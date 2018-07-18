Тест: Нарисуйте кактус, и вы удивитесь тому, как точно мы опишем ваш характер
Рисунки давно применяются в психологии как способ выявить особенности характера человека или его эмоциональное состояние в текущий момент. Обычно требуется изобразить людей, дома или деревья, а вот мы предлагаем вам нарисовать кактус. Удивительно, но интерпретация того, как вы изобразите это растение, может сказать о вашей личности не меньше, чем другие, более замысловатые методики психологического тестирования.
AdMe.ru всей редакцией прошел этот тест и предлагает вам и вашим близким последовать нашему примеру. Для этого возьмите лист бумаги, вооружитесь карандашом (подойдут ручки, фломастеры, краски) и нарисуйте кактус, как вы его себе представляете. А затем оцените трактовку получившегося рисунка.
1. Размер растения
Эта характеристика рисунка говорит о самооценке и лидерских качествах:
- Чем крупнее кактус, тем увереннее в себе человек и тем более ярко выражены его лидерские качества.
- Об объективной самооценке свидетельствует рисунок, на котором кактус занимает примерно 2/3 листа.
- Рисунок размером 1/3 листа и меньше может указывать на робость и скромность автора.
- Необычно большие рисунки на весь лист характерны для людей в состоянии сильного эмоционального возбуждения.
- Рисунок, выходящий за край листа, — признак острой тревоги и стресса.
2. Расположение рисунка на листе
Положение кактуса на странице расскажет о том, насколько человек находится в ладу с собой и с окружающей действительностью:
- Внизу страницы склонны рисовать неуверенные в себе, робкие и застенчивые люди, вверху — люди с завышенной самооценкой.
- Рисунок по центру указывает на то, что его автор чувствует себя безопасно и вполне благополучно, особенно если при этом на листе изображено еще несколько элементов и все они выглядят гармонично и пропорционально друг другу.
- Расположение кактуса в правой части листа говорит о том, что человек — реалист и привык жить «здесь и сейчас». Сдвиг к правому краю также может быть признаком того, что автор пытается сдерживать свои чувства и эмоции.
- Рисунок в левой части листа выдает импульсивность и нетерпеливость, а также может говорить о фиксированности на прошлом или переживании окончания определенного жизненного этапа.
3. Особенности штрихов и линий
Штрихи и линии рисунка могут многое рассказать о характере человека:
- Хорошо выраженный рисунок кактуса с четкими линиями и умеренным по силе нажимом выдает прямой и решительный характер, а также гибкость и адаптивность личности.
- Наоборот, слабые и бледные линии говорят о пассивности и уступчивости, а также могут быть признаком пониженного жизненного тонуса и переутомления.
- Плавные линии свидетельствуют о спокойствии и уравновешенности автора рисунка.
- Отрывистые штрихи и неточные линии, которые не попадают в нужную точку, напротив, говорят об импульсивности.
- Выраженная внутренняя штриховка, особенно в сочетании с сильным нажимом, указывает на беспокойство, тревожность и даже состояние сильного стресса.
4. Стирание и исправление нарисованного
Стоит также обратить внимание на то, часто ли автор предпринимает попытки исправить свой рисунок по ходу выполнения:
- Многочисленные стирания и перерисовка линий — характерный признак повышенной тревожности, неуверенности в себе и беспокойства. Потребность в правках также часто проявляется при высоком уровне запросов и не соответствующей ему (сниженной) самооценке, при склонности к перфекционизму.
- Если автор стирает лишь некоторые линии с целью улучшить изображение кактуса, это может указывать на его гибкость, стремление к порядку, а также на потребность в достижении успеха.
Вообще же стирание — явление нередкое, оно встречается в рисунках даже хорошо адаптирующихся людей, хотя и им может быть свойственно некоторое беспокойство.
5. Степень детализации рисунка
При интерпретации рисунка кактуса важно отметить, насколько подробно автор изобразил растение:
- Богатство разнообразных деталей характерно для людей с творческим подходом к миру и часто свидетельствует о мечтательности и склонности к фантазированию.
- Низкая детализированность и схематичность рисунков типична для состояния сниженной активности и может указывать на депрессивное состояние, тенденции к уходу от действительности.
