ровесниками или коллегами. Иголки растут вниз — объект агрессии более слаб и зависим (подчиненные, дети, животные). Бывает и так, что колючки маленькие и короткие, но их достаточно много. Такой рисунок можно интерпретировать как признак мягкого и дружелюбного характера, сочетающегося со способностью в ситуации опасности проявить агрессию в качестве защитной реакции (умение постоять за себя).

9. Преобладающие цвета

Если кактус был нарисован цветными карандашами, фломастерами или красками, многое о его авторе могут рассказать выбранные оттенки. В целом темные цвета указывают на преобладание негативных эмоций и склонность к депрессивным настроениям, яркие, напротив, на позитивность, оптимизм и открытость миру. Также в психологии давно устоялись базовые значения основных оттенков, которые можно использовать для интерпретации и в этом тесте: зеленый — уверенность;

желтый — страх быть отвергнутым;

синий — ощущение комфорта, спокойное и удовлетворенное состояние в текущий момент;

красный — сильное эмоциональное возбуждение;

серый — нейтральная позиция;

черный — противоречивость или избалованность.

10. Контекст

Обычно автор рисунка невольно помещает кактус в какое-то окружение. Впрочем, и отсутствие контекста может быть говорящим: Если кактус нарисован один — это признак интроверсии тестируемого.

Кактус, окруженный другими кактусами, иными растениями, животными и даже людьми, — признак экстраверсии.

Изображение кактуса в горшке говорит о потребности автора рисунка в семейной защите, причем чем больше вокруг него «домашних» элементов (скатерть, окно и подоконник, занавеска, чашка и т. п.), тем выше для испытуемого ценность семейных отношений.

Изображение кактуса в природной среде свидетельствует о независимости характера и осторожном отношении к семейным узам.

Пример интерпретации рисунка

Перед написанием статьи ее автор и сама провела «следственный эксперимент», нарисовав кактус. Получилось, что она: чувствующий себя в безопасности человек (рисунок расположен по центру), с объективной самооценкой (размер примерно 2/3 листа), но склонный к интроверсии (на рисунке одно растение);

общительна (все детали находятся вне контура) и неагрессивна (мало иголок);

оптимистична (спокойные и жизнерадостные цвета);

имеет прямой и решительный характер (отчетливый нажим и четкость линий) со склонностью к перфекционизму и потребностью в достижении успеха (повторение линий для большей четкости);

большое значение придает семье (кактус в горшке, есть схематичное изображение скатерти), особенно детям.

Впрочем, как и при любом тестировании, к выводам не стоит относиться категорично. Автор данной методики Марина Панфилова и сама предупреждает о том, что на рисунок могут влиять сторонние обстоятельства (например наличие дома кактуса определенной формы). И все же эффективность теста доказана многими практикующими психологами, и мы надеемся, что и вам эксперимент помог открыть что-то новое о себе или своих близких.