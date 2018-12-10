Тест на внимательность: Помогите дачникам найти потерянные предметы
Жизнь требует от нас наблюдательности, ведь даже поиски второго носка или ключей превращаются порой в маленький квест. Чтобы вы подкачали эту свою способность, мы публикуем загадки на внимание, которые помогут вам тонизировать ум.
AdMe.ru предлагает вам помочь со сборами семье на иллюстрациях и заодно взбодрить мозг.
1. Даже одна маленькая девочка может устроить большой беспорядок. А где ее любимая кукла?
2. При сборах хозяева дачи кое-что потеряли. Найдете пропажу?
3. Хозяйка отошла всего на минуту, заметив пропажу сережки, но кое-кому хватило и этого времени, чтобы добраться до вкусного. Кому же?
4. Кто-то отлынивает от сборов. Кто?
5. Этот же человек так спешил выбежать во двор, что даже обулся не до конца. Найдите непарный предмет обуви, забытый торопыгой
6. Среди солений-варений, собственноручно приготовленных обитателями дачи, затесались 2 одинаковые баночки с липовым медом. Попробуйте догадаться, где они стоят
7. И здесь потеряшка! Ценная, ее уже ищут. Если вы были внимательны, то догадаетесь, кто ходил по дому в поисках. Нашли?
8. А здесь?
Расскажите, понравились ли вам наши загадки?
Иллюстратор Xenia Shalagina специально для AdMe.ru