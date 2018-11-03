Психолог в несколько строчек умещает все, что думает женщина. И в них невозможно не узнать себя

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Психотерапевт Аглая Датешидзе пишет философские рассказы про девочку, в которых тонко подмечены различные моменты, касающиеся нашей жизни. Эти рассказы представляют собой своеобразные притчи об отношениях между родителями и детьми, о связи со своим внутренним ребенком и о том, как принимать себя и понимать других людей.

Мы в AdMe.ru уже знакомили вас с историями о девочке и теперь предлагаем еще раз отправиться в путешествие к себе, где как всегда не обойдется без юмора и самоиронии.

1.

Жила-была девочка. Она умела выносить мозг так качественно, что в нее влюблялись все без исключения. Даже психотерапевты.

2.

Жила-была девочка. Она была фотографом и видела людей очень красивыми. Такими красивыми, какими они, возможно, на самом деле даже и не были. Но какая разница, что там было на самом деле, если фотографии получались чудесными.

3.

Жила-была девочка. Она думала, что ей когда-нибудь все-таки объяснят, как было надо и как правильно. Наивная...

4.

Жила-была девочка. Она старалась, напрягалась, пыталась. А потом осознала, что в этом воплощении все равно просветления не достигнет, и расслабилась.

5.

Жила-была девочка. Она была писательницей. И если первую книгу она начинала словами «еще никто до меня не писал об этом», то заканчивала она ее уже словами «кажется, мне стоит читать побольше».

6.

Жила-была девочка. Купила она как-то на блошином рынке дверную ручку. Да так ей эта ручка понравилась, что пришлось к ней целый загородный дом пристраивать. Чтобы красиво было.

7.

Жила-была девочка. Она скиталась по свету в поисках того, кто научит ее быть самой собой. Но почему-то никто на свете не знал, как быть ею — все только о себе да о себе... Грустная история, короче.

8.

Жила-была девочка. Она родилась в сумасшедшем доме. Но в один прекрасный момент ее оттуда выгнали с диагнозом «не такая, как все, и разрушает сложившуюся гнетущую атмосферу». Так вот, эта девочка зачем-то еще и расстраивалась: диагноз все-таки. Но в конце концов до нее дошло, конечно.

9.

Жила-была девочка. Если она не высыпалась, плохо ела, пропускала спорт и шопинг, то сразу начинала кусать ближнего своего за пятку, громко ругаться и выносить мозг всем в радиусе 15 метров. Поэтому она регулярно о себе заботилась: нельзя же подвергать окружающих людей такой опасности. Особенно близких.

10.

Жила-была девочка. Сначала ей все говорили: «Отпусти себя». Ну, она и... Тогда все срочно закричали: «Береги себя!» А иногда даже говорили: «Держите себя в руках, женщина!»

11.

Жила-была девочка. Она играла, наслаждалась, удивлялась, открывала, смеялась и гуляла. А потом ожидала, обламывалась, страдала, обижалась, разочаровывалась, пыталась, плакала, смирилась и отпустила. Теперь снова играет, наслаждается и гуляет. И так по кругу раз в месяц. Может быть, даже когда-нибудь даже выводы сделает.

12.

Жила-была девочка. Однажды она сидела в кафе, а мимо проходил мужчина, который взял да и подарил ей цветы.

Девочка улыбается и приговаривает: «Как хорошо пространство разворачивается! Я как раз цветы заказывала. Хвала мудрости мироздания!»

А мужчина ей и отвечает: «Дура! Это не пространство к тебе разворачивается, это я к тебе разворачиваюсь. И цветы я сам без заказа на рынке купил. Решил не дожидаться, пока мироздание догадается».

13.

Жили-были две девочки, и у каждой был свой сад. Первая сосредоточилась на высаживании цветочков, а вторая — на искоренении сорняков. В общем, в итоге у одной теперь полный палисадник цветов, а у другой — выжженная земля. Зато ни одного сорняка не видно.

14.

Жила-была девочка. Она думала, что, если стало хорошо, надо сразу останавливаться и заканчивать. А вот если стало плохо, нужно продолжать, упираться, пыхтеть и трудиться, пока не станет хорошо. А как только стало хорошо, нужно почему-то снова останавливаться.

15.