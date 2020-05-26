Пользователи сети поделились лайфхаками, которые помогут повернуть любой разговор в нужное русло

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Люди произносят примерно 16 тысяч слов в день. Говорить умеют все, а задумываются об искусстве беседы немногие. Однако есть люди, которые знают, как можно направить разговор в нужное русло, просто переставив слова в предложении или в определенный момент замолчав.

Мы в AdMe.ru перерыли весь интернет в поисках советов обычных людей, которые зачастую бывают намного полезнее исследований ученых и могут сделать любой разговор продуктивным и приятным.

Задавайте вопросы правильно

Мой друг никогда не спрашивал девушку: «Что ты хочешь заказать?» Она начинает скромничать, разговор заходит в тупик. Вместо этого он всегда спрашивает: «Чего ты не хочешь?» Я сам использовал этот секрет несколько раз, и он каждый раз себя оправдывает. © FartKilometre / Reddit

Я сам использовал этот секрет несколько раз, и он каждый раз себя оправдывает. © FartKilometre / Reddit Вместо того чтобы говорить «У вас есть какие-нибудь вопросы?» лучше сказать «Какие вопросы у вас есть?» Сначала будет молчание, но потом людям будет комфортно задать свой вопрос. © MediocrePaladin / Reddit

Используйте тишину как секретный ингредиент

Когда вы говорите с человеком, он подсознательно будет заполнять тишину. Если вы хотите, чтобы собеседник продолжал говорить, просто не открывайте рот. Это еще хорошо работает, когда вы с кем-то ссоритесь. © Trauma_Sturgeon / Reddit

Это еще хорошо работает, когда вы с кем-то ссоритесь. © Trauma_Sturgeon / Reddit Когда я задаю вопрос и собеседник переспрашивает «Что?», я просто несколько секунд молча смотрю на него , и в 99 % случаев оказывается, что он все расслышал и готов отвечать на мой вопрос. © G0matic_86 / Reddit

, и в 99 % случаев оказывается, что он все расслышал и готов отвечать на мой вопрос. © G0matic_86 / Reddit Когда я знаю, что человек что-то скрывает от меня, я просто смотрю на него, ничего не говоря, не кивая и не подавая каких-либо других сигналов. Только смотрю. Как правило, тишина заставляет либо сказать правду, либо выдать какие-то подробности. © unknown / Reddit

© unknown / Reddit Когда я слушаю кого-то и не даю советов или не прошу рассказать мне больше, я обычно в итоге получаю более полную информацию. © Drewby5 / Reddit

Подумайте, о чем сигнализирует ваше выражение лица

Нужно здороваться со всеми знакомыми, и делать это с улыбкой. Многие люди, которые знают друг друга с начальной школы, когда сталкиваются случайно на улице, награждают друг друга неловкими взглядами, вместо того чтобы пожелать хорошего дня. Только представьте: вы случайно встречаете кого-то 2 раза в год и оба раза широко улыбаетесь и приветствуете друг друга с энтузиазмом. Все будут думать, что вы очень приятный в общении человек. Так мало нужно, чтобы вас считали дружелюбным! © sjuulbakkie / Reddit

Все будут думать, что вы очень приятный в общении человек. Так мало нужно, чтобы вас считали дружелюбным! © sjuulbakkie / Reddit У меня жутко стервозное лицо. Я стала замечать, что в ресторанах и магазинах меня обслуживают с меньшим энтузиазмом, чем других. Иногда я замечаю свое отражение в витринах или зеркалах и поражаюсь, какой злющей выгляжу. В конце концов я решила чаще улыбаться и заметила огромную разницу в том, как люди стали относиться ко мне. © simplerthings / Reddit

