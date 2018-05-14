Психологи дали 11 советов, которые пригодятся тем, кому отравляют жизнь манипуляторы

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Все мы хотим, чтобы наши потребности были удовлетворены. Однако манипуляторы используют такие методы реализации своих желаний, в которых средством для их достижения невольно становятся все окружающие, в том числе и самые близкие. Зачастую это воздействие завуалировано под дружелюбный посыл, но стоит научиться распознавать основные признаки манипуляции — и вы больше никогда не окажетесь на месте марионетки для кукловода.

Команда AdMe.ru рассказывает, как легко дать отпор манипуляторам, пытающимся самоутвердиться за ваш счет.

1. Как малое дитя

Человек прикидывается бестолковым, чтобы другие выполняли его работу. Зачастую такую роль выбирают женщины, используя свою так называемую «женскую слабость», однако все чаще встречаются и мужчины подобного типажа. Такие манипуляторы нередко продвигаются вверх по карьерной лестнице исключительно за счет чужого труда. Подумайте, готовы ли вы на своих плечах тащить чужое бремя?

2. Искусный словоплет

Время от времени мы неправильно понимаем других, однако искусные манипуляторы намеренно говорят вещи, которые могут задеть или обидеть, особенно если пообещали то, что не входило в их планы на самом деле. Получив ожидаемую реакцию, они обращают это против нас и обвиняют в непонимании. А зачастую в итоге они вообще отказываются от своих высказываний. Таких манипуляторов нужно ловить на слове.

3. Невыполнимые обещания

Вспомните, как часто под давлением других людей вы давали необдуманные обещания. Манипулятор будет специально подталкивать вас пойти у него на поводу, а потом эксплуатировать ваше чувство вины. А если это еще и друг, отказать будет вдвойне сложнее. Просто не обещайте, но, если уж пообещали, выполните. Думайте дважды, прежде чем брать на себя лишние обязательства.

4. Манипулятор, живущий в каждом родителе

Иногда поверить в то, что родители вас шантажируют, достаточно трудно. Они очень часто становятся манипуляторами, навязывая повзрослевшим детям свое мнение, диктуя свою волю, контролируя их поступки и вмешиваясь в их личную жизнь. Нужно научиться отстаивать свое мнение и не позволять другим контролировать вашу жизнь. Порой это нелегко, но необходимо. Не забывайте о своих интересах.

5. Знающие родители партнера

Это, пожалуй, один из самых распространенных типов манипуляторов. Родители считают, что делают все во имя счастья своих детей, и нередко, сами того не желая, разрушают счастливые семьи. Многие мамы не упускают возможности навязать свое мнение о том, каким должен быть идеальный партнер их чада. Чтобы исключить подобного рода манипуляции, лучше расставить все точки над «i» в самом начале ваших семейных отношений. Постарайтесь максимально тактично, но твердо донести, что ваша семья — это только вы, ваша половинка и ваши дети.

6. Виновный невиновный

Наверняка каждый в собственном окружении встречал такого человека: он не обдумывает свои поступки, речь, решения, моментально реагирует на обстоятельства и действия других людей, но эта поспешность нередко заставляет его раскаиваться в собственном поведении. И конечно, виноватыми он хочет сделать всех, кроме себя. Манипулятор пытается переложить на вас ответственность за свои действия, говоря, что вы стали их первопричиной. Не бойтесь открыто указать человеку на истинную причину его поведения.

7. Прощение любой ценой

Ссоры — неотъемлемая часть отношений между мужчиной и женщиной. И порой раны на сердце от обид настолько глубоки, что их сложно излечить. В таком случае манипулятор выбирает самый простой способ — купить прощение деньгами. Манипулируя чувством вашей благодарности за подаренную вещь, он делает ее не подарком, а взяткой. Поэтому если вы хотите выразить всю глубину чувств и степень вашей обиды, лучше откажитесь от подарка.

8. «Так будет лучше»

Манипулятор пытается лишить вас права выбора, используя ваше чувство долга и любовь к близким, тем самым контролирует вашу жизнь и даже ваши передвижения. Если вы оказались вовлечены в манипуляцию подобного рода, просто используйте тот же прием против самого манипулятора. Предложите альтернативу, удобную для всех, включая и вас самих.

9. Семья дороже всего

Один из самых распространенных способов манипуляции в семьях. Манипулятор пытается навязать вам мысль о том, что связующей нитью между супругами являются дети. Подчеркивая важность семейных уз и манипулируя вашими чувствами, он хочет подменить ваши семейные ценности своими. Важно не попасться на эту удочку и сохранять рациональное мышление. Подумайте, действительно ли вы готовы к таким переменам именно сейчас? Если вам нужно время, то так и скажите. Не стоит принимать скоропалительные решения по важным жизненным вопросам.

10. Преувеличенное чувство собственной важности

Находясь в подчинении у начальника-манипулятора, вы обязательно окажетесь в подобной ситуации. Он раздает указания направо и налево, демонстрирует свою значимость, постоянно критикует, придирается по мелочам. Он не терпит возражений и нередко срывается на крик. Чтобы не стать «точкой отрыва» для начальника и заодно уберечь себя от негативных переживаний, не бойтесь указать ему на то, что его требования не соответствуют вашим должностным обязанностям.

11. Великовозрастный ребенок

Иногда человек не принимает жизнь такой, как она есть, и родители делают все за него, продолжая опекать как маленького. Берут на себя долги, работают на двух работах, пока их взрослые дети плывут по инерции, манипулируя родительскими чувствами. Данная ситуация не несет пользы ни вам, ни вашему чаду, поэтому если вы поймали себя на мысли, что вами манипулирует ваш любимый ребенок, проявите родительскую мудрость и помогите ему сделать шаг во взрослую жизнь.

А с какими манипуляторами доводилось встречаться вам? Делитесь своим опытом и советами противостояния в комментариях.