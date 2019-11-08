Топ-5 психологических исследований, доказавших, что наше имя влияет на внешность, характер и карьеру

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Представьте, что у вас назначена встреча с двумя девушками. Вы знаете о них только то, что одну зовут Катя, а другую Оля. Как вы думаете, кто из них прямолинейный экстраверт, а кто мягкая, уступчивая натура? Согласно одному исследованию, большинство людей заочно посчитают Катю экстравертом, а Олю мягкой. А все дело в звуках их имен.

AdMe.ru нашел несколько интересных исследований, подтверждающих влияние имени и фамилии на то, как складывается наша жизнь. И это никак не связано с нумерологией и прочими псевдонауками — это чистая психология.

Звучание вашего имени влияет на первое впечатление о вас

К такому выводу пришли канадские психологи. В результате многочисленных опросов выяснилось, что имена, содержащие сонорные звуки (такие как m, l, n,), ассоциируются с уступчивостью, высокой эмоциональностью и ответственностью. А носителей имен с взрывными согласными (t, k, p) участники исследований посчитали склонными к экстраверсии. Таким образом, Кэти, Джек и Картер были охарактеризованы как экстраверты, а Лорен, Оуэн и Джоанна — как эмоциональные и склонные к компромиссам. При этом чтобы у респондентов не возникало ассоциаций со своими знакомыми с такими именами, в список включили и вымышленные имена. Однако это лишь ассоциации, зачастую не соответствующие действительности. Это подтвердил дальнейший опрос носителей имен, используемых в исследовании. В реальности у Кэти столько же шансов оказаться экстравертом, сколько и у Оуэна. Просто, как поясняют ученые, мы подсознательно придаем звукам эмоциональную окраску: мягкие, обволакивающие сонорные обычно используются в спокойной речи, а короткие, резкие слоги с взрывными согласными — в ситуациях, где надо действовать быстро и решительно. Кстати, предыдущие исследования выявили, что мы еще и ассоциируем звуки с определенными геометрическими формами. Так, слово bouba («буба») кажется нам округлым, а kiki («кики») — угловатым.

Иногда мы способны определить имя своего соотечественника по его внешности. Попробуйте угадать, кто из этих парней Саша, а кто Вадим

Ответ в конце статьи.

Наше имя в некоторой степени влияет на то, как мы выглядим. В это сложно поверить, но результаты исследований, опубликованных в Journal of Personality and Social Psychology, тому подтверждение. 70 участников эксперимента из Израиля соотносили цветные фото лиц 25 незнакомцев с одним из четырех имен для каждого фото, и в 30 % случаев имя было угадано верно. Шанс, что это чистая случайность, не превышал 25 %. В таком же эксперименте 115 респондентов из Франции верно определили имена в 40 % случаев. Интересно, что в израильском исследовании чаще всего верно называли мужчин по имени Том — более чем в 50 % случаев. А почти 80 % французских респондентов правильно назвали женщин с именем Вероника. Однако определить имена людей не из своей страны участникам эксперимента не удалось. Исследование выявило одну необычную особенность: мы зачастую способны правильно назвать имя человека, видя только его прическу, а вот лицо без прически вызывает затруднения. Из трех типов фотографий: 1) лицо + прическа; 2) только прическа (черты лица размыты); 3) только лицо — участники эксперимента чаще всего верно угадывали имена с фотографий первого типа, чуть реже — второго и еще реже — третьего.

Отгадайте, кто из девушек Наташа, а кто Лена

Ответ в конце статьи.

Компьютер также нашел связь между внешностью и именем и из 94 тыс. загруженных изображений лиц смог верно определить имя человека в 64 % случаев (при вероятности случайного угадывания в 50 %). Выяснилось, что у людей с одинаковым именем зачастую бывает похожее выражение лица, это и помогло компьютеру верно соотнести имена и лица. Называя ребенка определенным именем, родители вкладывают в него социальные стереотипы и общаются с малышом исходя из них. Впоследствии человек сам подстраивает лицевые мышцы под то выражение, которое положительно воспринимается его окружением. Автор исследования Йонат Цвебнер приводит пример с девочкой по имени Джой (англ. «радость»): «Родители с детства говорят ей: „Ты улыбчивая, веселая, прямо как твое имя“. И тогда Джой привыкает чаще улыбаться, потому что это вызывает у окружающих положительную реакцию».

Если ваша фамилия начинается с первых или последних букв алфавита, это также может повлиять на вашу жизнь

Людям, чьи фамилии начинаются с первых букв алфавита (соответственно, они всегда оказываются в начале списка, например в школе), как правило, легче добиться успеха, чем тем, чья фамилия начинается с последних букв (они остаются в конце). Несколько исследований подтвердили эту «алфавитную дискриминацию» в различных областях. Так, ученые из Чехии обнаружили, что абитуриенты с фамилией на первые буквы алфавита имеют больше шансов на зачисление в престижные учебные заведения. Исследователи из США выяснили, что профессора экономики, фамилии которых начинаются с букв, стоящих в начале алфавита, чаще получают премии и более востребованы на рынке труда. Это связано с тем, что авторы научных работ в сфере экономики в США часто перечисляются в алфавитном порядке. Как отмечает профессор Ричард Уайзман из Хартфордширского университета, мы невольно ассоциируем людей в верхней части списка с победителями. Школьники, чьи фамилии начинаются на А и Б, попадают под более пристальное внимание учителей и привыкают быть первыми. То, что у таких учеников больше шансов стать любимчиками преподавателей и в дальнейшей жизни чувствовать себя более уверенно, подтверждает и другое американское исследование. Хорошая новость в том, что эффект алфавитной дискриминации обычно рассеивается к зрелому возрасту, когда человек успевает проявить себя независимо от места в списке.

Если ваша фамилия имеет «благородное» значение, вы легче других добьетесь руководящей должности

Немецкие исследователи изучили связь значения фамилии и должности, которую занимает ее обладатель. Оказалось, что люди с фамилиями типа Кайзер («император») или Кёниг («король») чаще занимали руководящие посты, чем те, чьи фамилии означают обычные профессии, такие как Кох («повар») или Бауэр («фермер»). Получается, власть ассоциативного мышления над нами очень сильна. Вспомните своих знакомых с «благородными» фамилиями типа Королев, Царев, Графов и т. п. Эти люди легко добиваются желаемого?

Если ваши имя и фамилия легко произносятся и запоминаются, у вас больше шансов на успех в карьере

Американские ученые выяснили следующее: люди с простыми, широко распространенными именами будут охотнее наняты на работу, чем с уникальными и редкими. Кроме того, первые часто имеют более высокий статус на службе. Один из авторов исследования, психолог Адам Альтер, поясняет: «Та информация, которую наш мозг легко обрабатывает и усваивает, нам нравится больше». Альтер также выяснил, что компании с простыми короткими названиями имеют больше шансов на успех на рынке, чем со сложными и длинными.

Ответы на вопросы: 1) парень слева — Вадим, справа — Саша; 2) девушка слева — Лена, справа — Наташа.

Вам нравятся ваши имя и фамилия? Как вы считаете, они как-то влияют на вашу жизнь?