Запомните волшебные фразы

Я работаю администратором в медицинском центре. Пациенты терпеть не могут обновлять данные в документах. Раньше я говорила: «Просмотрите все страницы и внесите изменения». Они обычно рычали или жаловались в ответ и брали бумаги крайне неохотно. А теперь я стала говорить: «Все, что вам нужно, — это внести изменения». С такой формулировкой все считают, что работы совсем немного, и берут документы без возражений. Эта маленькая хитрость делает мою жизнь в офисе легче и приятнее. © Staceybunnie / Reddit

С такой формулировкой все считают, что работы совсем немного, и берут документы без возражений. Эта маленькая хитрость делает мою жизнь в офисе легче и приятнее. © Staceybunnie / Reddit Я работаю креативным директором. У меня много прекрасных клиентов, но, к сожалению, у некоторых из них работают довольно неприятные менеджеры. Они живут под девизом «Если это не моя идея, значит, это плохая идея». Иногда я говорю им, что Goodle, Tesla, Amazon, Samsung и т. п. делают так и так и мы могли бы тоже это попробовать. Они соглашаются, а идеи на самом деле мои или моей команды. Работает как волшебное заклинание. © usrnmtkn1 / Reddit

Говорите хорошие вещи, даже когда от вас ждут другого

Чтобы избежать конфликтов на работе и сделать так, чтобы все вас любили, говорите комплименты у людей за спиной. © unknown / Reddit

© unknown / Reddit Мои коллеги иногда могут быть вредными. Когда они рассказывают мне о чем-то, что сделал кто-то другой, я просто говорю: «X просто великолепен в обслуживании клиентов» — либо еще какой-то комплимент тому, на кого они жалуются. Это работает как часы и транслирует сообщение: «Я не собираюсь это слушать, так что уходи». © Puru11 / Reddit

Ловко избегайте сложностей, когда на вас обращены все взгляды

Если вы оказались в ситуации, когда учитель или начальник задает вопросы аудитории, вы можете избежать того, чтобы выбрали вас. Я использую такой трюк. Если лектор смотрит на вас, задавая вопрос, посмотрите на другого человека тогда, когда вопрос будет подходить к концу. Тогда внимание переключится на него, взгляд упадет на него, а человек, на которого смотрят, почувствует, что он должен ответить. © Ferg_NZ / Reddit

Тогда внимание переключится на него, взгляд упадет на него, а человек, на которого смотрят, почувствует, что он должен ответить. © Ferg_NZ / Reddit Я выступаю на конференциях по всему миру. И многие спикеры используют практику «вопрос — ответ». Если есть вопрос, на который потенциально сложно ответить, можно начать со слов «Это замечательный вопрос». Человеку, который задал этот вопрос, будет очень приятно, что его похвалили, и он не будет слишком строг к тому, что вы в итоге ответите. © PM_ME_UR_PUPPYDOGS / Reddit

Учтите, что вы можете управлять настроением собеседника

Когда муж обижается на меня и начинает молча дуться, я жду несколько минут, а потом подхожу и задаю какой-нибудь невинный вопрос, например как работают какие-то части машины. Он начинает рассказывать, болтает минут 5, а потом бац — он снова счастлив и уже не помнит, что сердился на меня. © alskdjfhgtk / Reddit

например как работают какие-то части машины. Он начинает рассказывать, болтает минут 5, а потом бац — он снова счастлив и уже не помнит, что сердился на меня. © alskdjfhgtk / Reddit Когда говорит кто-то стеснительный, его можно подбодрить, если посмотреть на него и начать кивать. © unknown / Reddit

© unknown / Reddit Чтобы успокоить человека и сделать так, чтобы он поддерживал разговор, нужно попросить его рассказать какую-то личную или связанную с числами информацию. Я работаю спасателем. Если человек в шоке и ничего не говорит, спросите его номер телефона или дату рождения, чтобы отвлечь от эмоций. Так человеку будет гораздо проще рассказать, что с ним произошло. © Orpheus91 / Reddit

В любом споре будьте «хорошим полицейским»

Во время спора найдите что-то, с чем вы можете согласиться, а уже потом гните свою линию. © bobvella / Reddit

