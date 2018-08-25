При помощи популярного теста мы заглянули в собственное подсознание (Теперь ваша очередь)

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Посмотреть на собственное хранилище чувств, переживаний и опыта отважится не каждый, но это хороший способ разобраться с тем, что накопилось за долгое время, и провести генеральную уборку в своей голове. Если вы хотите расставить свои мысли по полочкам, узнать главную причину беспокойств и просто давно не занимались самокопанием, то предлагаем вам повторить наш опыт и ненадолго стать выдуманным зверем. Совершенно точно — вы узнаете о себе много интересного.