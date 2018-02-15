Прежде чем разорвать отношения, задайте себе 7 важных вопросов

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Через год после развода уровень жизни женщин снижается на 73 %, а мужчин — на 42 %. Поэтому психологи рекомендуют не действовать сгоряча, если вы решили бросить своего партнера. Перед этим следует задать себе несколько вопросов и все хорошенько обдумать.

Все люди однажды сталкиваются с ситуацией, когда им следует сделать сложный выбор: попытаться спасти отношения, надеясь, что все наладится, или расстаться с партнером. Психологи не рекомендуют бросать партнера, которого вы действительно любите, но и цепляться за вроде бы «нормальные» отношения, которые на самом деле угнетают вас, тоже не стоит. Важно принять решение, о котором вы не будете жалеть в будущем. Мы в AdMe.ru предлагаем вам задать себе вопросы, которые позволят взглянуть на отношения с партнером со стороны.

1. Помогают ли эти отношения раскрыть все лучшее во мне?

У вас есть чувство, будто сейчас вы являетесь лучшей версией себя? В нормальных отношениях партнер обычно поддерживает, подбадривает и радуется, когда любимый человек достигает новых вершин, да и в целом подталкивает к саморазвитию и поощряет новые увлечения. Если же вы чувствуете, что партнер тянет вас на дно и не развивается в том темпе, в котором движетесь вы, это повод задуматься. Скорее всего, в будущем ваше недовольство друг другом только усилится.

2. Наши цели и планы на будущее совпадают?

Это очень важный момент. Если вы хотите прожить жизнь, полную путешествий, встреч с друзьями, авантюр, приключений и ярких моментов, а ваш партнер — домосед и интроверт, то, скорее всего, между вами будут возникать конфликты из-за этого. Не менее важны и планы, касающиеся семьи, работы и так далее. Если вы уверены, что хотите сначала добиться головокружительных карьерных высот и только потом будете думать о детях, а ваш партнер поддерживает вас, то это прекрасно. Общие планы и взгляды на жизнь сведут недопонимание к минимуму.

3. Разговариваем ли мы друг с другом?

Все мы взрослые люди, имеющие свои интересы и обязательства вне отношений. Но ничто не должно быть приоритетнее любви. Безусловно, бывают ситуации, когда навалившиеся проблемы на время становятся важнее отношений и разговоров друг с другом. Но это должно быть в порядке исключения. Если же вы чувствуете, что партнер постоянно ставит вас на второе место и не интересуется вашей жизнью, а вы при этом отвечаете ему тем же, задумайтесь, нужны ли вам такие отношения.

4. Большую часть времени я чувствую себя счастливым или расстроенным?

Этот критерий помогает трезво взглянуть на ваши отношения. Если у вас есть незначительные проблемы, но при этом большую часть времени вы чувствуете себя комфортно рядом с партнером, вам спокойно и уютно, то это хороший знак. С другой стороны, бывает так, что у партнеров почти нет проблем, но рядом друг с другом они чувствуют себя расстроенными и несчастными. Это сигнал, который точно не стоит игнорировать.

5. Оба ли мы идем на компромиссы?

Отношения невозможны без компромиссов и уступок друг другу. Просто потому, что вы два разных человека и ваши взгляды не могут совпадать совершенно во всем. Если же вы чувствуете, что чаще всего именно вам приходится в угоду партнеру переступать через себя и жертвовать своими интересами, то это плохой знак. Такие отношения не имеют будущего.

6. Почему я хочу расстаться с этим человеком?

Бывает сложно сформулировать причины своего недовольства отношениями, но иногда, когда мы произносим их вслух, становится немного неловко: и из-за этой глупости я собираюсь оставить дорогого мне человека, с которым нас многое связывает? Постарайтесь обозначить для себя эти причины. Подумайте, насколько они серьезны и можете ли вы как-то изменить ситуацию, если оба приложите усилия. И только после этого принимайте окончательное решение.

7. Станет ли моя жизнь лучше, если мы расстанемся?

Представьте себе свою жизнь без партнера через несколько лет. Какие ощущения? Если вы понимаете, что точно будете в разы счастливее, чем сейчас, несмотря на все трудности, то действуйте. Деньги и стабильность важны, но они не повод оставаться с нелюбимым человеком. Просто решите эти вопросы заранее, до того как вы расстанетесь. Но если жизнь без этого человека представляется серой и унылой, то, вероятно, стоит поработать над вашими отношениями, а не бросать все сгоряча.

Какие вопросы вы бы добавили в этот список?