а уже потом гните свою линию. © bobvella / Reddit Если я не согласен с кем-то, то вместо того, чтобы спорить, я сначала соглашаюсь с тем, что мне сказали, а потом уже высказываю свою точку зрения. Практически всегда такой разговор заканчивается на положительной ноте. © cloudstrife1191 / Reddit

а потом уже высказываю свою точку зрения. Практически всегда такой разговор заканчивается на положительной ноте. © cloudstrife1191 / Reddit Если кто-то расстроен или рассержен, ему надо сказать: «Это можно понять». Тогда собеседник будет чувствовать, что вы на его стороне, и его гнев больше не будет направлен на вас. © Polyfuckery / Reddit

Победите три «и» — икоту, имена, извинения

Если кто-то сказал, что он икает, попросите доказать это. В 9 случаях из 10 икота прекратится. Ваша диафрагма просто откажется еще раз икнуть. Я опробовал это на себе, и довольно успешно, но тут нужна практика. Сначала осознаешь, что икаешь, потом активно пытаешься икнуть еще раз. И все заканчивается. © Le_Lorinel / Reddit

Я опробовал это на себе, и довольно успешно, но тут нужна практика. Сначала осознаешь, что икаешь, потом активно пытаешься икнуть еще раз. И все заканчивается. © Le_Lorinel / Reddit Если ты хочешь выяснить, к примеру, имя начальника, надо сказать: «А Михаил Иванович еще работает здесь руководителем?» Тебе ответят: «Нет, сейчас здесь Марк Анатольевич». Главное, использовать выдуманное имя. Это срабатывает в любой ситуации. © Pachuko_pinyata / Reddit

Тебе ответят: «Нет, сейчас здесь Марк Анатольевич». Главное, использовать выдуманное имя. Это срабатывает в любой ситуации. © Pachuko_pinyata / Reddit Не говорите «Все в порядке», когда кто-то извиняется. Лучше сказать «Спасибо, что извинился». Если дело дошло до извинений, что-то точно было не в порядке. Моя мама учит этому своих воспитанников в детском саду. Эта фраза действительно все меняет. © katiebugdisney / Reddit

Запомните несколько трюков для общения с детьми

Мой младший ребенок, 4-летка, узнал слово «почему» и стал бесконечно обо всем спрашивать. Я прочитала статью, где говорится, что лучший способ это остановить — просто сказать: «Я точно не знаю. А как ты сам думаешь?» Это работает безотказно. Он сам отвечает на свой вопрос, я соглашаюсь, и он моментально переключается. © AD_Meridian / Reddit

Это работает безотказно. Он сам отвечает на свой вопрос, я соглашаюсь, и он моментально переключается. © AD_Meridian / Reddit У меня 5 младших братьев и сестер, и я летом работаю в лагере. Никогда не говорите детям, что им не делать. Если вы скажете «Не думай о единорогах», человек, конечно, будет думать именно о них. Если сказать «Думайте о черепахах», хотя бы несколько секунд мысли будут посвящены черепахам. Точно так же вместо «Не бей свою сестру» надо сказать «Давай поиграем в хорошую игру с твоей сестрой». Детям всегда хочется сделать что-то, что им запретили. © AidanGe / Reddit

Переместите фокус с себя на окружающих

Я недавно прочитал, что говорить «Ты прав» гораздо лучше, чем «Я знаю». Помогает не обесценивать то, что человек, возможно, только что обнаружил. © FantomUnicorn / Reddit

Помогает не обесценивать то, что человек, возможно, только что обнаружил. © FantomUnicorn / Reddit Я руковожу 240 работниками в 6 ресторанах. Иногда бывает трудно добиться от них того, что мне нужно. Я обнаружил, что фразы «Мне нужна твоя помощь» чаще всего достаточно, чтобы человек подключился к работе. Людям нравится чувствовать себя нужными. © aaronmicook / Reddit

Расскажите о приемах, которыми вы пользуетесь, чтобы сделать любой разговор незабываемым.