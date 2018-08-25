При помощи популярного теста мы заглянули в собственное подсознание (Теперь ваша очередь)
Посмотреть на собственное хранилище чувств, переживаний и опыта отважится не каждый, но это хороший способ разобраться с тем, что накопилось за долгое время, и провести генеральную уборку в своей голове. Если вы хотите расставить свои мысли по полочкам, узнать главную причину беспокойств и просто давно не занимались самокопанием, то предлагаем вам повторить наш опыт и ненадолго стать выдуманным зверем. Совершенно точно — вы узнаете о себе много интересного.
Мы в AdMe.ru обзавелись вымышленными питомцами и решили на своих примерах рассказать про простую, но популярную методику — «Рисунок несуществующего животного».
Условия
- Минимальный набор, который вам понадобится для прохождения теста, — карандаш и лист бумаги. Но мы рекомендуем не ограничивать себя в творчестве и выполнить рисунок цветными карандашами, ручками, красками, мелками и всем, чем захотите.
- Самое важное правило: не опирайтесь на шаблоны — забудьте про Покемонов и прочих популярных персонажей. Рисуйте того, кого раньше не рисовали.
- Уединитесь, вас не должны отвлекать.
- Начните рисовать и постарайтесь придумать животное, которого не встретить на планете Земля.
- Дайте имя своему питомцу.
Закончили? Давайте смотреть результаты!
Подсказка от Карла Юнга
Для того чтобы легче было трактовать ожидания, определить текущее состояние, а также то, что мешает двигаться дальше, мы обратились к практике Карла Юнга и разделили лист на 3 части:
- В левой зоне листа живет прошлое
- В середине — настоящее
- В правой зоне — будущее
Расположение рисунка
- Если ваше животное находится в средней части листа, то это показатель адекватной самооценки и эталон психологического состояния.
- Если зверь стремится к верхней части листа, то это говорит о завышенной самооценке и выдает недовольство текущим положением. Чем ближе животное к верхнему краю, тем больше выражается потребность в одобрении и в желании нравиться окружающим.
- Нерешительность и неуверенность характеризует питомец, который нашел свое место в нижней части листа. Также это говорит об отсутствии сил и желания бороться за свое место и пытаться что-то изменить. Вымышленный персонаж показывает своим месторасположением, что он принял все, что произошло, и смирился с ситуацией.
- Обратите внимание на расположение вашего питомца по ширине — если животное равномерно находится во всех 3 частях (прошлое, настоящее, будущее), то это идеальный вариант, который означает прекрасное психическое состояние.
- Если рисунок уходит больше в левую сторону, то это показатель старых травм, которые не дают уйти из прошлого. Возможно, это отголоски детских обид либо серьезные переживания, с которыми тяжело смириться.
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Если животное тянет к правому краю, то это выдает желание защититься и убежать от себя настоящего. Выдуманный зверь возлагает надежду на завтрашний день, и ему просто хочется, чтобы поскорее закончилось «сегодня».
В какую сторону смотрит животное
- Если зверь поглядывает налево, то он выдает склонность к самокопанию и частому анализу своих переживаний. Это тот самый случай, когда после сложной ситуации в голове возникают разные сценарии, как можно и нужно было ответить. Такое животное любит погружаться в раздумья, а вот реализовывать планы не решается либо из-за отсутствия мотивации, либо из-за страха перед поражением.
- Питомец, который смотрит направо, уверен в себе и если что-то планирует, то обязательно возьмется за реализацию этого дела. Правда, он не всегда доводит все до конца.
- Если животное смотрит прямо на автора рисунка, то это говорит об упрямом характере. Такой зверь привык ставить четкие цели и пытается их выполнить несмотря ни на что. Если задуманное не осуществилось, то это приводит к сильному стрессу.
Размер и характер питомца
- Питомцы среднего размера позитивно настроены по отношению к себе и к другим.
- Огромное животное — признак нарциссизма, но при условии, что с автором рисунка не произошла стрессовая ситуация в недалеком прошлом. В таком случае большой питомец олицетворяет собой защиту.
- Совсем маленькое животное — нетипичное мышление, почти полное отсутствие связи с реальностью.
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Важно определить нрав животного, чтобы ответить на вопрос, каким вы себя видите в этом мире? Возможно, ваш питомец зубастый и по нему сразу понятно, что он хищник, или это милое травоядное животное, а может, вы нарисовали того, кто еще не определился, какой он (с виду безобидный, но у него есть зубы и когти)?
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Если по вымышленному персонажу невозможно определить эмоции и что оно вообще такое (особенно если «животное» состоит из незаполненного круга), то это говорит о замкнутости и нежелании выдавать о себе даже малейшую информацию.
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Если за основу вымышленного питомца взято реальное животное, то это говорит о слабо выраженных творческих возможностях. И наоборот — если в рисунке невозможно узнать ни одно земное существо, то это признак сильного творческого потенциала и жизненной энергии.
Защитные элементы
Обратите внимание, где располагаются элементы, которыми животное может защищаться (когти, зубы, рога, иглы и прочее):
- Сверху. Животное старается защититься от вышестоящих лиц, сюда относятся люди, старшие по возрасту (родственники, учителя), по положению (руководители) и органы власти.