- Отростки и цветы, выступающие за контур стебля, говорят об общительном характере, а «спрятанные» в границах контура — о замкнутости и застенчивости.
6. Оригинальность и наличие необычных деталей
Необычная форма кактуса, украшения в виде цветов и наличие непривычных для растения, например, человекоподобных деталей (глаза, брови, рот и т. д.), а также оригинальная подача рисунка говорят о демонстративности и стремлении обратить на себя внимание.
7. Наличие и количество «деток»
Психологи считают, что «детки» на кактусе обозначают детей: либо уже имеющихся, либо планируемых в будущем. Чаще всего «детки» встречаются на «одомашненных» кактусах, что означает готовность и стремление к созданию семьи, которое проявляется уже в раннем возрасте.
8. Колючки и иголки
Размер, количество и направление иголок говорят об уровне агрессии:
- Множество длинных, крупных, отчетливых, густо расположенных иголок с большой долей вероятности нарисует человек, испытывающий раздражение и даже злость. При этом агрессия может быть заметна в его обычном поведении, а может присутствовать скрыто.
- Если иголки растут вверх, значит, агрессия направлена на людей, стоящих выше автора рисунка по статусу, социальному и материальному положению (родители, руководство).
- Иголки торчат в стороны — негативные чувства вызваны «равными»: ровесниками или коллегами.
- Иголки растут вниз — объект агрессии более слаб и зависим (подчиненные, дети, животные).
Бывает и так, что колючки маленькие и короткие, но их достаточно много. Такой рисунок можно интерпретировать как признак мягкого и дружелюбного характера, сочетающегося со способностью в ситуации опасности проявить агрессию в качестве защитной реакции (умение постоять за себя).
9. Преобладающие цвета
Если кактус был нарисован цветными карандашами, фломастерами или красками, многое о его авторе могут рассказать выбранные оттенки. В целом темные цвета указывают на преобладание негативных эмоций и склонность к депрессивным настроениям, яркие, напротив, на позитивность, оптимизм и открытость миру.
Также в психологии давно устоялись базовые значения основных оттенков, которые можно использовать для интерпретации и в этом тесте:
- зеленый — уверенность;
- желтый — страх быть отвергнутым;
- синий — ощущение комфорта, спокойное и удовлетворенное состояние в текущий момент;
- красный — сильное эмоциональное возбуждение;
- серый — нейтральная позиция;
- черный — противоречивость или избалованность.
10. Контекст
Обычно автор рисунка невольно помещает кактус в какое-то окружение. Впрочем, и отсутствие контекста может быть говорящим:
- Если кактус нарисован один — это признак интроверсии тестируемого.
- Кактус, окруженный другими кактусами, иными растениями, животными и даже людьми, — признак экстраверсии.
- Изображение кактуса в горшке говорит о потребности автора рисунка в семейной защите, причем чем больше вокруг него «домашних» элементов (скатерть, окно и подоконник, занавеска, чашка и т. п.), тем выше для испытуемого ценность семейных отношений.
- Изображение кактуса в природной среде свидетельствует о независимости характера и осторожном отношении к семейным узам.
Пример интерпретации рисунка
Перед написанием статьи ее автор и сама провела «следственный эксперимент», нарисовав кактус. Получилось, что она:
- чувствующий себя в безопасности человек (рисунок расположен по центру), с объективной самооценкой (размер примерно 2/3 листа), но склонный к интроверсии (на рисунке одно растение);
- общительна (все детали находятся вне контура) и неагрессивна (мало иголок);
- оптимистична (спокойные и жизнерадостные цвета);
- имеет прямой и решительный характер (отчетливый нажим и четкость линий) со склонностью к перфекционизму и потребностью в достижении успеха (повторение линий для большей четкости);
- большое значение придает семье (кактус в горшке, есть схематичное изображение скатерти), особенно детям.
Впрочем, как и при любом тестировании, к выводам не стоит относиться категорично. Автор данной методики Марина Панфилова и сама предупреждает о том, что на рисунок могут влиять сторонние обстоятельства (например наличие дома кактуса определенной формы). И все же эффективность теста доказана многими практикующими психологами, и мы надеемся, что и вам эксперимент помог открыть что-то новое о себе или своих близких.
Понравился ли вам тест? Считаете ли вы его результаты достоверными?