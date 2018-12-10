Тест на внимательность: Помогите дачникам найти потерянные предметы

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Жизнь требует от нас наблюдательности, ведь даже поиски второго носка или ключей превращаются порой в маленький квест. Чтобы вы подкачали эту свою способность, мы публикуем загадки на внимание, которые помогут вам тонизировать ум.

AdMe.ru предлагает вам помочь со сборами семье на иллюстрациях и заодно взбодрить мозг.

1. Даже одна маленькая девочка может устроить большой беспорядок. А где ее любимая кукла?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

2. При сборах хозяева дачи кое-что потеряли. Найдете пропажу?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

3. Хозяйка отошла всего на минуту, заметив пропажу сережки, но кое-кому хватило и этого времени, чтобы добраться до вкусного. Кому же?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

4. Кто-то отлынивает от сборов. Кто?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

5. Этот же человек так спешил выбежать во двор, что даже обулся не до конца. Найдите непарный предмет обуви, забытый торопыгой

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

6. Среди солений-варений, собственноручно приготовленных обитателями дачи, затесались 2 одинаковые баночки с липовым медом. Попробуйте догадаться, где они стоят

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

7. И здесь потеряшка! Ценная, ее уже ищут. Если вы были внимательны, то догадаетесь, кто ходил по дому в поисках. Нашли?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

8. А здесь?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

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