- Если броня находится снизу, то питомец пытается не потерять авторитет в глазах тех, кого он поставил с собой на один уровень или ниже. Обычно защита направлена против насмешек или осуждения.
- Защита по бокам — животное готово обороняться в любой ситуации.
- Рога и другая треугольного вида броня указывают на агрессию. По другим признакам (например, по сочетанию с когтями, зубами и т. д.) можно определить, служит ли такая защита для отражения атак окружающих либо нападения на них.
- Щиты — опасение и подозрительность.
Линии
- Прорисовка линий справа говорит о том, что зверь очень дорожит своими убеждениями и привычками. Если поставить под сомнение то, что он любит, то он готов вступить в драку.
- Обратите внимание на детали, которые прорисованы больше других (или нажим карандаша где-то стал сильнее). Это признак тревоги, и нужно определить, что именно он означает. Например, уши, прорисованные с сильным нажимом, говорят о беспокойстве по поводу мнения окружающих людей. Но об этом мы поговорим ниже.
- Затемнение и размытие контура в местах брони — страх и тревога перед окружающими.
- Жирные линии с нажимом — тревожность. Обратите особое внимание на части рисунка, где линии продавлены (видны на обратной стороне листа), чтобы определить причину такой сильной тревоги.
Верхняя часть питомца
- Большая голова у вымышленного питомца выдает рациональную душу, которая ценит моральные принципы и интеллект как в себе, так и в других.
- Большие уши появляются у тех животных, которым важно знать отношение окружающих к нему. По другим деталям (например, украшения на животном) можно понять, пытается ли автор рисунка что-то сделать, чтобы завоевать одобрение, или не меняет своего поведения, несмотря на то что может испытывать не самые положительные эмоции от оценок (обида, стыд, злость).
- Открытый рот с языком выдают болтливого человека.
- Четко прорисованные губы — признак чувственной натуры.
- Рот с зубами означает вербальную агрессию, которая выполняет защитную функцию. Такому хищному животному всегда есть что сказать окружающим, и чаще всего он ими недоволен.
- Рот открыт, но в нем ничего нет (даже языка) — признак мнительности, недоверия и постоянных опасений.
- Сильная штриховка зрачка и его прорисовка говорят о тревоге и страхе, которые присутствуют на данный момент времени.
- Если у животного есть ресницы, то его хозяин придает слишком большое значение внешнему виду. Во многих случаях это признак истероидно-демонстративной манеры поведения и желание вызвать восхищение своей внешней красотой.
- Перья — стремление выделиться, привычка самооправдания.
Нижняя часть питомца
- Прорисованные ноги — признак уверенного человека, который привык обдумывать решения.
- Если у питомца нет ног или они едва прорисованы, то это указывает на импульсивность, неуверенность и легкомысленность. Но если животное стоит на мощной опоре, то она заменяет отсутствие ног.
- Ноги не соединяются с телом животного (или соединяются, но слабо) — слова автора рисунка не имеют значения, и при невыполнении обещания он ничуть не расстроится.
- Ноги хорошо соединены с телом — а вот автор такого рисунка слов на ветер не бросает.
- Нет рук и даже щупалец — отсутствие активности и привычка вести пассивный образ жизни.
- Одинаковые ноги у питомца характеризуют автора рисунка как человека с устоями, который скептически относится ко всему новому.
- Разные ноги (по размеру, линиям и направлению) говорят о творческой натуре с нестандартным мышлением.
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Хвост — это то, что тянется за автором рисунка (обещания, дела, мысли). Если хвост находится в правой стороне листа, то это говорит о важных планах на будущее, в левой — постоянный анализ прошлых сказанных слов и дел. Определить, какие чувства вызывает собственный хвост, можно по его направлению (вверх или вниз). Хвост поднят — предвкушение чего-то хорошего и одобрение собственных поступков. Хвост смотрит вниз — недовольство собой, сожаление о сделанном и страх перед предстоящими событиями.
Лишние детали
- Лишние конечности (щупальца, крылья и прочее) выдают желание узнать как можно больше и освоить сразу несколько видов деятельности. У таких людей обычно очень много интересов, а на работе они готовы взяться за любой проект.
- Дополнительные украшения (бантики, цветочки, кудряшки) — желание найти свое место и обратить на себя внимание.
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Если животное чем-то напоминает человека, да еще и в человеческой одежде, то это признак эмоциональной незрелости.
Значение имени
- Если имя состоит из двух или более смысловых слов: жирафоконь, солнцекот, усолов и т. д., то это указывает на практичность и рациональность мышления. Человек, который назвал своего питомца подобным образом, привык ставить цели и действовать по плану.
- «Научные» имена (аргентум-топалус, северный волколис и т. д.) говорят о начитанности и важности интеллектуальной пищи в жизни человека, а также выдают желание продемонстрировать свои знания. Очень длинное имя свойственно фантазерам, которые редко спускаются с облаков на землю.
- Имя из звуков (ууууууу, бдзынь и прочее) дают своим питомцам легкомысленные люди, которые редко задумываются о последствиях своих поступков, а также не умеют предчувствовать опасность. Если в имени повторяются звуки (дзынь-дзынь, плюх-плюх), то это говорит об инфантильности.
- Смешным именем называют своих питомцев люди, привыкшие относиться к окружающим иронично-снисходительно.
А вы готовы поделиться с нами своими вымышленными животными?